Başkan Büyükkılıç: 'Et tırnağız, görevimizi yapıyoruz'

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Talas Belediyesi tarafından deprem bölgesi Elbistan'da kurulan Talas Kent Yaşam ve Ticaret Alanı'nın açılış törenine katıldı. Törende konuşan Başkan Büyükkılıç, 11 ilin acısını hissettiklerini belirterek, "Et tırnağız. Bir yerel yönetimin yapması gereken ne ise onu yapıyoruz" dedi.

Yüzyılın felaketi olarak nitelendirilen, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan 7,7 ve 7,6 şiddetindeki depremlerin ilk dakikalarından itibaren Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç önderliğinde deprem bölgelerine yardım seferberliği başlatan Büyükşehir Belediyesi ve 16 ilçe belediyesi depremden etkilenen Kahramanmaraş ve ilçelerini yeniden ayağa kaldırıyor.

Bu çerçevede Kahramanmaraş'ta 117 depremzede ailenin yaşadığı konteyner kent ile ticaretin yeniden canlandığı Elbistan Kayseri Çarşı'sını kuran Büyükşehir Belediyesi ve Melikgazi Konteyner Çarşı'yı kuran Melikgazi Belediyesi'nin ardından Talas Belediyesi de Talas Kent Yaşam ve Ticaret Alanı'nı hayata geçirdi.

Kahramanmaraş Elbistan ilçesinde kurulan Talas Kent Yaşam ve Ticaret Alanı'nın açılış töreni gerçekleştirildi. Törene Başkan Büyükkılıç'ın yanı sıra Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın ve basın mensupları ile Elbistanlı esnaf ve vatandaşlar katıldı.

"11 ilimizin acısını hissediyoruz"

Törende konuşan Büyükkılıç, Kayseri ve Kahramanmaraş'ın et tırnak olduğuna vurgu yaparak, "Hakikaten burada Kayseri'mizle Elbistan'ımızın, Afşin'imizin, Göksun'umuz ve Kahramanmaraş'ımızla aynen et tırnağız. O açıdan biz sizin acınızı içimizde hissediyoruz, 11 ilimizin acısını hissediyoruz" dedi.

Kayseri ve Kahramanmaraş illerinin komşu kentler olmasından hareketle komşuluk hukukunun kendileri için önem arz ettiğini belirten Başkan Büyükkılıç, "Komşuluk hukuku da bizim için ayrı önem arz ediyor. Buraya Kayseri'mizden teşrif eden basınımıza, meclis üyelerimize, muhtarlarımıza, hemşehrilerimize teşekkür ediyoruz. Adeta Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve 16 ilçe belediyesi ekibiyle, birbiriyle dayanışmasıyla, altyapı kuruluşlarıyla sizlere hizmet etmenin bahtiyarlığını yaşıyor, dualarınızı alıyor. Buradaki fedakar kardeşlerimize, Talas'ımızın özellikle çalışanlarına da ayrıca teşekkür ediyorum" diye konuştu.

"İlk saatten beri herkes sahada"

Büyükkılıç, bölgede görev alan koordinatör valilere ve çalışmalara destek veren belediye başkanlarına da teşekkür ederek, "Geldiğimiz ilk günlerden beri takip ediyoruz, Hamza Valinin fedakarlığını biliyoruz. Tabi ki Gökmen Valimizin buradaki yaptığı çalışmalarını da takip ediyoruz. Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanımızı anmadan geçemeyeceğim, ekibiyle birlikte. Aksaray'ımızın belediye başkanı ve ekibini, Samsun'umuzu kısacası yerel yönetimiyle, özel sektörüyle, sivil toplum teşkilatlarıyla, askeri ile sivili ile Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla ilk saatten beri herkes sahada. O açıdan her birinize ayrı ayrı minnet duyuyor teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

"Görevimizi yapıyoruz, yapmamız gerekeni yapıyoruz"

Bir yerel yönetimin yapması gereken ne ise onu yaptıklarının altını çizen Başkan Büyükkılıç, "Görevimizi yapıyoruz, yapmamız gerekeni yapıyoruz. Bir yerel yönetimin yapması gereken ne ise onu yapıyoruz. Kocasinan'ımız da, Melikgazi'miz de, Talas'ımız da, Büyükşehir'imiz de, elektrik şirketimiz de. Ellerinize sağlık, emeğinize sağlık" dedi.

Büyükkılıç, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla tüm şehitlere ve deprem ile sel felaketinde hayatını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet dileyerek, şunları söyledi:

"Malumunuz sel felaketinden dolayı Şanlıurfa'mızda, Adıyaman'ımızdaki canlarımıza da rahmet dilerken, bugün 18 Mart Çanakkale Şehitlerimizin anma yıl dönümü. Seyit Onbaşı'ların ülkesi olan Türkiye Cumhuriyetimizin vatandaşları olarak böyle bir ülkenin mensubu olmak gururuyla birlikte şehitlerimizin şahsında tüm geçmişlerimize rahmet diliyorum."

Başkan Büyükkılıç, Talas Belediyesi tarafından Elbistan'da 20 bin metrekare alan üzerine kurulan içerisinde 213 Yaşam konteyneri, 22 Adet Ticari konteyner, 50 Adet Ofis, 18 Adet sosyal yaşam konteyneri ve 6 Adet Eğitim konteyneri bulunan Talas Kent Yaşam ve Ticaret Alanı'nın hayırlı uğurlu olması temennisinde bulundu.

Öte yandan Büyükkılıç'ın talimatları doğrultusunda Büyükşehir Belediyesi personelince, Talas Kent Yaşam ve Ticaret Alanı'ndaki yaşam konteynerinde konaklayacak ailelere yardım kolileri de dağıtıldı. - KAYSERİ