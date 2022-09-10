Bahçelievler Belediye Başkanı Bahadır, BM Genel Merkezi'ndeki konferansa katıldı

Başkan Bahadır, "Gençler bu işe sahip çıkarsa, iklim değişikliğini minimize edecekler, engelleyecekler"

İSTANBUL - Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır, Birleşmiş Milletler Genel Merkezi'nde gerçekleştirilen "Dijital İnovasyon Gençlik İklim Eylemi Konferansı"na katıldı. Başkan Bahadır: "Gençler bu işe sahip çıkarsa, gençler iklim değişikliğini minimize edecekler, engelleyecekler" dedi.

Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır, AK Parti İstanbul Milletvekili Rumeysa Kadak ile birlikte New York'taki Birleşmiş Milletler Genel Merkezi'nde gerçekleştirilen "Dijital İnovasyon Gençlik İklim Eylemi Konferansı"na katıldı. Başkan Bahadır, konuşmasında hem Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın hem de BM'nin çok önemli paydaşları olduğunu söyledi.

Dijital İnovasyon Gençlik İklim Eylemi Konferansı'nda konuşan Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır, "Biz Bahçelievler'de gençlerle ilgili olarak iklim değişikliğiyle ilgili çalışma yaptık. Gençlerimizi bilinçlendirip, bir drama çalışması yaptık. Bu çalışmayla beraber, bu konuda genç aktivist arkadaşlardan iklimle ilgili neler yapabileceğiyle ilgili bir panel düzenledik. Bunun neticesinde Birleşmiş Milletler tarafından davet edildik. Burada da Bahçelievler'de neler yaptığımız, özellikle iklim değişikliğiyle alakalı gençlerle neler yaptığımızı ve gençlere neler yapmamız gerektiğini anlattık" dedi.

"Gençler bu işe sahip çıkarsa, iklim değişikliğini minimize edecekler, engelleyecekler"

Gençlerin bilinçlenmesini sağladıklarını söyleyen Başkan Bahadır, "İklim değişikliğiyle alakalı cumhurbaşkanımızın başkanlığında, ilk önce çevre bakanlığımızın adını bile değiştirip, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı oldu. Onların çıkardığı her şeyi biz Bahçelievler'de uygulamaya çalışıyoruz. Bunun haricinde gençlerimize bu bilinci vermeye çalışıyoruz. Çünkü, eğer gençler bu işe sahip çıkarsa, gençler iklim değişikliğini minimize edecekler, engelleyecekler. Yoksa dünyamız iklim değişikliğinden etkileniyor. Son yaşanan Pakistan'daki sel felaketi bunun sonucudur. Bu kadar hava ısınmasaydı, buzullar erimesiydi, sular artmayacaktı, bu kadar sel baskını olmayacaktı. Geçen sene ülkemizde Bozkurt'taki hadise olmayacaktı. Bunu gençlerimize öğreterek, anlatarak, bilinçlenmesini sağlayarak iklim değişikliğiyle ilgili vizyonu ortaya koymaya çalışıyoruz" açıklamasında bulundu.

"BM, bizim için büyük bir paydaş"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın bu konudaki önemini belirten Başkan Bahadır, "Bu işin asıl sahibinin gençler olduğunu burada vurguladık. Bu konuda dikkatlerini çektik, gerçekten bu işe gençler el atarsa, gönül verirse, ellerini taşın altına koyarlarsa dijital bir dönemde, dijital bir çalışmalarla iklim değişikliğinin önüne geçebiliriz. Bunu kabullenmeleri gerekiyor, bunu izah ettik. Çok katılımcı vardı. Panellerdeki arkadaşların ortak görüşleri vardı. Hatta Yeni Zelanda'dan gelen genç arkadaşlarımız vardı. Onların da dediği gibi bu işi ancak gençlerle beraber çözmeye gayret edeceğiz. Bunun yanında kadınlar çok önemli bir paydaş. Kadınlara biz bunu öğretebilirsek, inandırabilirsek, onlarda çocuklarını, ailelerini yetiştirecekler. Çevre bakanlığımız bu işte çok önemli, büyük bir paydaş, Türkiye için bir avantaj. Çevre bakanlığı adının Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı olarak değişmesi herkese o bilinci getiriyor. 81 ilde isim değişiyor. İlçelerde 920-940 tane belde, ilçe var; orada bile bu bir ateşleme oluyor. İklim değişikliği herkesin kafasında bir soru işareti olarak kalıyor. Sonuçta en büyük paydaşlardan birisi de, aslında bu işin dünyadaki sahibi de BM'dir. BM'nin kuruluş amacı; asıl olan sadece binalar, ülkeler değil; insandır. O insana yatırım yapmaları gerekiyor. Bunun da en önemli belirtisi, insana yatırım yapmanın en önemli yapacağı şey yani etki alanı, iklimi düzeltebilmektir. Atmosferimiz delindi, onunla ilgili çalışma yapıldı. İklim bozulmaya başladı, şimdi ona yapılıyor. Önemli olan bu sonuçlar çıkmadan baştan engellemek. O yüzden BM, bizim için büyük bir paydaş. Biz onlara katkı sunduk, onlar da bize katkı sundular. BM ile birlikte de hareket edeceğiz. Dünyadaki başta genç kadınlarımız ve tüm insanları iklim değişikliğiyle alakalı uyarırız" ifadelerine yer verdi.

Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır konferansın ardından AK Parti İstanbul Milletvekili Rumeysa Kadak ile birlikte Türkiye Cumhuriyeti New York Başkonsolosu Reyhan Özgür'ü ve Türkiye'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilciliği Maslahatgüzarı Öncü Keçeli'yi ziyaret etti.