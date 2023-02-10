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Bina yan yattı, camları bile kırılmadı

Yerel Haberler

Bina yan yattı, camları bile kırılmadı

Türkiye'yi sarsan Kahramanmaraş merkezli büyük depremlerin ardından camları kırılmayan, çizik dahi bulunmayan ancak temeliyle yan yatan 5 katlı bina görenleri şok etti.

Türkiye'yi sarsan Kahramanmaraş merkezli büyük depremlerin ardından camları kırılmayan, çizik dahi bulunmayan ancak temeliyle yan yatan 5 katlı bina görenleri şok etti.

5 gün önce 7,7 büyüklüğündeki depremde temeliyle yan yatan bina, uzmanları bile şaşırttı. Fay hattının yüzeyleri doğu-batı yönünde hareket ettirdiği noktaya yakın olan binaların, ne kadar sağlam olsalar da deprem şiddetine dayanamadığı görülüyor.

Binanın görüntüsü, kısa sürede en çok tıklanan videolar arasına girdi. - KAHRAMANMARAŞ

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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