Mauro Icardi'ye şok üzerine şok! Futbolculuk kariyeri tehlikede
Galatasaray'dan ayrılmasının ardından henüz yeni bir kulüple anlaşamayan Mauro Icardi'ye İtalya'dan da kötü haber geldi. Everton ile anlaşma sağlayamayan 33 yaşındaki Arjantinli yıldızın Lazio'ya transferinin de teknik direktör Gennaro Gattuso'nun vetosuna takıldığı öne sürüldü.
- Mauro Icardi, Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra bonservisi elinde olmasına rağmen henüz yeni bir kulüple anlaşamadı.
- Lazio'nun Icardi transferi, teknik direktör Gennaro Gattuso'nun vetosu nedeniyle gerçekleşmedi.
- Gattuso, Icardi'nin yüksek maliyeti ve soyunma odası dengesini bozabileceği gerekçesiyle transfere onay vermedi.
Galatasaray'da geçirdiği 4 sezonun ardından sarı-kırmızılılara veda eden Mauro Icardi'nin yeni adresi belirsizliğini koruyor. Bonservisi elinde bulunan Arjantinli golcünün Lazio'ya transfer olabileceği iddia edilmişti.
LAZIO'NUN KAPISINDAN DÖNDÜ
Premier Lig ekibi Everton ile görüşen ancak anlaşma sağlayamayan Icardi'nin rotasını İtalya'ya çevirdiği belirtilmişti. Transfer dönemi kapanmasına rağmen serbest oyuncu statüsündeki golcüyü kadrosuna katmayı değerlendiren Lazio'da görüşmelerin menajerler düzeyinde başladığı öne sürüldü. Ancak Icardi'nin Serie A'ya dönüş ihtimali Gennaro Gattuso'nun vetosuna takıldı.
GATTUSO'DAN ICARDI'YE VETO
Sportmediaset'te yer alan habere göre Gattuso, yüksek profilli ve dominant bir karakter olarak değerlendirilen Icardi'nin soyunma odasındaki dengeyi olumsuz etkileyebileceği düşüncesiyle transfere onay vermedi. İtalyan teknik adamın mevcut takım yapısını ve soyunma odasındaki istikrarı korumak istediği belirtildi.
MALİYETİ DE YÜKSEK BULUNDU
Transferin önündeki bir diğer engelin ise Icardi'nin maliyeti olduğu aktarıldı. Gattuso'nun hücum hattında Andrea Pinamonti'yi birinci santrfor olarak düşündüğü, Icardi'ye ise yedek forvet rolü verebileceği ifade edildi. Bu nedenle Arjantinli futbolcuya ödenecek yüksek maaşın söz konusu rol için uygun bulunmadığı öne sürüldü.
YENİ TAKIMI HALA BELLİ DEĞİL
Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra bonservisini eline alan 33 yaşındaki Icardi'nin henüz yeni bir kulüple anlaşamaması geleceğine ilişkin belirsizliği artırdı. Lazio seçeneğinin de kapanması halinde Arjantinli yıldızın kariyerine nerede devam edeceği merak konusu.