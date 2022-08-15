Mehmet Fatih Atay Haberleri - Mehmet Fatih Atay Kimdir - Haberler

Mehmet Fatih Atay Haberleri
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Mehmet Fatih Atay Kimdir ?
Aydın yerel haberi: Efeler Belediye Başkanı Atay, Aşure Hayrına Katıldı
'En başarılı belediye başkanı kim' anketinde CHP sürprizi! İlk sırayı AK Parti'ye kaptırmadılar
İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Türkiye'nin En Başarılı Belediye Başkanı Seçildi
Aydın haber: Efeler Belediyesi'nin Yaz Etkinlikleri 'Hangisi Karısı' Oyunuyla Devam Ediyor
Aydın haber! Efeler Belediyesi Beş Mahalleyi Birbirine Bağlayan Toprak Yolu Asfaltladı
Aydın haberi: Efeler Belediye Başkanı Atay: "Aşure ile Gönüllerimizi Birleştiriyoruz"
Aydın haberi! Efeler Belediye Başkanı Atay'dan hakkındaki iddia ile ilgili açıklama
Çanakkale yerel haberleri | Efeler Belediyesi Şehir Tiyatrosu, Eceabat Tiyatro Şenliği'ne Katıldı
Aydın haber... Efeler Belediye Başkanı Atay'dan Şoför Esnafına Korona Kiti
Aydın haber: Efeler Belediye Meclis Toplantısı'nda 2 önemli karar alındı
Aydın haberleri | Efeler'de 15 yıllık yol sorunu asfalt aracıyla sona erdi
Aydın haberi... Efeler Belediye Başkanı Atay'dan hakkındaki iddia ile ilgili basın açıklaması
Çanakkale haberleri | Efeler Belediyesi Şehir Tiyatrosu, Eceabat Tiyatro Şenliği'ne Katılıyor
Efeler Belediye Başkanı Atay'dan hakkındaki iddia ile ilgili basın açıklaması
Son dakika yerel: Efeler'de yangın tehlikesine karşı denetimler gerçekleştiriliyor
Efeler Belediyesi Şehir Tiyatrosu, Sardes Uluslararası Tiyatro Şenliği'ne Katılacak
Efeler Belediye Başkanı Atay, Bayram Öncesi Mezarlıklarda İncelemelerde Bulundu
Efeler Belediye Başkanı Atay, Bayram Öncesi Hayvan Pazarını Ziyaret Etti
Son dakika haber | Efeler Belediye Başkanı Atay, Marmaris Yangınıyla Mücadelede Görev Alan Belediye Personelini Ağırladı
Kılıçdaroğlu: Yollardan, köprülerden geçişlerin tamamını devletleştireceğiz
Efeler Belediye Başkanı Atay, "Küçük Menderes Çiftçi Buluşmaları"Na Katıldı
Başkan Atay, fırtınadan etkilenen Kocagür mahalle sakinleri ile buluştu
Efeler Belediye Başkanı Atay Fırtınadan Etkilenen Kocagür Mahalle Sakinleriyle Buluştu
Efeler Belediyesi'nden yağışla ilgili yapılan haber hakkında basın açıklaması
Efeler Belediyesi, Hizmete Açtığı Yeni Parkla Ekrem Targıtay'ın Adını Ölümsüzleştirdi