Rıza Pehlevi'ye saldırı! Koşarak kaçtı

ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarına verdiği destek nedeniyle tepkilerin odağındaki Rıza Pehlevi, Berlin’de katıldığı program sırasında protestocuların hedefi oldu. Federal Meclis yakınlarında Pehlevi’ye domates soslu fırlatıldı.

PROGRAM ÇIKIŞINDA SALDIRIYA UĞRADI

Berlin’de Reichstag çevresindeki bir programa katılan Pehlevi, çıkışta protestocularla karşılaştı. Güvenlik önlemlerine rağmen kalabalığın içinden yaklaşan bir kişi, Pehlevi’ye domates soslu attı. O anlar kameralara yansıdı.

KORUMALAR HIZLA MÜDAHALE ETTİ

Saldırı sonrası Pehlevi’nin takım elbisesinin büyük kısmı domates sos ile kaplanırken, korumaların kısa süreli panik yaşadığı görüldü. Güvenlik ekipleri, protestocuların arasından Pehlevi’yi hızla uzaklaştırarak zırhlı araca bindirdi.

TARTIŞMALI AÇIKLAMALARI TEPKİ ÇEKMİŞTİ

Olayın, Pehlevi’nin son dönemde ABD ve İsrail’in İran’a yönelik askeri operasyonlarına verdiği destek nedeniyle oluşan tepkilerin bir yansıması olduğu değerlendiriliyor. Avrupa’daki İran diasporasında da bu tutuma yönelik eleştiriler dikkat çekiyordu.

Abdullah Karlıdağ
