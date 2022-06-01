Bodrum Belediyesi Tarafından Düzenlenen 'İki Meydan Bir Cadde Proje' Yarışması Sonuçlandı - Haberler

Bodrum Belediyesi tarafından kente, çağdaş şehirleşmenin ölçüsü olan meydanlar kazandırmak ve Bodrum'a özgü mimari dokuyu ortaya çıkarmak için başlatılan " Bodrum'da İki Meydan Bir Cadde Kentsel Tasarım ve Mimarlık Öğrencileri Fikir Projeleri Yarışması"nın kazananları açıklandı. Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, 18 projenin ödüle layık görüldüğü yarışmanın, Türkiye'de bir ilke imza attığını ve eğitime ciddi bir destek sağladığını söyledi.

"Bodrum'da İki Meydan Bir Cadde Kentsel Tasarım ve Mimarlık Öğrencileri Fikir Projeleri Yarışması"nın kazananları açıklandı ve 18 proje ödüle layık görüldü.

Geçen yıl Mart ayında duyurusu yapılan ve Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki üniversitelerden başvuruların yapılabildiği kentsel tasarım ve mimarlık yarışması üniversite öğrencilerinden yoğun ilgi gördü.

Bodrum'da kente özgü meydan ve caddelerin tasarlanması ve bu alanda akademik çalışma yapılması amacıyla hayata geçirilen proje, onlarca üniversiteden başvuru aldı.

Türkiye'nin önde gelen üniversitelerinden ve STK'larından ünlü mimar, şehir plancısı, tasarımcı ve akademisyenlerin yer aldığı seçici kurulun titiz çalışmaları sonucu 18 proje ödüle layık görüldü.

İkinci ve üçüncülerin seçilmediği yarışmada birinci olan 18 projeye 20'şer bin lira nakit para ödülü verildi.

Yarışmanın danışma kurulunda Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, Ankara Vali Yardımcısı ve eski Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat, Bodrum'un bazı muhtarları ile alanında ünlü mimar, şehir plancısı, tasarımcı ve akademisyenler yer aldı.

BODRUM BELEDİYE BAŞKANI ARAS: "BİR İLKE İMZA ATTIK"

Yarışmaya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Bodrum'a, çağdaş kentleşmenin ölçüsü olan meydanlar kazandırmak ve kente özgü mimari dokuyu ortaya çıkarmak için başlattıkları yarışma programının Türkiye'de bir ilke imza attığını ve eğitime ciddi bir destek sağladığını söyledi.

Yarışmayı "Bodrum'un kalbine dokunuyoruz" sloganıyla başlattıklarını anımsatan Aras, "Kentimizi sadeleştirerek Bodrum estetiğine uygun hale getirmeye çalışıyoruz. Bodrum'un kendi mimari dokusunu tekrar ortaya çıkarmak istiyoruz. Ulusal ve uluslararası alanda önemli başarılara imza atmış hocalarımızın gönüllü desteğiyle örgütlenmesini gerçekleştirdiğimiz yarışmamız sonuçlandı" dedi.

Aras, Bodrum'un geleceği için her kesimin beklentileri, söyleyecek sözleri ve daha iyisi için önerileri bulunduğunu kaydederek, şunları söyledi:

"Eğitimin en aza indirgenip, ihmal edildiği zamanımızda, öğrencilere yapılacak en değerli yatırımın, onları özgür bireysel ifadeye ve mesleki üretime çekerek, güvenle sorumluluk almalarını sağlamak ve ödüllendirmek olması gerektiğine inandık. Bu inançla gençlerimize, özellikle çevremizi tasarlamayı ve gelecek yarım yüzyıl içinde bu sorumluluğu alacak bugünün gençlerini öteki birçok yöreyi ve yerleşimi de kapsayacak çevre sevgisini ve tasarım sorumluluğunu Bodrum'da yeşertmeyi amaçladık."

Seçici kurulda çok değerli isimlerin yer aldığını vurgulayan Aras, "Uygulama kurulumuzda yer alan değerli isimler bana, 'Türkiye mimarlık yarışmaları tarihinde böylesine üstün nitelikli bir Seçici Kurul olmadı, olamadı' dedi. Bu beni çok gururlandırdı. Katkı koyan herkesin emeğine ve yüreğine sağlık" dedi.

ANKA / Yerel