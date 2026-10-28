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Bulgaristan, Romanya ve Türkiye savunma bakanları Sofya'da Karadeniz saldırılarını kınadı

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Bulgaristan, Romanya ve Türkiye savunma bakanları Sofya'da Karadeniz saldırılarını kınadı
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Bulgaristan, Romanya ve Türkiye savunma bakanları Sofya'daki toplantı sonrası ortak bildiride Karadeniz'de ticari gemilere yönelik saldırıları kınadı. Üç ülke, Montrö Sözleşmesi'ne uyulması ve NATO ile koordinasyonun artırılması konusunda mutabık kaldı.

Bulgaristan, Romanya ve Türkiye savunma bakanları, Karadeniz'deki ticari gemilere yönelik saldırıları şiddetle kınayarak güvenlik, istikrar ve seyrüsefer serbestisinin güçlendirilmesi konusundaki kararlılıklarını yineledi.

Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da düzenlenen Türkiye-Bulgaristan-Romanya Savunma Bakanları ve Genelkurmay Başkanları Toplantısı'nın ardından toplantının ardından üç ülke ortak bildiri yayınladı. Üç ülkenin savunma bakanları tarafından yayımlanan ortak bildiride, Ukrayna'ya karşı yürütülen savaşta meydana gelen saldırıların tehlikeli bir tırmanışa işaret ettiği belirtildi. Karadeniz'in uluslararası ticaretin yanı sıra tahıl, gübre ve enerji kaynaklarının taşınmasında hayati bir koridor olduğu vurgulanan bildiride, deniz trafiğindeki aksamaların küresel tedarik zincirlerini, gıda ve enerji güvenliğini tehdit ettiği ifade edildi.

Bildiride, tüm taraflara Karadeniz'deki ticari gemileri, deniz altyapısını ve seyrüsefer serbestisini tehlikeye atabilecek eylemlerden kaçınma çağrısı yapıldı. Saldırılarda hayatını kaybeden denizciler nedeniyle derin üzüntü duyulduğu belirtilerek, vatandaşları ve gemileri olaylardan etkilenen devletlerle dayanışma mesajı verildi.

"Uluslararası hukuka uyulmalı"

Ortak bildiride, Karadeniz'de güvenliğin sağlanması, bölgesel istikrarın korunması ve güvenli deniz faaliyetlerinin kolaylaştırılması için Montrö Sözleşmesi ve uluslararası insancıl hukuk dahil olmak üzere uluslararası hukuka uyulması gerektiği hatırlatıldı.

NATO ile koordinasyon vurgusu

Türkiye, Bulgaristan ve Romanya'nın NATO müttefikleri olarak bölgenin güvenlik ihtiyaçlarına kendi imkan ve kabiliyetleriyle yanıt verdiği ve İttifak'ın caydırıcılık ile savunma kapasitesine katkıda bulunduğu kaydedildi. Bildiride, NATO ile gerektiğinde koordinasyon içinde bilgi paylaşımının artırılması, deniz alanına ilişkin farkındalığın geliştirilmesi ve erken uyarı sistemlerinin güçlendirilmesi konularında mutabakata varıldığı belirtildi.

Üç ülkenin silahlı kuvvetleri arasındaki iş birliği ve koordinasyonun sürdürüleceği, bölgesel güvenlik ve istikrara katkı sağlayacak istişareler ile ilave somut tedbirlerin ele alınacağı bildirildi. İstişarelerin sonraki turlarının Ankara ve Bükreş'te gerçekleştirilmesi kararlaştırıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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