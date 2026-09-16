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Esenyurt’ta otomobil yayalara çarptı: 1 ölü, ağır 1 yaralı

Esenyurt’ta otomobil yayalara çarptı: 1 ölü, ağır 1 yaralı
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Esenyurt’ta direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü yoldan geçen yayalara çarptı.

Esenyurt'ta direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü yoldan geçen yayalara çarptı. Kaza sonucunda bir kişi hayatını kaybederken bir kişi ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Sürücü ise ifadesi alınmak üzere muhafaza altına alındı.

Kaza, 23.30 sıralarında Esenyurt Ardıçlı Mahallesi Doğan Araslı Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 34 GYM 567 plakalı otomobilin sürücüsü Süleyman Yasin D. otomobilinin hakimiyetini kaybederek yoldan geçmekte olan Necdat Sancarbarlaz ve Mehmet Yalçın'a çarptı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk çalışmalarda Sancarbarlaz'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Ağır yaralı olduğu belirlenen Mehmet Yalçın ise olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Yalçın'ın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Sürücü Süleyman Yasin D. ise sağlık kontrolünün ardından polis ekipleri tarafından muhafaza altına alındı. Hayatını kaybeden Sancarbarlaz'ın cenazesi Esenyurt Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Kazaya karışan otomobil ise çekici yardımıyla otoparka kaldırıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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