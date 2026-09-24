BES İzmir Şubesi, Dokuz Eylül SGM'nin gece yarısı boşaltılmasına tepki gösterdi

(İZMİR)- Büro Emekçileri Sendikası (BES) İzmir Şubesi, Dokuz Eylül Sosyal Güvenlik Merkezi'nin (SGM) gece yarısı boşaltılmasına tepki gösterdi. Açıklamada, "Hukuki süreç devam ederken, dün gece saat 01.00'e kadar binanın alelacele, yangından mal kaçırırcasına boşaltılması tam bir hukuk garabeti ve idari zorbalıktır" denildi.

Büro Emekçileri Sendikası (BES) İzmir Şubesi, Dokuz Eylül Sosyal Güvenlik Merkezi'nin (SGM) gece yarısı boşaltılmasına SGM önünde düzenlediği basın açıklamasıyla tepki gösterdi. BES İzmir Şube Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Sekreteri Erdal Özçelik, "Yargı kararını beklemeden binaya kilit vurmaya kalkışanlar, SGK hizmetlerini kilitlerken İzmir halkını bürokratik bir çileye mahkum etmektedir" dedi.

"BİNA GECE YARISI ALELACELE BOŞALTILDI"

BES İzmir Şube Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Sekreteri Erdal Özçelik, binanın gece yarısı alelacele boşaltıldığını belirten Özçelik, "İzmir'de kamu hizmetinin kalbi konumundaki, on binlerce İzmirli sigortalının emeklilik işlemlerinin yapıldığı Dokuz Eylül Sosyal Güvenlik Merkezi (SGM) hizmet binası, hiçbir kamu yararı gözetilmeksizin Çalışma Bakanının talimatıyla İzmir Demokrasi Üniversitesi Rektörlük binası için peşkeş çekilmektedir. Devrin iptali ile ilgili açılan dava ve hukuki süreç devam ederken, Çalışma Bakanının şifai talimatıyla dün gece saat 01.00'e kadar binanın alelacele, yangından mal kaçırırcasına boşaltılması tam bir hukuk garabeti ve idari zorbalıktır. Yargı kararını beklemeden binaya kilit vurmaya kalkışanlar, SGK hizmetlerini kilitlerken bu kentin sosyal güvenlik hafızasını yok etmekte ve İzmir halkını bürokratik bir çileye mahküm etmektedir" dedi.

"REKTÖRLÜK ÖĞRENCİLERİ BAHANE EDİYOR"

Çalışma Bakanının gece yarısı talimatıyla boşaltılan Dokuz Eylül SGM'nin sıradan bir bina olmadığını vurgulayan Özçelik, şunları kaydetti:

"Bir kamu idaresinin asli sorumluluğu, eğitim hizmetinin sunulduğu kendi mekanlarını güvenli hale getirmek ve gerekli teknik tedbirleri almaktır. Üniversitenin kendi öğrencileri ve personeli için güvenli olmadığını iddia ettiği bir yapıyı düzeltme yükümlülüğünü, başka bir kurumun fiilen ve aktif olarak kullandığı hizmet binasına el koyarak bertaraf etmesi kabul edilemez. Üstelik SGK'nın protokolle devrettiği bu bina öğrenciler için derslik veya amfi olarak değil, doğrudan rektörlük binası ve idari büro olarak kullanılacaktır. Yani Üniversite Rektörü, öğrencileri bahane ederek tamamen kendi can güvenliği ve konforu için kendine depreme dayanıklı bina tahsis ettirmektedir. Kuşkusuz eğitim önemli bir kamu hizmetidir; ancak sosyal güvenlik hizmeti de doğrudan vatandaşlara sunulan temel ve süreklilik arz eden bir kamu hizmetidir. Ortada soyut veya gelecekte kullanılması planlanan boş bir bina yoktur. Dokuz Eylül SGM, vatandaşlara fiilen sosyal güvenlik hizmeti sunulan aktif bir kamu tesisidir. 2023 yılındaki EYT düzenlemesinden bu yana İzmir'de 150 bini aşkın sigortalının emeklilik işlemlerinin omuzlandığı, gece gündüz demeden mesai harcanarak vatandaşın mağdur edilmediği en kritik merkezdir. Yargı kararı dahi beklenmeden şifahi talimatlarla yürütülen bu operasyon, yüz binlerce İzmirli sigortalının, emeklinin, dul ve yetimin hizmete erişim hakkını doğrudan gasbetmektir."

"SGK ÇALIŞANLARI DEPREME DAYANIKSIZ BİNALARDA ÇALIŞIYOR"

SGK çalışanlarının depreme dayanıksız binalarda çalıştığını belirten Özçelik, şöyle devam etti:

"İzmir gibi birinci derece deprem bölgesinde, Rektör kendine güvenli bina tahsis ettirirken; SGK emekçileri güçlendirmesi dahi yapılmamış, her an yıkılma tehlikesi olan riskli binalara mahküm edilmektedir. Bu liyakatsizlik ve umursamazlık ne yazık ki ilk değildir. SGK Rant Tesisleri binalarının duvarlarından taşlar düşmesi üzerine daha önce defalarca uyarmamıza rağmen her defasında 'bütçe yok' bahanesine sığınarak bir koruma filesi dahi çekmediler. O binalardan defalarca taşlar, beton parçaları düştü; çalışanların ve caddeden geçen yurttaşların can güvenliği göz göre göre tehlikeye atıldı. İşe, insana ve can güvenliğine bütçe ayırmaya, bir koruma filesi çekmeye 'para yok' diyen Bakanlık ve SGK Yönetim Kurulu; iş tedbir almaya gelince tabela asıp kenara çekilmekte, ama sıra kentin en sağlam, en nitelikli binasını boşaltıp tasfiye etmeye geldiğinde nedense ışık hızıyla hareket etmektedir. Dahası, personelin en temel yasal hakkı olan kreş talebi yıllarca 'fiziki alan yetersizliği' denilerek reddedilirken, kamuya ait bu devasa binanın bir kalemde rektörlüğe tahsis edilmesi kurum içi adaleti ve vicdanları derinden yaralamıştır."

"MÜCADELEMİZ DEVAM EDECEK"

BES Genel Merkez Genel Örgütlenme ve Eğitim Sekreteri Mustafa Güven de şunları söyledi:

"Konak'ta hizmet veren bütün kamu kuruluşları 2020 yılına kadar depreme karşı güçlendirmeyle ilgili zafiyet yaşıyordu. SGK İl Müdürlüğü depreme dayanıksız. Konak'ta depreme dayanıklı olan üç tane bina var. Bir tanesi de Dokuz Eylül SGM binası. Bakan kendi arkadaşına peşkeş çekiyor. Buradan Çalışma Bakanı'na şunu söylemek istiyorum. Sen kimin malını kime peşkeş çekiyorsun? Bu işçinin, İzmirlinin malı. İzmir milletvekilleri Konak'taki kamu binalarına sahip çıkmadı. Biz sendika olarak SGK ile defalarca görüştük. Bize 'yönetim kurulundan bunun Demokrasi Üniversitesi'nin devriyle ilgili bir olumlu karar yok' dediler. SGK Başkanlığı yalan söyledi. Biz binayı geri alacağız. İşçinin malını size teslim etmeyeceğiz. Yaratılan bu kamu zararını Çalışma Bakanı da SGK Başkanı da kendi ceplerinden ödemelidir. Biz sendika olarak da bu davamızın arkasındayız. Tüm İzmirlileri de SGK emekçilerini de kendi binalarına sahip çıkmaya davet ediyoruz. Mücadelemiz devam edecek"

Kaynak: ANKA