Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, Afet ve Acil Durum Müdahale İstasyonu'nu tanıttı

Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, "Dirençli Kent Beylikdüzü" anlayışı ile " Beylikdüzü'nde sadece kenti değil, yaşamı da dönüştürüyoruz" diyerek muhtemel deprem, sel ve acil durumlar için geliştirdikleri proje olan ve 10 mahalleye yerleştirdikleri Acil Durum Müdahale İstasyonu'nu tanıttı.

İstanbul Beylikdüzü'nde Afet Sonrası Geçici Barınma ve Lojistik merkezinde vatandaşlar ve basın mensuplarıyla bir araya gelen Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, projesini tamamladıkları Acil Durum Müdahale İstasyonları hakkında vatandaşlara bilgi verdi. "Kendi kendine yeten ve hiç kimseyi dışarıda bırakmayan" bir anlayışla çalışmalarını sürdürdüklerini ifade eden Çalık, Zonguldak Devrek Belediye Başkanı Çetin Bozkurt ve İzmir Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ'un da katılımıyla 3 belediye arasında "Nefes Birliği Anlaşması" imzaladı. 6 Şubat depreminde, madencilerin afet alanlarındaki aktif ve kritik rol oynadıkları da vurgulandı ve program kapsamında muhtemel afet ve acil durum senaryoları için de kriz alanlarında destek unsuru olacakları ifade edildi. Programa CHP İl Başkanı Özgür Çelik de katıldı.

6 Şubat depreminin 1. yıl dönümüne 25 gün kala Beylikdüzü Belediyesi, Afet ve Acil Durum Müdahale İstasyonu lansmanı düzenledi. lansmanda 10 mahalleye yerleştirilen istasyonlar tanıtıldı. Bina sayısı ve mahalle nüfusu baz alınarak yerleştirilen istasyonlarda, duş ve tuvalet, 6 adet elektrikli ağır kırıcı makine, 30 cm çapında benzinli beton kesiciler, elektrikli ve manuel demir kesiciler, elektrikli ısıtıcılar, saha ve bölgesel aydınlatma ekipmanları, yüksek ve alçak kurtarma ekipmanları, yangın söndürücüler, soğutucu hafızalı 66 litre ilaç ve aşı muhafaza dolabı, yangın battaniyeleri, solunum tüpleri ve 9 kişilik yatakhane bulunduğu belirtildi. İstasyonların haricinde muhtemel bir afet senaryosunda tüm ilçedeki durumu analiz edebilmek için hazırda bekletilen insansız hava araçları da tanıtıldı. Kriz anlarında iletişim konusunda problem yaşanmaması içinde, yerel internet kesilse dahi uydu iletişim araçları tüm sisteme entegre olacak şekilde kesintisiz iletişim sağlayacağı ifade edildi. Afet ve Acil Durum İstasyonu tanıtımında vatandaşlara ve basın mensuplarına konuşan Belediye Başkanı Çalık, "Kıymetli katılımcılar, bundan 25 gün sonra 11 ilimizi etkileyen Kahramanmaraş depreminin 1. yılını doldurmuş olacağız. Çocuklarımızı gençlerimizi ve yaş almış büyüklerimizi kaybettik. Resmi açıklamalara göre 50 bin insanımız hayatını kaybetti. Maalesef depremler çok canımızı yaktı. Hayatını kaybeden vatandaşlarımızı bir kez daha rahmetle anıyorum. Geride kalanlara sabırlar diliyorum" dedi.

"Sonsuz bir gelişmeyi barındırmayan, çevre dostu sürdürülebilir bir kent inşa etmek zorundayız"

Büyük şehirlerdeki nüfus artışına da dikkat çeken Beylikdüzü Belediyesi Başkanı Çalık, "Afet anında kentlerin ve insanların neler yaşayabileceğini çok iyi biliyoruz. Bu yüzdendir ki tüm işlerimiz de tüm önceliğimiz yönettiğimiz kentlerini afetlere hazır hale getirmek, daha dayanıklı ve dirençli bir hale getirmektir. Tekrar ayağa kalkabilmek, hızla toparlanabilmek ve yeni durumlara uyum sağlayabilmek dayanıklılıktır. Başka bir deyişle de dirençtir. Sonsuz bir gelişmeyi barındırmayan, çevre dostu sürdürülebilir bir kent inşa etmek zorundayız" diye konuştu.

"Göreve geldiğimiz ilk günden itibaren 'Dirençli Beylikdüzü' hedefi koyduk"

Afet ve acil durumlarda önemli sorumluluğun yerel yöneticilerde olduğuna dikkat çeken Çalık, "Göreve geldiğimiz ilk günden itibaren dirençli kent Beylikdüzü hedefini koyduk. Dirençli bir kent inşa etmek, en ince ayrıntısına kadar düşünülmüş bir plandan ve o plana sadık kalmaktan geçiyor. Bizim için dirençli kent, Beylikdüzü'nde yaşayan yediden yetmişe her komşumuzun kendini her açıdan güçlü ve dirençli hissetmesidir. Kıymetli konuklar şehirlerimizi afetlerden korumak hepimizin görevidir. Afet riskini azaltma sorumluluğu devleti yönetenlerde olsa da özellikle son zamanlarda yaşananlar gösterdi ki yerel yönetimlerin yani bizlerin de sorumluluğunun ne kadar kritik olduğunu gösterdi. Dolayısıyla yerel yönetimler bu alanda güçlendirilmelidir. Şehir plancısı bir Belediye Başkanı olarak Beylikdüzü'nü her açıdan her türlü olumsuz duruma hazırlıklı ve esnek bir kent haline getirmek için var gücümle çalışıyorum" dedi.

"Dirençli Kent Beylikdüzü çalışmamız olan 10 mahallemize Afet ve Acil Durum İstasyonu kurulumlarını gerçekleştiriyoruz"

Beylikdüzü'nde Afet Modelini hayata geçirdiklerini ifade eden Çalık, proje kapsamında, Afet Anı Koordinasyon ve Lojistik Merkezi ve Afet ve Acil Durum Müdahale İstasyonu hakkında bilgiler verdi. 10 mahalleye yerleştirilen Acil Durum İstasyonu hakkında da açıklamalarda bulunan Çalık, "Beylikdüzü halkıyla Beylikdüzü Afet Modelini Yönetim hayata geçirdik. Şu an içerisinde bulunduğumuz kapalı pazar ve aynı zamanda spor salonu olarak da kullandığımız Afet Sonrası Destek ve Lojistik Barınma alanını hizmete almıştır. Biliyoruz ki felaketler ve afetler erdemlerimizi göstereceğimiz zamanlardır. Toplum olarak en büyük erdemimiz dayanışma ve paylaşmaktır. Biz istiyoruz ki depremin, fırtınanın olduğu en zor zamanlarda da bu şehrin çorbası kaynasın istiyoruz. Risk analizlerini yaptık. Afet Acil Eylem planını en kötü senaryoya göre tüm ilçemizin nüfusunu kapsayacak şekilde hazırladık. Dirençli Kent Beylikdüzü çalışmalarımızdan biri olan 10 mahallemize Afet ve Acil durum Müdahale istasyonu kurulumlarını gerçekleştiriyoruz. Bu aslında sadece Beylikdüzü'ne değil tüm ülkemize kazandırdığımız yeni bir çözüm olacak. Bu kenti yönetecek, desteği ve yardımları organize edebilecek, her komşumuzun yanında olabilecek bir model oluşturduk. Her komşumuzun afet durumunda yardıma gelecek ekiplerin her türlü ihtiyacını karşılayacak ve çok hızlı bir şekilde bölgeyi tanımalarına imkan sağlayacak" diye konuştu.

"Muhtemel afet durumlarında kentlerimizi emanet edebileceğimiz, "Nefes Birliği" oluşturuyoruz"

Zonguldak Devrek Belediyesi ve İzmir Bornova Belediyesi ile "Nefes Birliği" için imza atan Beylikdüzü Belediye Başkanı Çalık, "Ayrıca muhtemel afet durumunda kentlerimizi emanet edebileceğimiz bir nefes birliği oluşturuyoruz. Üç Belediyemizle birlikle hareket edeceğimiz Nefes Birliği'ni İzmir Bornova Belediye Başkanımız Doktor Mustafa İduğ Beyefendi ve Zonguldak Devrek Belediye Başkanı Sayın Çetin Bozkurt Beyefendi ile imza altına alıyoruz. Nefes Birliğine verdiği katkılardan dolayı her iki belediye başkanımıza da yürekten teşekkür ediyorum. Devrek Belediye Başkanımız madenci dostlarımızı da bugün programa getirdiler. Depremde yaptıklarını da biliyoruz. Ben 6 Şubat depreminde madencilerin bölgeye ulaşmasını sağlayan, kahraman madencilerimizle birlikle enkazda arama kurtarma çalışmalarına bizzat eşlik eden ve Nefes Birliğinin oluşmasına vesile olan Genel Başkan Yardımcımız, Zonguldak milletvekilimiz Sayın Deniz Yavuz Yılmaz'a da yürekten teşekkür ediyorum" dedi.

Lansmanın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Belediye Başkanı Murat Çalık, "Öncelikle Bornova Belediye Başkanımıza ve Devrek Belediye Başkanımıza yürekten teşekkür ediyorum. Burada bir taraftan Beylikdüzü'nü afetlere nasıl hazır hale getireceğimizi anlatırken, bir taraftan da birbirimize nefes olacağız. Nefes birliği yaptık. ve bunun amacı, aslında afet öncesinde de hazırlıklarımızı ortaklaştıracağız. Paylaşımları yapacağız. Ancak afet anında, afet birlikteliği yapacağız. Hangi bölgede sorun yaşanırsa diğer iki belediye oraya destek için gidecek. Ama Türkiye'nin farklı bir noktasında olumsuzluk yaşanması halinde artık nefes birliği var. Nefes birliği olarak Beylikdüzü, Bornova ve Devrek ile birlikte hareket edeceğiz. Aslında birçok merkezi ve yerel yönetime örnek olacak şeyler yaptık. Acil Afet Müdahale İstasyonumuz aslında Türkiye'de bir ilk. İçerisinde arama kurtarma ekiplerimizin konaklama ihtiyacını ve her türlü ihtiyacını karşılayabileceği imkanlar var. Bir de enkaza müdahale edebileceği alet edevatı içerisinde barındıran ve kendi enerjisini kendisi üretebilen güneş enerji sistemiyle çalışan bir yapı. Bunları sabit noktalara yerleştirdiğimiz için kanal sistemine de bağlı olan su ve su depoları olan bir istasyon. Aslında yardımın ulaşmadığı noktada arama kurtarma ekiplerinin iaşesine kadar düşünülmüş bir modül. Bunun Türkiye'nin dört bir yanında yayılmasını istiyoruz. Öncelikle Bornova'da başlayacak, Devrek'te başlayacak. Bunun ön alımlarını yapacağız. ve ilçe belediyelerimizde de hayata geçireceğiz inşallah" şeklinde konuştu. - İSTANBUL