Başkan Soyer: "Bahanelerin Arkasına Sığınmadan 3 Yılı Dolu Dolu Geçirdik" - Haberler

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İzmir Vakfı'nın 2021-2022 Genel Kurulu'nda konuştu. Aynı zamanda İzmir Vakfı Başkanı da olan Tunç Soyer, "Geçen üç yılı pandemi, deprem, ekonomik kriz demeden, bahanelerin arkasına sığınmadan dolu dolu geçirdik. 2022 yılının turizm sektörüne can suyu olacağını düşünüyoruz" dedi.

İzmir Vakfı'nın 2021-2022 Genel Kurulu, İzmir Ticaret Odası Meclis Salonu'nda yapıldı. Genel Kurul'a İzmir Büyükşehir Belediyesi ve İzmir Vakfı Başkanı Tunç Soyer, İzmir Vali Yardımcısı Fatih Kızıltoprak, İzmir İl Kültür Turizm ve Turizm Müdürü Murat Karaçanta, Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi Oğuz Özkardeş, Ege Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği Başkanı Mustafa Karabağlı, İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Zekeriya Mutlu, Ege Bölgesi Sanayi Odası Başkan Yardımcısı H. İbrahim Gökçüoğlu, Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Tolga Gencer, Çeşme Turistik Otelciler Birliği Başkanı Yakup Demir, İzmir Vakfı Genel Müdürü Deniz Karaca ve İzmir Vakfı üyeleri katıldı.

2022 SEKTÖRE CAN SUYU OLACAK

Açılış konuşmasında turizm sektörü için yeni bir döneme girildiğini belirten Başkan Tunç Soyer, "Pandemi nedeniyle 2020 ve 2021 yıllarında turist sayılarında yaşanan düşüşün ardından 2022 yılına hepimizi umutlandıran bir ivmeyle başladık. Sezon dışı verilere bakarak bile bunu görebiliriz. 2022 Ocak-Nisan periyodunda yabancı turist gümrük girişlerinde 2019'a göre yüzde 20'lik bir artışı yakaladık. Yerli turist konaklama sayılarında ise yılın ilk çeyreğine baktığımızda yüzde 10'luk bir artış görüyoruz. Kısacası 2022'de 2019 yılı verilerini yakalayıp geçme hedefimize adım adım yaklaşıyoruz. Önümüzdeki aylarda sezonun etkisiyle hem yerli hem yabancı turist sayılarında daha büyük oranlarda artış yaşanacağını ve 2022 yılının sektöre can suyu olacağını düşünüyoruz" dedi.

KENT TURİZMİNİ GELİŞTİRMEK İÇİN ADIMLAR ATILIYOR

Başkan Soyer, İzmir Vakfı üyelerinin desteği, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve İzmir Kalkınma Ajansı olarak tüm kent paydaşlarının ortaklığıyla İzmir'in turizmde hak ettiği yere gelmesi için 5 yıllık stratejinin belirlendiğini kaydederek, şöyle konuştu:

"Hedefimiz 2024 yılında İzmir'i, nitelikli turistin tercih ettiği, kişi başına turist harcamasının her geçen yıl arttığı bir kent haline getirmek. Kent ekonomisine daha çok katkı sunan sürdürülebilir turizm anlayışıyla özellikle Akdeniz Havzası'nda öne çıkan bir destinasyon haline gelmek. Geçen üç yıl içerisinde bu doğrultuda hep birlikte çok sayıda önemli çalışmayı hayata geçirdik. 2021 yılı ise belki bu anlamda en hareketli geçirdiğimiz yıl oldu. İzmir Büyükşehir Belediyesi ve İzmir Vakfı ortaklığı, Sun Express sponsorluğuyla Visit İzmir mobil aplikasyonunu 2021 Haziran ayında yayınladık. Turist hareketliliğini 12 aya yayma hedefimiz doğrultusunda kent turizmini geliştirmek için çok sayıda adım attık. Belediyemizin Turizm Şubesi Müdürlüğü ve İzmir Vakfı'nın ortak çalışmalarıyla Alsancak, Kültürpark, Konak, Kemeraltı ve Hisarönü'nde olmak üzere toplamda 5 adet turist bilgilendirme ofisini açtık. Konak Bilgilendirme Ofisi önünde oluşturduğumuz otobüs park alanıyla kent merkezi ve Kemeraltı'na turist getiren acentelerimize çare olduk. Kemeraltı için yaptığımız markalaşma ve rota çalışmalarıyla hem yerli hem de yabancı turisti kent merkezine çekecek adımları hızlandırdık. TARKEM, Konak Belediyesi, İzmir Kalkınma Ajansı ve İzmir Büyükşehir Belediyesi UNESCO Ofisi'nin çalışmaları sonucunda Yeşilova ve Bayraklı Smyrnası bağlantı noktalarıyla beraber tarihi liman kenti başlığıyla Kemeraltı'nı UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne sokmayı başardık. Şimdi hedefimiz Bergama ve Efes'ten sonra Kemeraltı ile İzmir'e üçüncü dünya miras alanını kazandırmak."

İZMİR'DE TURİZM AYAĞA KALKIYOR

Hedeflerinin İzmir'i UNESCO markasıyla anılan bir şehir haline getirmek olduğunun altını çizen Başkan Soyer, şöyle devam etti:

"Yine bu süreçte paydaşlarımızla birlikte fiziksel, dijital ve hibrit düzenlenen çok sayıda ulusal ve uluslararası fuara katılım gösterdik. İzmir'in geçmişiyle uyumundan ilham alarak oluşturduğumuz desenleri, şehrin dört bir yanına yaygınlaştırmayı sürdürdük. Bu yıl belki de en sevindirici gelişme kruvaziyerleri 6 yıl aradan sonra tekrar İzmir Körfezi'nde görmek oldu. İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmir Ticaret Odası, Deniz Ticaret Odası, TÜRSAB ve İzmir Vakfı ortaklığıyla üç yıldır yaptığımız görüşmelerin sonunda bu yıl toplamda 34 gemi limana demirleyecek. Önümüzdeki yıllarda da artan sayılarıyla kruvaziyer gemilerini İzmir'de ağırlamak önceliklerimiz arasında yer alıyor. Yine geçen yıl, hava yolu şirketleri, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve İzmir Vakfı ortaklığıyla Direct İzmir projesini hayata geçirdik. Amacımız İzmir'den direkt uçuş gerçekleştirilen şehirlerin sayısını artırmak. 2022 yaz sezonu itibarıyla yurtiçinde Bodrum, yurtdışında Tiflis, Üsküp, Cenevre, Beyrut, Manchester gibi şehirlerin eklenmesiyle directizmir.com web sitesinden toplam 68 destinasyona ait bilgiye ulaşılabiliyor. İzmir'i sadece turizm sektöründe değil, kültür ve sanat dünyasında da bir cazibe merkezi haline getirmek amacıyla çok sayıda çalışma yapıyoruz."

İZMİR'İN TURİZM PAYI ARTACAK

Başkan Soyer, Büyükşehir Belediyesi ortaklığıyla hayata geçirilen İzmir Sinema Ofisi'nin 2021'de de onlarca filme destek sağladığına değinerek, şöyle konuştu:

"Ofis, çalışmalarıyla özellikle Netflix ve Disney Plus gibi uluslararası dijital platformların yapımlarını ve dolayısıyla sinema sektörünün dikkatini İzmir'e çekiyor. İzmir, yepyeni bir sinema platosuna kavuşuyor. İzmir, İstanbul'da sıkışan sinema ayağını kente getirecek. Geçen üç yılı pandemi, deprem, ekonomik kriz demeden, bahanelerin arkasına sığınmadan dolu dolu geçirdik. Fakat İzmir turizmi için ne yapsak az kalır. Koyduğumuz hedeflere ulaşmak için tüm kurumların kenetlenerek, ortak akılla hareket etmesi bir zorunluluk. İzmirli kurumlar olarak, yaptığımız çalışmalarla 2022 yılından umudumuz ve beklentimiz yüksek. İnanıyorum ki İzmir, önümüzdeki yıllarda da sizlerin katkılarıyla turizmden aldığı payı artıracak."

İzmir Vakfı Genel Müdürü Deniz Karaca ise 2021-2022 döneminde İzmir Vakfı'nın yaptığı faaliyetleri sunumla kurul üyelerine anlattı.

ANKA / Yerel