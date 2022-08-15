Mehmet Fatih Atay Haberleri - Mehmet Fatih Atay Kimdir - Haberler

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Mehmet Fatih Atay Haberleri

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Mehmet Fatih Atay

Mehmet Fatih Atay Biyografisi

Doğum YeriAydın / Türkiye
Doğum Tarihi11.2.1957

Mehmet Fatih Atay Kimdir ?

Mehmet Fatih Atay, 11 Şubat 1957 tarihinde Aydın'ın Çine ilçesinde doğdu. İlk ve ortaokul eğitimini Aydın'da, lise eğitimini ise Ankara Atatürk Lisesi'nde tamamladı. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olan Mehmet Fatih Atay, avukatlık mesleğine Aydın'da başladı
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Aydın yerel haberi: Efeler Belediye Başkanı Atay, Aşure Hayrına Katıldı

Aydın yerel haberi: Efeler Belediye Başkanı Atay, Aşure Hayrına Katıldı

Mehmet Fatih Atay - Dün 15:22
'En başarılı belediye başkanı kim' anketinde CHP sürprizi! İlk sırayı AK Parti'ye kaptırmadılar

'En başarılı belediye başkanı kim' anketinde CHP sürprizi! İlk sırayı AK Parti'ye kaptırmadılar

Mehmet Fatih Atay - 14.08.2022
İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Türkiye'nin En Başarılı Belediye Başkanı Seçildi

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Türkiye'nin En Başarılı Belediye Başkanı Seçildi

Mehmet Fatih Atay - 14.08.2022
Aydın yerel: Efeler Belediyesi'nden Domates Hasadı

Aydın yerel: Efeler Belediyesi'nden Domates Hasadı

Mehmet Fatih Atay - 12.08.2022
Aydın haber: Efeler Belediyesi'nin Yaz Etkinlikleri 'Hangisi Karısı' Oyunuyla Devam Ediyor

Aydın haber: Efeler Belediyesi'nin Yaz Etkinlikleri 'Hangisi Karısı' Oyunuyla Devam Ediyor

Mehmet Fatih Atay - 11.08.2022
Aydın haber! Efeler Belediyesi Beş Mahalleyi Birbirine Bağlayan Toprak Yolu Asfaltladı

Aydın haber! Efeler Belediyesi Beş Mahalleyi Birbirine Bağlayan Toprak Yolu Asfaltladı

Mehmet Fatih Atay - 11.08.2022
Aydın haberi: Efeler Belediye Başkanı Atay: 'Aşure ile Gönüllerimizi Birleştiriyoruz'

Aydın haberi: Efeler Belediye Başkanı Atay: "Aşure ile Gönüllerimizi Birleştiriyoruz"

Mehmet Fatih Atay - 10.08.2022
Aydın haberi! Efeler Belediye Başkanı Atay'dan hakkındaki iddia ile ilgili açıklama

Aydın haberi! Efeler Belediye Başkanı Atay'dan hakkındaki iddia ile ilgili açıklama

Mehmet Fatih Atay - 08.08.2022
Çanakkale yerel haberleri | Efeler Belediyesi Şehir Tiyatrosu, Eceabat Tiyatro Şenliği'ne Katıldı

Çanakkale yerel haberleri | Efeler Belediyesi Şehir Tiyatrosu, Eceabat Tiyatro Şenliği'ne Katıldı

Mehmet Fatih Atay - 08.08.2022
Aziz Sancar Matematik ve Bilim Park'ında Kapsamlı Temizlik

Aziz Sancar Matematik ve Bilim Park'ında Kapsamlı Temizlik

Mehmet Fatih Atay - 04.08.2022
Aydın haber... Efeler Belediye Başkanı Atay'dan Şoför Esnafına Korona Kiti

Aydın haber... Efeler Belediye Başkanı Atay'dan Şoför Esnafına Korona Kiti

Mehmet Fatih Atay - 04.08.2022
Aydın haber: Efeler Belediye Meclis Toplantısı'nda 2 önemli karar alındı

Aydın haber: Efeler Belediye Meclis Toplantısı'nda 2 önemli karar alındı

Mehmet Fatih Atay - 03.08.2022
Aydın haberleri | Efeler'de 15 yıllık yol sorunu asfalt aracıyla sona erdi

Aydın haberleri | Efeler'de 15 yıllık yol sorunu asfalt aracıyla sona erdi

Mehmet Fatih Atay - 03.08.2022
Aydın yerel haberi | Efeler'in Üstyapısı Yenileniyor

Aydın yerel haberi | Efeler'in Üstyapısı Yenileniyor

Mehmet Fatih Atay - 02.08.2022

Aydın yerel haberi: Efeler Belediye Başkanı Atay, Aşure Hayrına Katıldı
Başkan Atay: 'Bu iftiralar bir merkezden organize ediliyor'

Başkan Atay: "Bu iftiralar bir merkezden organize ediliyor"

Mehmet Fatih Atay - 02.08.2022
Aydın haberi... Efeler Belediye Başkanı Atay'dan hakkındaki iddia ile ilgili basın açıklaması

Aydın haberi... Efeler Belediye Başkanı Atay'dan hakkındaki iddia ile ilgili basın açıklaması

Mehmet Fatih Atay - 01.08.2022
Aydın haberi! Efeler'in gündüz bakımevlerinde tatil heyecanı

Aydın haberi! Efeler'in gündüz bakımevlerinde tatil heyecanı

Mehmet Fatih Atay - 29.07.2022
Çanakkale haberleri | Efeler Belediyesi Şehir Tiyatrosu, Eceabat Tiyatro Şenliği'ne Katılıyor

Çanakkale haberleri | Efeler Belediyesi Şehir Tiyatrosu, Eceabat Tiyatro Şenliği'ne Katılıyor

Mehmet Fatih Atay - 29.07.2022
Efeler Belediye Başkanı Atay'dan hakkındaki iddia ile ilgili basın açıklaması

Efeler Belediye Başkanı Atay'dan hakkındaki iddia ile ilgili basın açıklaması

Mehmet Fatih Atay - 28.07.2022
Son dakika yerel: Efeler'de yangın tehlikesine karşı denetimler gerçekleştiriliyor

Son dakika yerel: Efeler'de yangın tehlikesine karşı denetimler gerçekleştiriliyor

Mehmet Fatih Atay - 28.07.2022
Efeler Belediyesi, ADÜ Tıp Fakültesi öğrencilerini ağırladı

Efeler Belediyesi, ADÜ Tıp Fakültesi öğrencilerini ağırladı

Mehmet Fatih Atay - 27.07.2022
Efeler Belediyesi CHP'nin Kadın Çalıştayı'na Katıldı

Efeler Belediyesi CHP'nin Kadın Çalıştayı'na Katıldı

Mehmet Fatih Atay - 26.07.2022
Efeler Belediye Başkanı Atay Yörüklerle Bir Araya Geldi

Efeler Belediye Başkanı Atay Yörüklerle Bir Araya Geldi

Mehmet Fatih Atay - 22.07.2022
Efeler Belediyesi, Çed Raporunun İptali İçin Açtığı Davayı Kazandı

Efeler Belediyesi, Çed Raporunun İptali İçin Açtığı Davayı Kazandı

Mehmet Fatih Atay - 22.07.2022
Başkan Atay'ın projeleri çalıştayda konuşulacak

Başkan Atay'ın projeleri çalıştayda konuşulacak

Mehmet Fatih Atay - 21.07.2022
Efeler Belediyesi'nden Sıcak Havalarda Limonata İkramı

Efeler Belediyesi'nden Sıcak Havalarda Limonata İkramı

Mehmet Fatih Atay - 21.07.2022
Başkan Atay'dan anlamlı Kıbrıs paylaşımı

Başkan Atay'dan anlamlı Kıbrıs paylaşımı

Mehmet Fatih Atay - 20.07.2022
Efeler Belediyesi'nden ilk biber hasadı

Efeler Belediyesi'nden ilk biber hasadı

Mehmet Fatih Atay - 20.07.2022
Efeler Belediyesi'nden ilk biber hasadı

Efeler Belediyesi'nden ilk biber hasadı

Mehmet Fatih Atay - 19.07.2022
Efeler'de parklar çocuklar için hazırlanıyor

Efeler'de parklar çocuklar için hazırlanıyor

Mehmet Fatih Atay - 19.07.2022
Efeler Belediyesi Ekipleri Parklardaki Çalışmalarına Devam Ediyor

Efeler Belediyesi Ekipleri Parklardaki Çalışmalarına Devam Ediyor

Mehmet Fatih Atay - 18.07.2022
Efeler Belediyesi Şehir Tiyatrosu, Sardes Uluslararası Tiyatro Şenliği'ne Katılacak

Efeler Belediyesi Şehir Tiyatrosu, Sardes Uluslararası Tiyatro Şenliği'ne Katılacak

Mehmet Fatih Atay - 12.07.2022
Efeler Belediye Başkanı Atay, Yurttaşlarla Bayramlaştı

Efeler Belediye Başkanı Atay, Yurttaşlarla Bayramlaştı

Mehmet Fatih Atay - 10.07.2022
Efeler Belediye Başkanı Atay, Yurttaşlarla Bayramlaştı

Efeler Belediye Başkanı Atay, Yurttaşlarla Bayramlaştı

Mehmet Fatih Atay - 09.07.2022
Efeler Belediye Başkanı Atay, Bayram Öncesi Mezarlıklarda İncelemelerde Bulundu

Efeler Belediye Başkanı Atay, Bayram Öncesi Mezarlıklarda İncelemelerde Bulundu

Mehmet Fatih Atay - 08.07.2022
Efeler Belediyesi'nden Mezarlıklara Ücretsiz Ulaşım

Efeler Belediyesi'nden Mezarlıklara Ücretsiz Ulaşım

Mehmet Fatih Atay - 07.07.2022
Saadet Öğretmen Mehmet Fatih Atay'ı Ziyaret Etti

Saadet Öğretmen Mehmet Fatih Atay'ı Ziyaret Etti

Mehmet Fatih Atay - 06.07.2022
Efeler Belediye Başkanı Atay, Bayram Öncesi Hayvan Pazarını Ziyaret Etti

Efeler Belediye Başkanı Atay, Bayram Öncesi Hayvan Pazarını Ziyaret Etti

Mehmet Fatih Atay - 06.07.2022
Efeler Belediyesi'nden ücretsiz danışmanlık

Efeler Belediyesi'nden ücretsiz danışmanlık

Mehmet Fatih Atay - 04.07.2022
Efeler Belediyesi Tenis Turnuvası'nda Ödüller Sahiplerini Buldu

Efeler Belediyesi Tenis Turnuvası'nda Ödüller Sahiplerini Buldu

Mehmet Fatih Atay - 04.07.2022
Efesem'de Tercih Günleri Başlıyor

Efesem'de Tercih Günleri Başlıyor

Mehmet Fatih Atay - 02.07.2022
Efeler Belediyesi Tarla Yollarını Asfaltlıyor

Efeler Belediyesi Tarla Yollarını Asfaltlıyor

Mehmet Fatih Atay - 01.07.2022
Başkan Atay, yangınla mücadele eden gönüllüleri ağırladı

Başkan Atay, yangınla mücadele eden gönüllüleri ağırladı

Mehmet Fatih Atay - 01.07.2022
Son dakika haber | Efeler Belediye Başkanı Atay, Marmaris Yangınıyla Mücadelede Görev Alan Belediye Personelini Ağırladı

Son dakika haber | Efeler Belediye Başkanı Atay, Marmaris Yangınıyla Mücadelede Görev Alan Belediye Personelini Ağırladı

Mehmet Fatih Atay - 30.06.2022
Efeler'de Tenis Turnuvası başladı

Efeler'de Tenis Turnuvası başladı

Mehmet Fatih Atay - 30.06.2022
Efeler'de 'Tenis Turnuvası' heyecanı

Efeler'de 'Tenis Turnuvası' heyecanı

Mehmet Fatih Atay - 29.06.2022
Efeler Belediyesi'nden Tralleis Antik Kenti'ne Bakım

Efeler Belediyesi'nden Tralleis Antik Kenti'ne Bakım

Mehmet Fatih Atay - 29.06.2022
Efelerli Yurttaşlar, Sağlıklı Yaşam İçin Yürüdü

Efelerli Yurttaşlar, Sağlıklı Yaşam İçin Yürüdü

Mehmet Fatih Atay - 28.06.2022
Efelerli miniklerin 100'üncü gün kutlaması

Efelerli miniklerin 100'üncü gün kutlaması

Mehmet Fatih Atay - 25.06.2022
Efeler Belediyesi'nden Marmaris'e Destek

Efeler Belediyesi'nden Marmaris'e Destek

Mehmet Fatih Atay - 24.06.2022
Başkan Atay'dan CHP Lideri Kılıçdaroğlu'na teşekkür

Başkan Atay'dan CHP Lideri Kılıçdaroğlu'na teşekkür

Mehmet Fatih Atay - 23.06.2022
Kılıçdaroğlu: Yollardan, köprülerden geçişlerin tamamını devletleştireceğiz

Kılıçdaroğlu: Yollardan, köprülerden geçişlerin tamamını devletleştireceğiz

Mehmet Fatih Atay - 23.06.2022
Başkan Atay, Kılıçdaroğlu'nu karşıladı

Başkan Atay, Kılıçdaroğlu'nu karşıladı

Mehmet Fatih Atay - 22.06.2022
Başkan Atay'dan buğday hasadı

Başkan Atay'dan buğday hasadı

Mehmet Fatih Atay - 21.06.2022
Efeler Belediyesi'nden Anne Adayları İçin Eğitim

Efeler Belediyesi'nden Anne Adayları İçin Eğitim

Mehmet Fatih Atay - 20.06.2022
Efeler'den Yks'ye Giren Öğrencilere Destek

Efeler'den Yks'ye Giren Öğrencilere Destek

Mehmet Fatih Atay - 19.06.2022
Efeler'de öğrenciler ve veliler unutulmadı

Efeler'de öğrenciler ve veliler unutulmadı

Mehmet Fatih Atay - 19.06.2022
Efeler Belediye Başkanı Atay, 'Küçük Menderes Çiftçi Buluşmaları'Na Katıldı

Efeler Belediye Başkanı Atay, "Küçük Menderes Çiftçi Buluşmaları"Na Katıldı

Mehmet Fatih Atay - 17.06.2022
Başkan Atay YKS'ye girecek öğrencilere başarı diledi

Başkan Atay YKS'ye girecek öğrencilere başarı diledi

Mehmet Fatih Atay - 17.06.2022
Başkan Atay, fırtınadan etkilenen Kocagür mahalle sakinleri ile buluştu

Başkan Atay, fırtınadan etkilenen Kocagür mahalle sakinleri ile buluştu

Mehmet Fatih Atay - 17.06.2022
Efeler Belediye Başkanı Atay Fırtınadan Etkilenen Kocagür Mahalle Sakinleriyle Buluştu

Efeler Belediye Başkanı Atay Fırtınadan Etkilenen Kocagür Mahalle Sakinleriyle Buluştu

Mehmet Fatih Atay - 16.06.2022
Efeler'de Süleyman Seba Parkı hizmete açılıyor

Efeler'de Süleyman Seba Parkı hizmete açılıyor

Mehmet Fatih Atay - 15.06.2022
Kazada hayatını kaybeden muhtar İnanç toprağa verildi

Kazada hayatını kaybeden muhtar İnanç toprağa verildi

Mehmet Fatih Atay - 15.06.2022
Efeler'de Süleyman Seba Parkı Hizmete Açılıyor

Efeler'de Süleyman Seba Parkı Hizmete Açılıyor

Mehmet Fatih Atay - 15.06.2022
Efeler'de selin izleri siliniyor

Efeler'de selin izleri siliniyor

Mehmet Fatih Atay - 15.06.2022
Matematik ve Bilim Parkı Efelerli öğrencilerden ilgi görüyor

Matematik ve Bilim Parkı Efelerli öğrencilerden ilgi görüyor

Mehmet Fatih Atay - 14.06.2022
Efeler Belediyesi'nden yağışla ilgili yapılan haber hakkında basın açıklaması

Efeler Belediyesi'nden yağışla ilgili yapılan haber hakkında basın açıklaması

Mehmet Fatih Atay - 13.06.2022
Başkan Atay, yağıştan etkilenen mahallelerde incelemelerde bulundu

Başkan Atay, yağıştan etkilenen mahallelerde incelemelerde bulundu

Mehmet Fatih Atay - 12.06.2022
Efeler Belediyesi, Hizmete Açtığı Yeni Parkla Ekrem Targıtay'ın Adını Ölümsüzleştirdi

Efeler Belediyesi, Hizmete Açtığı Yeni Parkla Ekrem Targıtay'ın Adını Ölümsüzleştirdi

Mehmet Fatih Atay - 09.06.2022
Efeler 09 FK'dan Vali Aksoy'a ziyaret

Efeler 09 FK'dan Vali Aksoy'a ziyaret

Mehmet Fatih Atay - 08.06.2022
Efeler Belediye Başkanı Atay, Tıp Fakültesi Öğrencilerini Ağırladı

Efeler Belediye Başkanı Atay, Tıp Fakültesi Öğrencilerini Ağırladı

Mehmet Fatih Atay - 07.06.2022
Efeler'de Ekrem Targıtay Parkı hizmete açılıyor

Efeler'de Ekrem Targıtay Parkı hizmete açılıyor

Mehmet Fatih Atay - 07.06.2022
Efeler Belediye Başkanı Atay Seıkılos Yazıtı'nı Ziyaret Etti

Efeler Belediye Başkanı Atay Seıkılos Yazıtı'nı Ziyaret Etti

Mehmet Fatih Atay - 06.06.2022
Efeler'den LGS'ye giren öğrencilere destek

Efeler'den LGS'ye giren öğrencilere destek

Mehmet Fatih Atay - 05.06.2022
Efeler'den öğrencilere 'sıfır atık' eğitimi

Efeler'den öğrencilere 'sıfır atık' eğitimi

Mehmet Fatih Atay - 03.06.2022
Efeler'in tiyatro öğrencileri sertifikalarını aldı

Efeler'in tiyatro öğrencileri sertifikalarını aldı

Mehmet Fatih Atay - 03.06.2022
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