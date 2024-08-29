Bingöl'de Deprem Tatbikatı Gerçeği Aratmadı

Bingöl'de beklenen 7 ve üzerindeki depremler için çevre illerin de desteğiyle bölgesel tatbikat gece yarısı itibariyle Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde de başladı.

Tatbikatta senaryo gereği merkez üssü Bingöl'ün Karlıova ilçesinde 7.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin hemen ardından Diyarbakır ve Şırnak İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), Dicle Üniversitesi Arama Kurtarma (DÜAK), Polis Arama Kurtarma Ekibi (PAK) Saat 00.15'te senaryo gereği meydana gelen depremin ardından Diyarbakır'ın Dicle ilçesine geçti ve arama kurtarma çalışmalarına başlandı.

Dicle ilçesi merkez Yeşiltepe Mahallesinde gece ve sabah arama kurtarma çalışmaları yapıldı. 61 personelin katılımıyla sabah yapılan deprem tatbikatı da, gerçeği aratmadı. Tatbikat alanı ve çevresinde senaryo gereği herhangi bir taşkınlığın, olayın yaşanmaması için Dicle İlçe Emniyet Amirliğine bağlı polis ekipleri güvenlik önlemleri aldı. Dicle Kaymakamlığı; sabah tatbikat başlamadan önce katılımcılara ekmek, çorba ve su ikramında bulundu. Senaryo gereği enkaz altında kalan yaralıyı kurtarma çalışmaları devam ederken, sinir krizleri geçiren yaralı yakınının sakinleşmesi ve devam eden kurtarma çalışmalarının aksamaması için Dicle İlçe Emniyet Amirliğine bağlı polis ekipleri, gerekli müdahaleyi yaptı.

Şırnak AFAD Şube Müdürü Mustafa Tosun saha sorumlusu olarak çalışmaların sağlıklı bir şekilde işlemesi için ekipleri yönlendirirken, Dicle Üniversitesi Arama Kurtarma ekip sorumlusu Haci Yılmaz da sahada bizzat yer alarak AFAD, PAK, UMKE ile birlikte kurtarma çalışmalarını yürüttü. Kurtarma çalışmaları devam ederken yaralıyı hastaneye götürmek için ambulans hazır bekletildi.

Titiz bir şekilde yapılan arama kurtarma çalışmaları sonucunda senaryo gereği enkaz altında kalan 1 yaralıya ulaşıldı, yaralıya ilk müdahale 112 acil sağlık personelince yapıldıktan sonra kurtarma ekiplerinin desteğiyle sedyeye alınarak tedavi için hastaneye götürülmek üzere ambulansa götürüldü. - DİYARBAKIR