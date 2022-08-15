Mehmet Fatih Atay Haberleri - Mehmet Fatih Atay Kimdir - Haberler

Mehmet Fatih Atay Kimdir ?

Mehmet Fatih Atay, 11 Şubat 1957 tarihinde Aydın'ın Çine ilçesinde doğdu. İlk ve ortaokul eğitimini Aydın'da, lise eğitimini ise Ankara Atatürk Lisesi'nde tamamladı. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olan Mehmet Fatih Atay, avukatlık mesleğine Aydın'da başladı