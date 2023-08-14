Başkan Kaplan, "Güçlü bir tarım sektörü ve güçlü Türkiye için çiftçilerimiz ile omuz omuza çalışıyoruz"

Bir dizi ziyaretler için Koçarlı İlçesine gelen AK Parti Aydın Milletvekili Ömer Özmen, Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan ve AK Parti Koçarlı İlçe Başkanı Ümit Özdemir ile birlikte Koçarlı Ziraat Odası Başkanı Taner Güneş ve yönetim kurulunu ziyaret etti.

Bir dizi ziyaretler için Koçarlı İlçesine gelen AK Parti Aydın Milletvekili Ömer Özmen, Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan ve AK Parti Koçarlı İlçe Başkanı Ümit Özdemir ile birlikte Koçarlı Ziraat Odası Başkanı Taner Güneş ve yönetim kurulunu ziyaret etti.

Ziraat Odası Başkanı Taner Güneş'ten odanın çalışmaları hakkında bilgi alan Milletvekili Özmen ve Başkan Kaplan, ayrıca üreticilerin talep ve önerileri de dinledi. Bölge tarımının gelişimi, ileriye dönük hedefler ve tarım şehri Aydın'ın ve Koçarlı ilçesinin marka değeri olan ürünlerinin geliştirilmesine ve çiftçilere yönelik destek çalışmaları konusu gerçekleşen ziyarette masaya yatırılırken, Milletvekili Özmen, üreticiler için ellerinden gelen her şeyi yapacakları sözünü vererek, her daim yanlarında olduklarını ifade etti.

Ziyarette sonrası açıklama yapan Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan, Güçlü Türkiye yolunun güçlü tarımdan geçtiğini asla unutmamalıyız diyerek "Bir milletin özgürlüğü için ekonomik imkanlar ne kadar elzem ise, tarım ve hayvancılıkta ülkemizin geleceği için o kadar önemlidir. Ülkemizin en başarılı olduğu alanlardan birisi ise şu anda tarım ve hayvancılıktır. Çiftçilerimizin yanında olmaya, onları tüm gücümüzle desteklemeye devam edeceğiz" dedi.

Başkan Kaplan kendisinin de çiftçilikle uğraşan biri olarak çiftçilerin taleplerini en yakından takip ettiğini ifade ederek, "Öncelikle ilçemize yapılan tarım ve hayvancılık yatırımları konusunda çiftçilerimizin ihtiyaçları çerçevesinde çalışmalarımız devam ediyor. Bölgemizdeki tarım ile alakalı talepleri masaya yatırıldık. Çözüm yolları üzerine istişareleri yapıldı. Sayın vekilimiz de bu taleplerle yakından ilgilenerek Tarım ve Orman Bakanlığına rapor halinde sunacak" dedi.

DSİ 21. Bölge Müdürlüğünün ilçeye kazandırdığı göletler, sulama sistemleri ve barajlardan kontrollü su salımıyla ile çözüme kavuşturulmaya devam edildiğini belirten Başkan Kaplan, "Koçarlı'da sulama sıkıntısı yaşanmaması için projelendirilen yatırımlar bir bir hayat geçiyor. Bu yatırımların daha da artması için dünden bugüne girişimlerimizi sürdürüyoruz. İlerleyen süreçte Milletvekillerimizin de desteği ile yapacağımız girişimlerimiz sonucu bölgemizde ihtiyaç duyulan noktalar için geliştirilen projeler de DSİ tarafından yatırım programına alınacak. Barajlardan kontrollü su salımı, üreticilerimizin dengeli bir şekilde sulama sezonunda mağduriyet yaşamaması için büyük önem taşıyor. Bu noktada çiftçimizin rahat bir nefes alması için de çalışmalarımızı dur durak bilmeden sürdürüyoruz" şeklinde konuştu.

AK Parti Aydın Milletvekili Ömer Özmen ise yaptığı açıklamada, Çitçilere yönelik yapılan yatırımların ve desteklemelerin devam edeceği müjdesini vererek, "Mazot ve gübre destekleri konusunu ele aldık. Ayrıca çiftçilerimizin pamuktaki beklentilerini dinledik. Bölgenin tarım ile alakalı sorunlarını masaya yatırdık. Çözüm yolları için kendilerinin hazırladık raporu Ankara'ya taşıyacağız" dedi.

Milletvekili Özmen ayrıca, Orman köylülerimizin talepleri noktasında sorunları ele aldıklarını tüm detayları ile gerekli yerlere ulaştıracaklarını ifade ederek, "Biz çiftçilerimize güveniyoruz. Toprağına gözü gibi bakan, gerektiğinde vatanı için varını, yoğunu ortaya koyan çiftçilerime inanıyoruz. Biz el ele verdiğimiz zaman üstesinden gelemeyeceğimiz hiçbir yükün, hiçbir sorunun olamayacağının bilincindeyiz. Koçarlı Belediye Başkanımızın da dediği gibi, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde daha güçlü bir tarım sektörü ve daha güçlü bir Türkiye için omuz omuza çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Milletvekili Özmen ayrıca, yapılan hizmet ve yatırımların artarak devam edeceğinin altını çizerken, Belediye Başkanı Nedim Kaplan ise, Koçarlı'ya yapılan ve yapılacak olan yatırımlar noktasında kendilerine her daim destek olan başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, Bakanlara, AK Parti Aydın Milletvekillerine, AK Parti İl Başkanına ve Koçarlı için emeği geçen herkese teşekkür etti. - AYDIN