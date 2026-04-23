Gerilim iyice tavan yaptı! Galatasaray ve Fenerbahçe'den karşılıklı olay yaratacak atışmalar

Gerilim iyice tavan yaptı! Galatasaray ve Fenerbahçe'den karşılıklı olay yaratacak atışmalar
Güncelleme:
Süper Lig'de oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe derbisine hakem Yasin Kol'un atanması, iki takım arasında gerilimi artırdı. Hakem atamasının ardından Galatasaray’ın TFF ile ilişkileri dondurma kararına Fenerbahçe, "Sezon boyu pozisyonlarınız askıdaydı, şimdi mi sıra geldi?" diyerek yanıt verdi. Sarı-lacivertlilerin bu paylaşımına yanıt veren Galatasaray Kulübü, "Hayırdır? Atamayı birlikte mi yaptınız? İlk ses sizden geldi…" sözlerini sarf ederken, Fenerbahçe'den de bu paylaşıma yanıt gecikmedi.

  • Galatasaray-Fenerbahçe derbisi 26 Nisan Pazar günü Rams Park'ta saat 20.00'de oynanacak.
  • Derbinin hakemi Yasin Kol olarak belirlendi.
  • Galatasaray, TFF ile tüm ilişkilerini askıya aldığını duyurdu; Fenerbahçe ve Galatasaray arasında sosyal medyada karşılıklı sert paylaşımlar yapıldı.

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasındaki dev maçta Galatasaray ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek. Şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren kritik maç 26 Nisan Pazar günü Rams Park'ta oynanacak ve mücadele 20.00'de başlayacak.

DERBİYE YASİN KOL ATANDI

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu, Süper Lig'de yeni hafta öncesinde karşılaşmalarda görev alacak hakemleri duyurdu. TFF'den yapılan açıklamaya göre Galatasaray-Fenerbahçe derbisini Yasin Kol yönetecek.

GALATASARAY TFF İLE İLİŞKİLERİNİ ASKIYA ALDI

Süper Lig'de pazar günü oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin hakeminin belli olmasının ardından Galatasaray'ın sosyal medya hesabından bir paylaşım yapıldı. Sarı-kırmızılı kulübün başkanı Dursun Özbek, "Türkiye Futbol Federasyonu mevcut yönetimiyle tüm ilişkilerimiz, bugün itibarıyla, askıya alınmıştır.” ifadelerini kullandı.

FENERBAHÇE'DEN JET YANIT GELDİ

Galatasaray'ın bu kararına Fenerbahçe'den jet tepki geldi. Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, "Sakın ha sarıyı çıkarma… Sakın ha kırmızıyı gösterme… Sakın ha VAR’a gitme… Sakın ha penaltı verme… Sakın ha bazı konuları açma “Sakın ha…” Sezon boyu tüm kritik pozisyonlarınız askıdaydı. Şimdi ‘ilişkiler askıya’… Sıra bu maçta mı?" ifadeleri kullandı.

GALATASARAY'DAN FENERBAHÇE'NİN PAYLAŞIMINA CEVAP

Fenerbahçe'nin bu paylaşımın ardından ise Galatasaray cephesinden cevap gecikmedi. Sarı-lacivertlilerin yaptığı paylaşımı alıntılayan sarı-kırmızılı kulüp, paylaşımda "Hayırdır? Atamayı birlikte mi yaptınız? İlk ses sizden geldi…" ifadelerini kullandı..

FENERBAHÇE: ''KİŞİ KENDİNDEN BİLİR İŞİ''

Sarı-Kırmızılılar'ın paylaşımına Fenerbahçe'den de cevap gecikmedi. Sarı-lacivertli kulüp, Galatasaray'ın paylaşımını alıntılayarak "Kişi kendinden bilir işi" notunu düştü. 

Cemre Yıldız
Haberler.com
