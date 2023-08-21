Başkan Atay Efeler'i 'marka kent' yapmak için çalışmalarını sürdürüyor

Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, göreve geldiği 2019 yılından itibaren temel belediyecilik hizmetlerini aralıksız sürdürürken, kestiği kurdeleler ile sosyal belediyecilik anlayışının örneklerini sergileyerek takdir topluyor.

Efeler'i 'marka kent' yapmak için çalışmalarını sürdüren Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay göreve geldiği günden bu yana geçen 4 yılda temel belediyecilik hizmetlerinin yanı sıra çok sayıda sosyal projeyi de ilçeye kazandırdı. Bu dönemde düzenlenen kültür ve sanat ile ilgili etkinliklerle kentin ruhu sanatın inceliğiyle iç içe geçerken, Başkan Atay'ın çalışma arkadaşlarıyla el ele vererek 4 yılda yaptığı çalışmalar da vatandaşlardan beğeni topladı.

Kültürel ve sosyal faaliyetler alanında, sadece kadınların istihdam edildiği Yüzde 100 Kadın Emeği Tarımsal Ürün Fabrikası, vatandaşların sağlıklı gıdayı uygun fiyatlardan satın alabildiği 2 Efe Bakkal, 11 Kitap Kafe, 5 Hanımevi, 4 Gündüz Bakımevi, 3 Psiko-Sosyal Destek Merkezi, her gün 2 bin 500 aileye günlük süt, bin 450 aileye kumanya yardımı, Efeler'de yaşayan öğrencilere okul dışı eğitim desteği sağlayan EFESEM, belediye tarafından uygulamaya konulacak sosyal projelerin bilimsel alt yapısını hazırlayan EFESAM, eğitimi açık havada eğlenceli ve kalıcı hale dönüştüren Prof. Dr. Aziz Sancar Matematik ve Bilim Parkı, uluslararası müsabakalara ev sahipliği yapan ve kentte sporcu gençlerin yetişmesine imkan tanıyan Olimpik Tırmanma Duvarı, Efeler'in lezzetlerini ülke çapında tanıtmayı hedefleyen 2 Gastronomi Festivali, ilçede ve ülke genelinde çok sayıda oyun sahneleyen Efeler Belediyesi Şehir Tiyatrosu, 18 eserin baskısını yaparak kentin kültürel zenginliğine katkı sunan Efeler Belediyesi Kültür Yayınları Başkan Atay'ın kültür ve sosyal işler projeleri olarak öne çıkan faaliyetler oldu.

Efeler'in yollarında vatandaşların attığı her adımı keyifli hale getirmek için çalışan Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri 4 yılda 700 bin metrekare yeni parke yol ve kaldırım imalatı, 409 kilometre yeni ham yol açma çalışması, 755 bin metrekare yol tesviye, reglaj ve söküm çalışması ile 327 bin 565 metrelik alanda ise bordür kaplama, 56 kilometre satıh asfalt kaplama ve 3 buçuk kilometrelik sıcak asfalt çalışması, 110 bin metre yağmur oluğu çekme imalatı, 1.3 kilometre uzunluğunda bisiklet yolu çalışmalarını tamamladı. 55 bin metrekarelik parke yol ve kaldırım çalışmasının ise yılın sonuna kadar devam edeceği bildirildi.

Efeler halkının açık alanlarda özgürce ve konforlu şekilde vakit geçirmesi için faaliyetlerini aralıksız sürdüren Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından 4 yılda, vatandaşların ağaçların gölgesinde ve çimlerin üstünde keyifli şekilde sosyalleşebilmeleri amacıyla 18 yeni park açıldı. Yeşil alanlarda sulama faaliyetlerinin de aksamaması için çalışmalar yürüten ekipler, 15 parka otomatik sulama sistemi kazandırdı. Oksijen kaynaklarının artırılmasına da önem veren ekipler, 14 bin 495 fidanı toprakla buluşturuldu. Kentteki yeşil alanların bakım ve onarım çalışmalarını da titizlikle yürüten yeşil ekipler, 2 milyon 420 bin metrelik alanda kaldırım üstü yabancı ot temizliği yaptı ve 830 bin ağacın budamasını gerçekleştirdi. Efeler'in çiçeklerle güzelleşmesi için de kolları sıvayan ekipler, dikilen 184 bin mevsimlik çiçek ile kenti renk cümbüşüne çevirdi. İlçe sınırlarında yer alan 307 parkın toplam alanı ise 351 bin 470 metrekareyi buldu. Bu alanlara 970 adet çocuk oyuncakları yerleştirildi. Efeler halkına açık havada spor yapma imkanı da sunan yeşil alanlar, 980 adet spor aleti ile donatıldı. Bununla birlikte sorumluluk alanında yer alan okul, cami ve benzeri gibi 497 resmi kurumun bahçesinde bakım ve onarım çalışmaları yapıldı.

Sağlık İşleri Müdürlüğü ekiplerinin de bu süreçte yaptığı çalışmalar da dikkat çekiyor. Efeler'de yaşayan özel öğrencilerin ikinci evi olan Otizm Yaşam Merkezi 2021 yılının Aralık ayında hizmete açıldı. Bölgenin en geniş çerçeveli merkezi olan ve çevre illerden gelen talepleri de karşılayabilen proje, 400 otizmli bireye hizmet verebiliyor. Koronavirüs pandemisinde vatandaşların en çok ihtiyaç duyduğu, maske ve dezenfektan başta olmak üzere 5 milyon 962 bin 55 adet çeşitli hijyen ürünü, Efeler halkına ücretsiz dağıtıldı. Bunun yanında, kent sınırları içinde bulunan özel ve resmi kurumlar ile iş yerleri haftalık ve aylık periyotlarda 25 bin 500 kez dezenfekte edildi. İlçe sakinlerinin, muayene, pansuman, enjeksiyon ile tansiyon ve şeker ölçüm ihtiyaçlarını karşılayan ekipler bu çerçevede 4 bin 697 işlem gerçekleştirdi. Mevsimsel etkenler başta olmak üzere çeşitli nedenlerle ülke genelinde artan sivrisinek sorununu çözmek için geniş çerçeveli bir çalışma yürütüldü. Sivrisinek, karasinek, fare, pire, kene, hamamböceği gibi kent zararlılarına karşı mücadele çerçevesinde ekipler, 33 adet yeni ilaçlama cihazı ile ilçe sınırları içerisinde 520 tur attı. Yürütülen titiz faaliyetlerin yanı sıra çeşitli alanlarda vatandaşlardan gelen 40 bin 102 talep de yerine getirildi.

Kentin pırıl pırıl olması için özenle çalışan Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerinin ise 4 yıllık çalışmalarında 69 adet çöp toplama aracı ile her ay 9 bin ton çöp topluyor. 2019 ile 2023 yılları arasında toplanan çöp miktarı ise 440 bin ton olarak belirtildi. Öte yandan 100 bin adet konteyner ve çöp bidonu da dezenfekte edildi. Tüm dünyayı etkisi altına alan Koronavirüs pandemi döneminde de çalışmalarını aksatmadan sürdüren ekipler, salgın nedeniyle karantinaya alınan vatandaşların çöplerini evlerinden düzenli olarak aldı ve konutlarda gerekli dezenfeksiyon işlemlerini yaptı. Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne bağlı personeller ibadethanelerde de tarafından düzenli olarak temizlenmeye devam ediyor. - AYDIN