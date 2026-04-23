Fenerbahçe taraftarını derbi öncesi sevinçten havalara uçuracak gelişme

Galatasaray ile oynayacağı derbinin hazırlıklarına başlayan Fenerbahçe'ye Marco Asensio'dan müjdeli haber geldi. Sarı-lacivertlilerde sakatlığını atlatan İspanyol futbolcu Marco Asensio, idmanda yer aldı.

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında 26 Nisan Pazar günü Galatasaray ile deplasmanda oynayacağı derbinin hazırlıklarına başladı.

FENERBAHÇE'DE DERBİ HAZIRLIKLARI BAŞLADI 

Sarı-lacivertli kulübün açıklamasına göre Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde, teknik direktör Domenico Tedesco yönetimindeki idmanda, Türkiye Kupası'nda Konyaspor ile oynanan maçta ilk 11'de 60 dakika ve üzeri süre alan oyuncular yenilenme çalışması yaptı. Diğer futbolcular ise ısınma, çabukluk, koordinasyon ve pas çalışmalarının ardından antrenmanı, bireysel uygulamalarla noktaladı.

ASENSIO İDMANDA YER ALDI 

Beşiktaş derbisinde sakatlık yaşamasının ardından son maçlarda takımını yalnız bırakan İspanyol futbolcu Marco Asensio, sakatlığını atlatmasının ardından idmanda yer aldı. Fenerbahçe, derbi maçın hazırlıklarına cuma günü devam edecek.

Cemre Yıldız
Yorumlar (3)

Yasin Kol varken paf takımla çıksanız da olur

Merak etmeyin yasin kol var Fenerbahçe sahada 12 kişi olacak

tamam kesin fb. kazanır.....

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

