Batı Şeria'daki Filistinliler, Yahudi yerleşimcilerin saldırıları karşısında can güvenlikleri olmadan yaşıyor

İsrail işgali altındaki Batı Şeria'nın El Halil kentindeki Ummul Hayr köyü sakinleri, Yahudi yerleşimcilerin ev yıkma, ağaç sökme, taciz ve şiddet eylemleri nedeniyle "can" güvenlikleri olmadan yaşıyor. Oğlunu yerleşimcilerin saldırısında kaybeden Filistinli Khadra Al-Hathalin, "Aşağılayıcı bir hayat sürüyoruz" diyerek gözyaşlarıyla yaşadıkları kabusu anlattı.

İsrail'in işgali altındaki Batı Şeria'da bulunan El Halil kentine bağlı Yatta bölgesindeki Ummul Hayr köyü sakinleri, komşu Yahudi yerleşim yerinden gelen yerleşimcilerin sistematik hale gelen saldırıları, yıkımları ve tacizleri altında "kabus dolu günler" yaşıyor. Üzerlerine tükürülmesi gibi onur kırıcı muamelelere maruz kalan, ağaçları sökülen, evleri yıkılan ve toprakları gasbedilen Filistinliler, 21. yüzyılda "insanlık ayıbı" olarak niteledikleri şartlarda can güvenlikleri olmadan hayatta kalma mücadelesi veriyor.

"Hayatımız perişan, gerçek anlamda perişan"

Yerleşimcilerin saldırıları sonucu şehit edilen 2 çocuk babası Awda Al-Hathalin'in annesi, yaşadıkları dramı anlattı. Hathalin, "Vallahi biz şiddet içinde yaşıyoruz. Güvenlik yok. Korku içinde yaşıyoruz, aşağılanma içinde yaşıyoruz. Yahudileri görüyorsun işte, gidip geliyorlar. Bizim hayatımız perişan. Gerçek anlamda perişan. Hiçbir şeye gücümüz yetmiyor. Onlara gücümüz yetmiyor, gece gündüz nöbet tutuyoruz. Hiçbir şeye gücümüz yetmiyor. Oğlumu öldürdükleri yetmiyormuş gibi, bizi rahat da bırakmıyorlar. Her gün geliyorlar" dedi.

"Aşağılayıcı bir hayat"

Yahudi yerleşimcilerin tacizlerinin günlük yaşamlarının bir parçası haline geldiğini anlatan Hathalin, şunları kaydetti:

"Biz otururken üzerimize tükürüyor, el kol hareketi yapıyorlar. Bu nasıl bir şey? Aşağılayıcı bir hayat. Gerçekten onur kırıcı bir hayat. Oğlumu öldürdükleri, gençlerimizi şehit ettikleri, bizi perişan ettikleri yetmiyormuş gibi. Bizler çaresiz insanlarız, yoksul, gariban insanlarız. Biz kendi toprağımızda oturuyoruz. Onlara bir zararımız dokunmadı. Biz onlardan önce buradaydık. Biz burada yaşarken ne bir Yahudi, ne bir ev, ne bir karavan, hiçbir şey yoktu. Biz burada yaşıyorduk, Yahudiler yoktu. İşte gelip üzerimize çöktüler, topraklarımızı aldılar. En sonunda toprağımızı alıp içine ev yaptılar. Zeytin ağacımızı söktüler. Sabah namazı vaktinde, şafak sökerken bize saldırdılar. Bizi eve kilitlediler, kapıyı üzerimize kapattılar. Zeytin ağacını ve çitleri söktüler. Onları arabaya yükleyip götürdüler. Yani ne diyeyim sana, aşağılayıcı bir hayat. Tam anlamıyla aşağılayıcı."

"Az önce üzerimize tükürdüler"

Ne gece ne de gündüz can güvenliklerinin olmadığının altını çizen Hathalin, "Kovalanıyoruz gece gündüz. Eğer eskisi gibi ülkede bir açılım olsa, gençlerimiz izin alıp işe gitmek istese gidemiyorlar. Hiç gidemiyorlar. Az önce geldiler ve biz otururken üzerimize tükürdüler. Traktörün üzerinde 3 kişiydiler" diye konuştu.

"Allah da onların kalbini yaksın"

Gözyaşları içinde konuşan Hathalin, "Elhamdülillah biz toprağımızı canımızla satın aldık. Canımızın kanıyla. Bugün sabah namazını kıldım ve güneş doğana kadar 'Ah' diye feryat ettim. Hastayım, hastayım ben. Allah bize yeter, o ne güzel vekildir. Nasıl ki Awda için bizim kalbimizi yaktılar, Allah da onların kalbini yaksın. Evet, vallahi Allah da onların kalbini yaksın" ifadelerini kullandı.

"Burası yaklaşık 210 kişiden oluşuyor"

Köydeki Ummul Hayr Toplum Merkezi'nin Müdürü Aziz Al Hathalin ise, bölgenin bedevi yerleşim yeri olduğunu ve Yatta'nın ilk yol ayrımında yer aldığını söyledi. El Hezelin, "Yatta'ya yaklaşık 14 kilometre, El Halil şehrine ise yaklaşık 22 kilometre uzaklıktadır. Ummul Hayr, 38 aileden, yaklaşık 210 kişiden oluşan bir bedevi topluluğudur. Hathalin ailesine aittir, kökeni ise Cehhalin ailesine dayanır. Bu aile, 1948 yılında Tel Arad'daki topraklarından sürülmüştür" diye konuştu.

"İnsanların geçim kaynaklarına savaş açtılar"

48 yıldır bu topraklarda yaşadıklarını ifade eden Aziz Al Hathalin, "Maalesef bu yerleşim yeri (karşıdaki Yahudi yerleşimi) 1983 yılında bir askeri nokta olarak başladı ve her geçen gün daha da genişliyor. 2007'de fiili tacizler başladı ve yıkım operasyonları gerçekleşti. Yıkımlar her yıl devam etti. Yani geçtiğimiz yıllarda 100'den fazla ev yıkıldı. 2022'de ise meralara yerleşim yoluyla saldırılar arttı. Meralara yerleşimin amacı toprağı ele geçirmek. İnsanların geçim kaynaklarına savaş açtılar. Tabii bedevi toplulukların geçimi koyun ve küçükbaş hayvan yetiştiriciliğine dayanır. Maalesef bu yerleşim, topraklara el konulması, çobanlara yönelik tekrarlanan saldırılar, arazilerin müsadere edilmesi ve hayvanların çalınması, bedevi topluluklarının ve özellikle de Ummul Hayr'ın ana geçim kaynağını çok büyük ölçüde etkiledi. Gördüğünüz gibi burası çitin hemen yanındaki bir yerleşim yeri" ifadelerini kullandı.

"28 Temmuz'da kardeşim Awda şehit oldu"

Yaşadıkları saldırıların son zamanlarda daha da arttığına dikkati çeken Al Hathalin, "Ayın başında, 28 Temmuz'da bu yerleşim yeri, yeni bir yerleşim noktası olarak başladı. Kazı çalışmaları yapıldı ve yeni yerleşim yerinden eski yerleşim yerine bir yol açmaya çalıştılar. ve o gün, 28 Temmuz'da kardeşim Awda şehit oldu, Allah rahmet eylesin. Saldırılar arttı, devam ettiler, karavanları getirdiler ve bu yeni yerleşim yerini kurdular. Saldırıları sürekli tekrarlanıyor. Toprağı ele geçirme girişimleri, kendi özel arazimizde yerleşimciler için özel bir yol açma çabaları. Çok büyük saldırılar var. Bu saldırılar, halkı bu bölgeden göç ettirmek amacıyla baskı kurmayı hedefliyor" dedi.

Al Hathalin, yakın zamana kadar bölgedeki elektrik ve suyun tamamen kesildiğini, yeniden açılmasının ise yaklaşık bir hafta sürdüğünü vurgulayarak, "Yerleşimciler tarafından bu bölgenin sakinlerine yönelik çok büyük saldırılar var" diye konuştu. - EL HALİL