Üye Girişi
Haberler

Adıyaman'da Antep Fıstığı Yetiştiriciliği Çalıştayı Düzenlendi

Güncelleme:

Adıyaman'ın Besni ilçesinde, Tarım ve Orman Bakanlığı, Adıyaman Üniversitesi, Harran Üniversitesi, Gaziantep Antep Fıstığı Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, TEMA Vakfı ve Besni Ziraat Odasının katkılarıyla gerçekleştirilen çalıştayda, Antep Fıstığı yetiştiriciliği, sorunları ve çözüm önerileri ele alındı. Çiftçilerin yoğun ilgi gösterdiği çalıştayda, konuyla ilgili sunumlar yapıldı ve çiftçilerin soruları yanıtlandı.

Adıyaman'ın Besni ilçesinde, " Adıyaman'da Antep Fıstığı Yetiştiriciliği, Sorunları ve Çözüm Önerileri" konulu çalıştay düzenlendi.

Tarım ve Orman Bakanlığı, Adıyaman Üniversitesi, Harran Üniversitesi, Gaziantep Antep Fıstığı Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, TEMA Vakfı ve Besni Ziraat Odasının katkılarıyla Besni Ziraat Odası Ali Erdemoğlu Konferans Salonunda gerçekleştirilen çalıştaya çiftçiler yoğun ilgi gösterdi.

Çalıştayda Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Kelleş, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Aydın, Tarım ve Orman İl Müdürü Nurettin Kıyas, Sert Kabuklu Meyveler Araştırma Enstitüsü Müdürü Mehmet Aslan, Besni Ziraat Odası Başkanı Ali Günaydın, Kahta Ziraat Odası Başkanı Rüştü Zorlu Turanlı ve çok sayıda çiftçi katıldı.

Çalıştayın açılış konuşmasını yapan Tarım ve Orman İl Müdürü Nurettin Kıyas, Antep Fıstığı konusunda önemli oranda verim düşüklüğü olduğunu, fıstık tarımı ile ilgili doğru bilinen birçok yanlış olduğunu söyledi.

Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Kelleş ise üniversite olarak Adıyaman'ın tüm sorunlarıyla bilimsel olarak ilgilenmeyi kendilerine ilke edindiklerini belirterek, "Bu kente katma değer sunan tüm sorunlarla ilgilenmek boynumuzun borcudur. Özellikle tarım alanındaki problemlerin çözümü noktasında her zaman çiftçimizin yanında ve destekçisi olmaya hazır olduğumuzu söylemek istiyorum. Bugün masaya yatırılacak olan Antep Fıstığı konusunda ilimizin önemli bir potansiyele sahip olduğunu görüyoruz. Antep Fıstığı üretiminde İran, Çin ve ABD'den sonra en yüksek rekolte Türkiye'dedir. Türkiye üretiminin yüzde 95'i ise Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ndedir. Bölgemizi baz aldığımızda Adıyamanımız Gaziantep, Şanlıurfa ve Siirt'ten sonra dördüncü sırada yer almaktadır. Bilindiği üzere yeşil altın diye adlandırılan Antep Fıstığı, Adıyaman ekonomisi için büyük öneme haizdir. Sözlerimin başında da belirttiğim gibi, Adıyaman Üniversitesi olarak çiftçilerimizin her zaman yanında olacağız. Kapımız kendilerine 24 saat açıktır. Sulama, ekim, gübreleme hatta satış konusunda kendilerine elimizden geldiğince yardımcı olmaya hazırız" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından Adıyaman Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Halil İbrahim Oğuz tarafından "Antep Fıstığında Verim Düşüklüğü ve Yeni Yaklaşımlar", Harran Üniversitesi Bahçe Bitkileri Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. İzzet Açar tarafından "Antep Fıstığında Anaç, Çeşit Seçimi ve Bahçe Tesisi", Adıyaman Üniversitesi Ziraat Fakültesi Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Gökhan Büyük tarafından "Antep Fıstığında Gübreleme", TEMA Vakfı "Fıstığınız Bol Olsun" Proje Koordinatörü Dr. Hüseyin Tekin tarafından "Antep Fıstığında İyi Tarım Uygulamaları" ve T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı Antep Fıstığı Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü'nden Dr. Yasemin Bengü Şahan tarafından "Antep Fıstığında Yaygın Görülen Hastalık ve Zararlılar" konularında sunum yapıldı.

Program, konuşmacılar tarafından çiftçilerin sorularının yanıtlanması ve konuşmacılara plaket takdiminin ardından son buldu. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Adıyaman Üniversitesi Gaziantep Adıyaman Çiftçilik Tarım Yerel Haberler

Bakmadan Geçme

Cihangir Atasever kimdir? Tuva Cihangir Atasever hayatı ve biyografisi! B ehliyet 125 cc yasası yürürlüğe girdi mi? Sağlık ocağı cumartesi günü açık mı? Borsa hafta sonu açık mı, kapalı mı? Hafta sonu borsa kapalı mı? Hafta sonu borsa açık mı? Hafta sonu hisse senedi alınır mı? MNG kargo Cumartesi açık mı? MNG kargo Cumartesi günü dağıtım yapıyor mu, saat kaça kadar dağıtım yapıyor? Garanti Bankası cumartesi açık mı, hangi şubeler açık? Galatasaray Sparta Prag maçı CANLI izleme linki var mı, maç nereden nasıl izlenir? Galatasaray Sparta Prag ne zaman, saat kaçta, ŞİFRESİZ Mİ? Falda bebek görmek ne anlama gelir? Falda bebek görmek ne demek? Kahve falında bebek görmek iyi midir, kötü müdür? Rüyada şeker görmek ne anlama gelir? Rüyada toz şeker görmek, rüyada bayram şekeri görmek, rüyada kesme şeker görmek nedir? Falda baykuş görmek ne anlama gelir? Falda baykuş görmek ne demek? Kahve falında baykuş görmek iyi midir, kötü müdür? Kuyumcular Cumartesi açık mı? Hafta sonu kuyumcular açık mı, saat kaça kadar açık? Kuyumcu çalışma saatleri 2024! Al-Musrati kimdir? Al-Musrati mevkisi ne, bonservisi ne kadar? Rüyada ördek görmek ne anlama gelir? Rüyada beyaz ördek görmek, uçan ördek görmek nedir? Rüyada ördek yakalamak ne demek? Rüyada ördek görmek ne anlama gelir? Rüyada beyaz ördek görmek, uçan ördek görmek nedir? Rüyada ördek yakalamak ne demek? Rüyada gülmek ne anlama gelir? Rüyada kahkaha atmak ne demektir? Rüyada tebessüm ile gülmek, kahkaha ile uyanmak ne anlama gelir?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title