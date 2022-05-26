Efes Selçuk Belediye Başkanı Ceritoğlu'ndan "Dayanışma ve Çalışmayla Geçen 3 Yılın" Sunumu - Haberler

Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu göreve geldiğinden bu yana geçen 3 yılı, "Dayanışma ve Çalışmayla 3 Yıl" sunumuyla anlattı. Efes Selçuk Belediyesi Ahmet Taner Kışlalı Salonu'nda düzelenen sunuma kentte faaliyet gösteren sivil toplum örgütleri üyeleri, siyasi parti temsilcileri, vatandaşlar, muhtarlar ve basın mensupları katıldı.

Adaylığından bu yana geçen süreci anlatan Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu bugüne kadar yapılanların yanı sıra gelecek projeler hakkında da bilgi verdi.

"CANLA BAŞLA ÇALIŞAN BİR EKİBİN ÜYESİYİM"

Atılan tüm adımların halkın istek ve ihtiyaçlarıyla doğrudan ilgili olduğunu belirten Başkan Ceritoğlu Sengel göreve geldiğinde Belediye'nin içinde bulunduğu ekonomik zorluklara değinerek; "Bizim için ilk önce önemli olan o döneme kadar doğru düzgün ödenmeyen emekçinin maaşıydı. Emekçinin maaşı günü gününe, ay aksatmadan, son olarak ikramiyelerin büyük çoğunluğu da olmak üzere ödendi. Hepimizin bir kararı vardı. Belediye'yi ve Efes Selçuk'u hak ettiği değere ulaştırmaktı. İşte bu yüzden şu an vergi borcumuz yok. Canla başla çalışan bir ekibin üyesiyim. Başkanlık sadece temsili" dedi.

"İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İLE TEK TEK HANGİ YOLLARDA SIKINTI VARSA O YOLLARI YAPMAYI BAŞLADIK"

Efes Selçuk'ta üç yıl boyunca tamamlanan yollara değinen Başkan Ceritoğlu Sengel; "Yollar yürünmez yollardı. İşin içine Gediz Elektrik ve İZMİR GAZ'ın altyapı çalışmaları girmesiyle doğal olarak yollarımız harap durumdaydı. İzmir Büyükşehir Belediyesi ile tek tek hangi yollarda sıkıntı varsa o yolları yapmayı başladık. Daha sonra pandemi döneminde İller Bankası'ndan aldığımız kredi ile yolları yapmaya başladık. Bazı yollar çok zor bitiyor çünkü altyapı sorunu var. Her altyapının geçtiği yerde yol yapmak zorundayız. Arazi yollarımızı yapmaya devam ettik" diyerek kent genelinde yapılan tüm yolların, parkların ve yapısal değişikliklerin eski yeni hallerini slaytlarla katılımcılara anlattı.

"ÖNCE ESNAF PARA KAZANDIRMALIYIZ DEDİK"

Ekonomi ve yollarla ilgili sorunların yanı sıra Efes Selçuk'un tanıtımı için yapılan çalışmalara da değinen Başkan Ceritoğlu Sengel; "Gelir gelmez yaptığımız işlerden bir tanesi esnafın ve halkın para kazanmasıydı. Efes Selçuk ekonomisi tarım ve turizm olarak ikiye ayrılıyor. Önce esnafa para kazandırmalıyız dedik. İşte yüzden Efeslim Kart Projesi ile yardıma ihtiyacı olanlara verdiğimiz destek, kentin esnafına kazanç oldu. Esnaf için Efeslim Kart tek başına yeterli değildi. O yüzden yerli ve yabancı ziyaretçinin artması gerekiyordu. Bunun en güzel yöntemlerinden bir tanesi hem Pamucak'ı tanıtmak hem ilçenin her yerini tanıtmak hem de esnafın para döngüsünü sağlamaktı. O yüzden Gezgin Fest ile başladık. 40 bin ziyaretçi ve kampçı Efes Selçuk'un içine girdi. Sonra EFEST'i düzenledik. Efes'te, Saint Jean'da konserler düzenledik. Bunların hepsine Türkiye'nin her yerinden ziyaretçi geldi. Bu ziyaretler esnafa para kazandırdı. Köyden kalkınmayı sağlamak için Belevi'de Şeftali Şenliği Gökçealan'da üzüm şenliği yaptık. Bu şenliklerde tezgahını açan bütün köylü para kazandı. Hem tanıtıma hem kentin ekonomisine katkı sunduk" dedi.

"ESNAFIN KAZANMASI DEMEK ASLINDA EFES SELÇUK BELEDİYESİ'NİN KAZANMASI DEMEKTİR"

Yapılan bütün işlerin hepsinin "Her şeye rağmen" yapıldığının altını çizen Başkan Ceritoğlu Sengel; "Pandemi edebiyatı yapmayacağım. Çünkü bu sunumun adı "Dayanışma ve Çalışmayla Geçen 3 Yıl" sunumu. O yüzden esnafımızın hep baştacı olduğunu, onların kazanmasıyla Belediye'ye olan kiralarını ödeyeceğini biliyorduk. Esnafın kazanması demek aslında Efes Selçuk Belediyesi'nin kazanması demekti. Onların kazanması demek Efes Selçuk Belediyesi'nin kazandığını dönüp halka teslim etmesi demekti. İşte o yüzden Efeslim Kartı, İftar Kartı oluşturduk. İşte o yüzden kampları, festivalleri düzenledik, düzenlemeye de devam edeceğiz. İşte o yüzden Intterrail Turkey, Camprail gibi organizasyonlarla biz pandemi döneminde bile 5 – 6 bin kampçıyı buraya getirdik. Bu kent ekonomisine müthiş katkı sağladı. O yüzden kamplara, şenliklere ve festivallere devam edeceğiz. Bu sene ayrıca Avrupa Plaj Voleybolu Şampiyonası U20 geliyor. Esnaf hazırlıklı olsun" dedi.

"HASTANENİN YAPILMASI AŞAMASINDA BİZE NE DÜŞÜYORSA YAPACAĞIMIZI BİLİN"

Hastane ile ilgili Efes Selçuk Belediyesi'nin üzerine düşeni yaptığının altını çizen, aday olduğu dönemde hastane için doğru olan yerin belirtilen yer olmadığını, doğru yeri bildiklerini ancak Efes Selçuk'a tam teşekküllü bir hastane yapılmasının şart olması sebebiyle konuyu hiçbir zaman siyasete malzeme etmediklerini belirten Başkan Ceritoğlu Sengel; "İki yıl önce ruhsata imzamı attım. Ama daha önce planların değişmesi gerekiyordu, sadece bu hastanenin parseli için onay verdim. Projeyi tamamladık, hastaneyi de ilgililer yapar diye düşünüyorum. Hastanenin yapılması aşamasında bize ne düşüyorsa yapacağımızı bilin. Tabi önce ihalenin yapılması lazım. Ekonomi sadece belediyeleri, esnafı, halkı vurmadı, her yeri vurdu. İhaleye çıkılacaktı, giren olmadı. Daha hala ihale tarihi yok. Mutlaka yapılmalı. Efes Selçuk Belediyesi'nde hastane sorunu defteri kapandı. Efes Selçuk Belediyesi hastane konusunda üzerine düşeni yaptı" dedi.

Hastaneyi ve Efes Selçuk'u ilgilendiren hiçbir meseleyi asla siyasete malzeme yapmadıklarını belirten Başkan Ceritoğlu Sengel; "Hiçbir şekilde Efes Selçuk'a faydası olacak bir şeyden geri durmuyoruz, geri durmayacağımızı da beyan ediyoruz. Şanslıyım meclis üyelerimizin hepsi Efes Selçuk'un faydasına ise, Efes Selçuk'un çıkarına ise hepimiz aynı konumdayız diyor. O yüzden güzel bir dönemden geçtiğimizi ifade etmek istiyoruz" diyerek Efes Bizimdir imza kampanyasıyla elde edilen kazanımın altını çizdi.

"70 BİN METREKAREDEN OLUŞAN 400 AĞAÇ OLACAK BİR YEŞİL ALANI OLUŞTURMAYA BAŞLADIK EFES SELÇUK RAHAT NEFES ALSIN DİYE"

"Dayanışma ve Çalışmayla Geçen 3 Yıl" sunumunda Efes Selçuk'un gelecek projelerine de değinen Başkan Ceritoğlu Sengel; "Pamucak çok kıymetli bir sahil ve değerlendirilmesi lazım. Kanal Projesi'nin Pananos'a kadar olan kısmında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın ihalesine girerek 5 tane büfe yapma hakkı elde ettik. Büfelerden birini yapıyoruz. Büfemizi Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kurulu'ndan verdiği izin, yer ve şekil esasına göre yaptık. Geri kalanları da Gediz Elektrik, elektrik bağlantısının alt yapısını yaptıkça yapacağız. 5 Hedef 50 Projede yer alan Pamucak Rekreasyon Alanı Projesi'ne başladık. Kanalın sol tarafında rekreasyon alanında 70 bin metrekareden oluşan 400 ağaç olacak bir yeşil alanı oluşturmaya başladık Efes Selçuk rahat nefes alsın diye. 5 Hedef 50 Proje içinde yer alan Kültür Merkezi için bir proje çizdirdik. Efes Selçuk Belediyesi, İzmir Büyükşehir Belediyesi ile tiyatro ve sinema gösterimlerin yapılabileceği, konferansların yapılabileceği, spor salonumuzun da projeleri çizildi. Haziran ayında ihaleye çıkacağız. Hepimize hayırlı, uğurlu olsun" dedi.

"HAYALLERİMİZİN HEPSİNİ GERÇEKLEŞTİRENE KADAR, BU HAYALLERİ GEREKTİRİRKEN YENİ BİR VİZYON KATANA KADAR EFES SELÇUK'TAN VAZGEÇMEYECEĞİMİ BİLİYORUM"

Sunumunun ardından basın mensuplarının sorularını cevaplayan Başkan Ceritoğlu Sengel; "Bizim hayallerimiz var. Biz biliyoruz ki uçmak için kanatlara değil hayallere ihtiyaç var. Ben o aday olduğumda mitinglerde "Tutunun hayallerinize" dedim. Pandemi, ekonomik kriz, başka bir şey; Efes Selçuk aşkından vazgeçmeyecek olan ve çocuğunu burada yetiştirmek için sonuna kadar direnecek olan beni yıldıramaz. Hayallerimizin hepsini gerçekleştirene kadar, bu hayalleri gerektirirken yeni bir vizyon katana kadar Efes Selçuk'tan vazgeçmeyeceğimi biliyorum ama daha da önemli bir şey var; halkın teveccühü olursa, Belediye Başkanlığında o dayanışmayı bir araya getirebilirsem ben bana verilen bu görevi sonuna kadar ver hakkıyla yapmaya devam etmek isterim. Benim bu kentle ilgili hayallerim var dedim. Bu kentle ilgili hayallerimi CHP iktidarında Efes Selçuk Belediye Başkanı olarak gerçekleştirmek istiyorum" dedi.