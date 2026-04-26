Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin ilk 11'leri belli oldu
Lider Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında zirve takibini sürdüren Fenerbahçe'yi kendi evinde konuk edecek.
DEV MAÇ SAAT 20.00'DE
RAMS Park'ta yapılacak dev derbi, saat 20.00'de başlayacak. Müsabakada hakem Yasin Kol düdük çalacak. Karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarından izlenebilecek.
İLK 11'LER
Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Davinson Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Lemina, Torreira, Yunus, Sane, Barış Alper, Osimhen
Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Brown, Kante, Guendouzi, Nene, Kerem, Talisca, Cherif
OSIMHEN 11'DE, ASENSIO YEDEK
Galatasaray'da sakatlığını atlatan Victor Osimhen, derbiye ilk 11'de, Fenerbahçe'de ise sakatlığını atlatan Marco Asensio, maça yedek kulübesinde başlıyor.