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Dünya Kupası'nda yeni hesap: Milli Takım gruptan nasıl çıkar?

Dünya Kupası'nda yeni hesap: Milli Takım gruptan nasıl çıkar?
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Avustralya'ya 2-0 mağlup olarak Dünya Kupası'na kötü başlayan A Milli Takım için hesaplar yeniden yapılıyor. Yeni turnuva formatı sayesinde ay-yıldızlıların sadece 3 puanla bile son 32 turuna yükselme şansı bulunuyor. İşte detaylar...

2026 FIFA Dünya Kupası'nda ilk kez uygulanan 48 takımlı format, gruptan çıkma ihtimallerini tamamen değiştirdi. 12 gruptan oluşan turnuvada gruplarını ilk iki sırada tamamlayan 24 takım doğrudan son 32 turuna yükseliyor. Bunun yanında gruplarını üçüncü sırada bitiren 12 takım arasından en iyi 8'i de üst tura kalma hakkı elde ediyor.

3 PUAN YETERLİ OLABİLİR

Bu sistem nedeniyle A Milli Takım'ın Avustralya yenilgisi sonrası şansı tamamen sona ermiş değil. Kalan Paraguay ve ABD maçlarından sadece bir galibiyet çıkarılması halinde bile Türkiye'nin grubu üçüncü sırada bitirip son 32 turuna yükselme ihtimali bulunuyor.

AVERAJ DETAYI KRİTİK HALE GELDİ

Ancak Avustralya karşısında alınan 2-0'lık yenilgi nedeniyle Türkiye turnuvaya -2 averajla başladı. Bu nedenle sadece puan toplamak değil, alınacak sonuçların skorları da büyük önem taşıyor. En iyi üçüncüler sıralamasında puan eşitliği yaşanması halinde averaj belirleyici olacak.

PARAGUAY MAÇI FİNAL NİTELİĞİNDE

İlk maçta ABD'ye 4-1 mağlup olan Paraguay ile oynanacak karşılaşma, A Milli Takım açısından büyük önem taşıyor. Ay-yıldızlılar bu mücadelede hem ilk puanlarını almak hem de averaj dezavantajını azaltmak için sahaya çıkacak.

GÖZLER KALAN İKİ MAÇTA

D Grubu'nda ABD liderliğini sürdürürken, Avustralya aldığı galibiyetle önemli avantaj yakaladı. Türkiye ise kalan Paraguay ve ABD karşılaşmalarından çıkaracağı sonuçlarla kaderini belirleyecek.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
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