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Baba-kız 12 saat arayla öldü: Ortaya çıkan detay kahretti

Baba-kız 12 saat arayla öldü: Ortaya çıkan detay kahretti
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Mersin'in Tarsus ilçesinde tedavi gören 50 yaşındaki Suna Karaman ve 77 yaşındaki babası Mehmet Karaman, 12 saat arayla vefat etti. Cenazeleri yan yana toprağa verildi.

Mersin'in Tarsus ilçesinde tedavi gören baba ve kızı, 12 saat arayla hayata gözlerini yumdu.

AYNI HASTANEDE YAŞAM SAVAŞI VERDİLER

Alınan bilgiye göre, 50 yaşındaki Suna Karaman'ın aşırı kilo nedeniyle, 77 yaşındaki babası Mehmet Karaman'ın ise yaşlılığa bağlı olarak aynı hastanede tedavi gördükleri öğrenildi. Baba ve kızı aynı hastanede yaşam savaşı verdikleri sırada dünyaya veda etti. 

VEFAT HABERLERİ 12 SAAT ARAYLA GELDİ

Baba ve kızın 12 saat arayla gelen vefat haberi, yakınlarını ve sevenlerini derin üzüntüye boğdu. Baba ile kızı düzenlenen cenaze töreninin ardından Tarsus Sucular Mezarlığı'nda yan yana toprağa verildi. 

Aynı aileden baba ile kızın hayatını kaybetmesi, ilçede büyük üzüntüye neden oldu. Aile yakınları taziyeleri kabul ederken, sevenleri de Karaman ailesine başsağlığı dileklerini iletti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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