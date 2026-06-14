Atılan manşetler olay! Bütün dünya A Milli Takım'ı konuşuyor

2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu ilk maçında Avustralya'ya 2-0 mağlup olan A Milli Futbol Takımı, dünya basınında manşetlere taşındı. Favori gösterilen Türkiye'nin sahadan puansız ayrılması birçok ülkede sürpriz olarak yorumlandı.

"FUTBOL DÜNYASI ŞAŞKIN"

İngiliz Daily Mail gazetesi, Avustralya'nın iki golle elde ettiği galibiyetin futbol dünyasını şaşırttığını yazdı. Haberde, grupta favoriler arasında gösterilmeyen Avustralya'nın Dünya Kupası'nın ilk büyük sürprizlerinden birine imza attığı vurgulandı.

"BÜYÜK BİR SÜRPRİZ"

The Sun ise Avustralya'nın D Grubu'nda büyük bir sürpriz gerçekleştirdiğini belirtti. İngiliz gazetesi, Socceroos'un maçı kazanmasının beklenmediğini ancak sahada kusursuza yakın bir performans sergilediğini ifade etti.

"TOKAT GİBİ YENİLGİ"

İtalyan basınından Gazzetta dello Sport, Türkiye'nin aldığı mağlubiyeti "tokat gibi yenilgi" olarak yorumladı. Gazete, Avustralya'nın maç planını mükemmel uyguladığını ve Montella'nın takımının kritik anda yolunu kaybettiğini yazdı. Corriere dello Sport ise Türkiye'nin hücum etmeye çalışmasına rağmen sürekli Avustralya savunmasına takıldığını belirtti.

"SADECE ARDA GÜLER DİRENDİ"

İspanyol AS gazetesi, milli takımda özellikle Arda Güler'in performansına dikkat çekti. Haberde, "Sadece Arda Güler takımı ayakta tutmaya çalıştı" ifadelerine yer verilirken, Kenan Yıldız'ın oyuna girmesiyle Türkiye'nin daha etkili hale geldiği ancak bunun sonucu değiştirmeye yetmediği belirtildi.

"BÜYÜK SANSASYON"

Fransız Foot Mercato, Avustralya'nın Vancouver'da büyük bir sansasyona imza attığını yazdı. Haberde, Türkiye'nin topa sahip olmasına rağmen Avustralya'nın oyun planını kusursuz uyguladığı ve kontra ataklarla sonuca gittiği ifade edildi.

"ŞOK EDİCİ SONUÇ"

L'Equipe ise Türkiye'nin 24 yıl sonra çıktığı Dünya Kupası maçında şok edici bir yenilgi aldığını belirtti. Fransız gazetesi, Avrupa Şampiyonası'nda çeyrek finale yükselen Türkiye'nin Avustralya'nın savunmasını aşmakta zorlandığını vurguladı.