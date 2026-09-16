Kahramanmaraş'taki okul saldırısı: Müdür, müdür yardımcısı ve 2 öğretmen hakkında soruşturma izni istendi

Haber : Mehmet OFLAZ

(ANKARA) - Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı, Ayser Çalık Ortaokulu'nda yaşanan silahlı saldırıya ilişkin okul müdürü C.K, müdür yardımcısı F.B. ve öğretmen A.T. hakkında, "saldırı sırasında okulu terk ettikleri", rehber öğretmen E.İ. hakkında ise "saldırı öncesinde fail hakkında bildirimde bulunmadığı" gerekçesiyle Kahramanmaraş Valiliği'nden soruşturma izni istedi.

Kahramanmaraş'taki Ayser Çalık Ortaokulu'nda, 15 Nisan'da okulun sekizinci sınıf öğrencisi İsa Aras Mersinli tarafından gerçekleştirilen silahlı saldırıda öğretmen Ayla Kara ve 9 öğrenci hayatını kaybetti, 15 öğrenci yaralandı.

ANKA Haber Ajansı muhabirinin edindiği bilgiye göre, Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı, okulun müdürü C.K. ve okulun müdür yardımcısı F.B. hakkında "terk suçu ve suçu bildirmeme" suçlarından resen soruşturma başlattı.

OKUL MÜDÜRÜ VE YARDIMCISI, SALDIRI ANINDA OKULU TERK ETMİŞ

Başsavcılık, soruşturma kapsamında, okul bina ve eklentilerine ait güvenlik kamerası görüntüleri incelendiğinde, "okul müdürü C.K. ve okul müdür yardımcısı F.B'nin, olay esnasında silah seslerini duyması üzerine derhal okul binası dışına çıkıp okul binasını terk ettiğinin tespit edildiği"ni belirtti.

Başsavcılık, okulu terk eden müdür ve yardımcısı hakkında 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun'un 3/j maddesi gereğince Kahramanmaraş Valiliği'nden soruşturma izni talep etti.

REHBER ÖĞRETMENİNİN DE BİLDİRİM YAPMADIĞI ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan, rehber öğretmen E.İ. ve öğretmen A.T. hakkında da resen soruşturma başlatıldı.

Milli Eğitim Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından 18 Ağustos 2026 tarihinde Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderilen evraklarda, A.T. isimli öğretmenin olay sırasında okulu terk etmesi nedeniyle rapor düzenlendiği öğrenildi.

Milli Eğitim Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı'nın, E.İ. isimli rehber öğretmen hakkında ise olaydan önce fail İsa Aras Mersinli ile ilgili, "failin korumaya muhtaç çocuk olması nedeniyle Çocuk Koruma Kanunu'nun 6. maddesi uyarınca Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü'ne bildirim yapmaması" nedeniyle tevdi raporu düzenlendiği anlaşıldı. Tevdi raporunda, "ilgililer hakkında soruşturma izni verilmesine yönelik karar alınmadığının tespit edildiği" vurgulandı. Başsavcılık, söz konusu eylemlerin "görev suçu" kapsamında kaldığını, bu hususta ilgililer hakkında ön inceleme yapılarak soruşturma izni verilmesine yönelik karar alınması gerektiğini değerlendirdi.

REHBER ÖĞRETMENİN TANIKLIĞINA İTİRAZ EDİLMİŞTİ

Okul saldırısının Kahramanmaraş 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 4 Eylül'de görülen ilk duruşmasında, hakkında soruşturma izni istenen okulun rehber öğretmeni E.İ, "tanık" sıfatıyla dinlenmişti.

Öğrenci avukatlarından Furkan Mehmet Cinkara, durumun usule aykırı olduğunu savunarak, şu ifadeleri kullanmıştı:

"Huzurda tanık sıfatıyla dinlenen İ.E'nin az önce verdiği beyanlar, müvekkillerimin mağduru olduğu fiildeki doğrudan sorumluluğunu ve hakkındaki somut suç şüphesini açıkça ortaya koymuştur. Müvekkillerimin haklarını ihlal eden, fiilin asli faili veya iştirakçisi konumunda bulunma şüphesi altındaki bir kişinin 'tanık' sıfatıyla ve yemin ettirilerek dinlenmesi, Ceza Muhakemesi Kanunu'nun temel ilkelerine aykırıdır. Bu doğrultuda İ.E'nin tanık sıfatıyla alınan beyanlarına usul ve esasa ilişkin açıkça itiraz ediyoruz. Sayın Mahkemenizce şahıs hakkında derhal Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmasını, yürütülecek tahkikat neticesinde dosyaya 'sanık' sıfatıyla dahil edilmesini ve tutanaklara geçen beyanlarının tanık delili olarak kesinlikle kabul edilmeyerek aleyhe olan kısımlarının reddini talep ediyoruz."

"SUÇTA VE İHMALDE PAYI OLAN HERKES ADALET ÖNÜNDE HESAP VERMELİ"

Süreci ANKA Haber Ajansı'na değerlendiren avukat Cinkara, "Aynı konudan şüpheli olarak soruşturma geçiren birinin yemin ettirilerek tanık sıfatıyla dinlenmesi açıkça hukuka aykırıdır. Ancak meselenin sadece usul boyutuyla sınırlı kalmaması gerekir. 15 Nisan'da Ayser Çalık Ortaokulu'nda yaşanan bu elim faciada evlatlarımızı ve kıymetli öğretmenimizi kaybettik. Bu süreçte kamu görevlilerinin ve yetkililerin idari veya denetim yönünden en ufak bir zafiyeti, yüzde 1 dahi ihmali varsa bunun sonuna kadar üzerine gidilmelidir. Yargılama makamlarının ve idarenin her türlü ihmalinin takipçisi olmak, şehit olan yavrularımıza, hayatını kaybeden öğretmenimize ve onların gözü yaşlı ailelerine karşı boynumuzun borcudur. Suçta ve ihmalde payı olan herkes adalet önünde hesap verene kadar hukuki mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz" dedi.

SAVCILIĞIN SUÇ DUYURUSUNA İLİŞKİN ATACAĞI ADIM BEKLENİYOR

Mağdurların avukatının, Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Onikişubat İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde ihmali bulunan yetkili yönetici ve personeller, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi bünyesinde ihmali bulunan yetkili yönetici ve personeller ile resen tetkik edilecek diğer tüm ihmali ve kusuru bulunan kamu görevlileri hakkında yaptığı suç duyurusunda Başsavcılığın atacağı adım merak ediliyor.

Kaynak: ANKA