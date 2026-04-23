Galatasaraylı taraftar, Prens William'ı şaşkınlığa uğrattı

Galler Prensi William, bölge halkıyla bir araya geldiği ve yerel projeleri incelediği ziyareti sırasında samimi tavırlarıyla dikkatleri üzerine çekti.

PRENS WILLIAM'IN ŞAŞKINLIĞI

Prens William, bölgede karşılaştığı bir Real Madrid taraftarıyla sohbet ederken, kısa süre önce de Galatasaraylı bir taraftarla tanıştığını dile getirdi.

''BURASI NASIL GALLER?''

Bu durum karşısında şaşkınlığını esprili bir şekilde dile getiren William, ''Az önce de şurada Galatasaraylı bir taraftarla tanıştım. Burası nasıl Galler?'' şeklinde konuştu.

O ANLAR VİRAL OLDU

Prens’in bu beklenmedik esprili yorumu etraftakileri güldürürken, sosyal medyada da paylaşılan bu anlar kısa süre içerisinde binlerce beğeni alarak viral oldu.