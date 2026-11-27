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Diyarbakır'ın Silvan ilçesi kırsalında bir mağarada bulunan birçok kafatası ve kemik, Adli Tıp Kurumunda incelenmek üzere İstanbul'a gönderildi.

Silvan'ın kırsal Boyunlu Mahallesi'nde bir mağarada çok sayıda kafatası ve kemik bulunduğuna ilişkin 23 Kasım'da yapılan ihbar üzerine Silvan Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında görevlendirilen iki cumhuriyet savcısının nezaretinde 24 Kasım'da yaklaşık 20 metre derinliğinde olan ve 3 katmandan oluşan mağarada İlçe Jandarma Komutanlığı, Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı ve AFAD ekiplerinin katılımıyla yapılan keşif sonucu, 9 kafatası ile kafataslarına ait olduğu değerlendirilen 36 kemik parçası ve çok sayıda kemik bulundu.

Toplanan kafatasları ile kemikler yapılan tasnifin ardından İstanbul'a gönderildi.

Adli Tıp Kurumunda yapılacak inceleme sonucu hazırlanacak rapor Silvan Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma dosyasına eklenecek.

Kaynak: AA