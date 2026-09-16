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Arda Güler, Mourinho'yu bin pişman etti! Real Madrid'i galibiyete taşıdı

Arda Güler, Mourinho'yu bin pişman etti! Real Madrid'i galibiyete taşıdı
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Real Madrid, LaLiga'nın 6. haftasında Elche'yi deplasmanda 3-2 mağlup ederken Arda Güler yine sahneye çıktı. Jose Mourinho'nun daha önce ilk 11'in vazgeçilmezi olmadığını söylediği milli yıldız, serbest vuruştan gelen golde başrolü oynadı ve maçın oyuncusu seçildi. Arda'nın performansı, Mourinho'nun sözlerini yeniden akıllara getirdi.

  • Real Madrid, LaLiga'nın 6. haftasında Elche'yi deplasmanda 3-2 mağlup etti.
  • Arda Güler, 25. dakikada kullandığı serbest vuruşta topun kaleci Matias Dituro'nun müdahalesiyle ağlara gitmesiyle Real Madrid'in ilk golünde etkili oldu ve maçın oyuncusu seçildi.
  • Real Madrid bu galibiyetle puanını 15'e yükselterek ligde ikinci sırada yer alırken, Elche 4. yenilgisini alarak son sırada kaldı.

LaLiga'nın 6. haftasında Real Madrid, Elche deplasmanına konuk oldu. Büyük heyecana sahne olan karşılaşmayı Madrid ekibi 3-2 kazanırken milli futbolcu Arda Güler performansıyla öne çıktı.

ARDA GÜLER SERBEST VURUŞTA SAHNEYE ÇIKTI

Karşılaşmanın 25. dakikasında Real Madrid serbest vuruş kazandı. Topun başına geçen Arda Güler'in uzak köşeye gönderdiği şut direğin içine çarptı. Kaleci Matias Dituro'nun müdahalesinin ardından ağlara giden top, Dituro'nun kendi kalesine attığı gol olarak kayıtlara geçti. Real Madrid böylece 1-0 öne geçti. Madrid ekibi, 33. dakikada Kylian Mbappe'nin golüyle soyunma odasına 2-0 üstün gitti.

ELCHE 12 DAKİKADA GERİ DÖNDÜ

Ev sahibi Elche, ikinci yarıda geri dönüşe imza attı. Abiel Osorio 71. dakikada farkı bire indirirken Fer Nino, 83. dakikada skoru 2-2'ye getirdi.

Galibiyet için rakip kaleye yüklenen Real Madrid, aradığı golü 90+1. dakikada Carlos Espi ile buldu ve sahadan 3-2'lik galibiyetle ayrıldı.

ARDA MAÇIN OYUNCUSU SEÇİLDİ

Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Arda Güler, 68. dakikada yerini Jude Bellingham'a bıraktı. Milli yıldız, sergilediği performansın ardından maçın oyuncusu seçildi.

MOURINHO'YU BİN PİŞMAN ETTİ

Jose Mourinho'nun daha önce Arda Güler için "İlk 11'in vazgeçilmezi değil. Hiçbir oyuncu dokunulmaz değil" sözlerini kullanması dikkat çekmişti.

Elche karşısında ilk 11'de şans bulan ve maçın oyuncusu seçilen Arda'nın performansı, Mourinho'nun daha önceki tercihlerinin yeniden tartışılmasına neden oldu. Real Madrid bu galibiyetle puanını 15'e yükseltirken ligde ikinci sırada yer aldı. Elche ise 4. yenilgisini alarak son sırada kaldı.

Kaynak: Haberler.com
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıAykut Kalanoğlu:

Her gün ama her gün Arda nın haberini yapıyorsunuz bıkmadan usanmadan bize ne kardeşim Arda dan pahalılık almış başını gitmiş mazot olmuş 100 lira Arda ile yatıp Arda ile kalkıyorsunuz başka yapılacak haber yok mu yani ?????

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