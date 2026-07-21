Galatasaray taraftarından transfer isyanı! Resmen harekete geçtiler
Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarının yavaş ilerlediğini düşünen Galatasaray taraftarları, sosyal medya platformu X'te #TRANSFERLERNEREDE etiketiyle kampanya başlattı. Kısa sürede gündem olan etikette sarı-kırmızılı taraftarlar, yönetime transferlerin hızlandırılması çağrısında bulundu.
- Galatasaray taraftarları X'te #TRANSFERLERNEREDE etiketi altında binlerce paylaşım yaparak transfer çalışmalarının hızlandırılmasını talep etti.
- Taraftarlar, Başkan Dursun Özbek ve yönetimin transfer sürecindeki sessizliğini eleştirdi.
- Etiket kısa sürede X'in gündem başlıkları arasında yer aldı.
Yeni sezon öncesinde kadronun önemli isimlerle güçlendirilmesini bekleyen Galatasaray taraftarları, sosyal medya platformu X'te #TRANSFERLERNEREDE etiketi altında binlerce paylaşım yaptı. Etikette, transfer çalışmalarının hızlandırılması ve beklenen yıldız isimlerin bir an önce açıklanması yönünde çağrılar öne çıktı.
YÖNETİME TEPKİLER ARTTI
Paylaşımlarda özellikle Başkan Dursun Özbek ve yönetimin transfer sürecindeki sessizliği eleştirilirken, taraftarlar yeni sezon hazırlıkları başlamış olmasına rağmen kadroya beklenen takviyelerin yapılmamasından duydukları rahatsızlığı dile getirdi. Etiket kısa sürede X'in gündem başlıkları arasında yer aldı.
TRANSFER BEKLENTİSİ SÜRÜYOR
Galatasaray yönetimi transfer çalışmalarını sürdürürken, taraftarlar özellikle orta saha, hücum ve savunmaya yapılacak yeni takviyelerin bir an önce resmiyet kazanmasını bekliyor. Kulüpten transferlere ilişkin resmi açıklamalar geldikçe gözler yapılacak imzalara çevrilmiş durumda.
İşte #TRANSFERLERNEREDE etiketi altında yapılan yorumlardan bazıları;
- Galatasaray taraftarının aklıyla dalga geçiyorsunuz
- Galatasaray taraftarlarını transfer süreciyle alakalı bilgilendirmeyen, SORU BİLE ALDIRMAYAN, futbol aklı nerede?
- Sosyal medyaya harcadığınız eforu, Galatasaray için harcayın
- Galatasaray yönetimi transferi gizli saklı yapıyor sanıyorduk… Meğer hiç yapmıyormuş.