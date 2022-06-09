Başkan Tören'den duygulandıran sürpriz - Haberler

Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören, Kökenli Mahallesi ziyaretinde tanıştığı 91 yaşındaki Fatma Güleç'e yaptığı sürprizle tarifsiz bir mutluluk yaşattı.

50 yıldır pazarlarda süt yoğurt ve tereyağı satarak ailesinin geçimini sağlayan 91 Yaşındaki Fatma Güleç, geçen günlerde tek geçim kaynağı ineğinin ani ölümü ile sarsıldı. Fatma annenin, evinin, yaşamının, ailesinin, rızkının bir parçası olan ineğinin ölümü ile yaşadığı zor günler ve hüzün, Kökenli Mahallesi ziyaretinde yolu kesiştiği Başkan Aşkın Tören'in dokunuşuyla sevince ve mutluluğa dönüştü. Gelini ve torunlarıyla birlikte yaşayan ve aile olarak pazarlarda süt yoğurt ve tereyağı satarak geçimlerini sağladıklarını belirten Fatma nine, yaşadığı hüznü nemli gözlerle Başkan Tören'e aktardı.

İneğinin ölümünün hem maddi hem de manevi olarak kendilerini çok zorda bıraktığını ifade eden Fatma Güleç'in yaşadıklarından ve hayat hikayesinden çok etkilenen Başkan Tören, en kısa sürede kendisini tekrar ziyaret edeceğini ve ona bir sürprizi olacağını söyleyerek Kökenli mahallesinden ayrıldı.

Fatma anne yeni "ala ineğine" kavuştu

Bir haftalık aranın ardından tekrar Fatma Güleç'i ziyaret eden Başkan Aşkın Tören, bu defa tam da Fatma ninenin kendisine duygu dolu sözlerle tarif ettiği gibi "ala bir süt ineği" getirerek büyük bir mutluluk yaşattı. Başkan Tören'in kendisine teslim ettiği süt ineğini alan Fatma Güleç "Hiçbir şeyim yok. İneğimin sütünü çökeleğini, yoğurdunu, tereyağını satıyordum haftada 500 lira para alıyordum. Tek tutar dalımız olan ineğim ölünce yıkıldık tabi. Bugün yeni bir ineğim oldu. Çok teşekkür ediyorum Allah razı olsun Aşkın başkandan. Allah ona dert bela göstermesin" sözleriyle Başkan Tören'e teşekkür etti.

"Fatma annemizin yüzündeki tebessüm her şeye değer"

"Altınordu halkımız adına devletimiz adına Fatma annemize küçük bir jest yapmak istedik" diyen Başkan Tören şunları ifade etti:

"Kökenli Mahallemizde gerçekleştirdiğimiz rutin bir ziyaretimiz sırasında 91 yaşındaki Fatma annemiz ile tanıştık. Kendileri çok yakın bir tarihte hayatının önemli bir parçası olan evinin tek geçim kaynağı hayvanını nedeni bilinmeyen bir sebeple sabah kalktıklarında ölü bulmuşlar. Tabii, hayvanını kaybetmiş olması onu sadece ekonomik yönlü değil duygusal anlamda da yalnızlaştırmış. Bu durumu bize kendisi o büyük güzel kalbiyle hissiyatıyla ifade etti. Annemizin bu durumuna kayıtsız kalamazdık. Derhal harekete geçtik ve bugün yeni ala ineğimizi Fatma ninemize getirdik teslim ettik. Hayırlı olsun. Bundan sonraki kalan hayatında kendisine öncelikle sağlık huzur diliyorum. Fatma teyze bizim için aslında bir örnek. Onun gibi şehrimizde benzer hikayeleri olan tüm klasik belediyecilik hizmetlerimizin dışında sosyal belediyecilik anlayışıyla hemşehrilerimizle komşularımızla bir araya gelmeye, onların bu tür meselelerinde yanlarında olmaya çalışıyoruz. Fatma annenin bugünkü yüzündeki tebessüm bizim için çok anlamlı" diye konuştu. - ORDU

İhlas Haber Ajansı / Yerel