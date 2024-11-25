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Balıkesir'de 'Zeytinin Sanat Hali' Temalı Uluslararası Posta Sanatı Sergisi Açıldı

Balıkesir'de 'Zeytinin Sanat Hali' Temalı Uluslararası Posta Sanatı Sergisi Açıldı
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Balıkesir'in Gömeç ilçesinde düzenlenen 'eARTh of Olive' uluslararası posta sanatı projesinde, zeytin temalı eserler sergilendi. Etkinlik, Türkiye ve 30 ülkeden yaklaşık 200 katılımcının katkılarıyla gerçekleştirildi.

Haber: Sefer Talay

(BALIKESİR)- Balıkesir'in Gömeç ilçesinde 'eARTh of Olive' başlıklı uluslararası posta sanatı projesi, 'Zeytinin Sanat Hali' temasıyla gerçekleştirildi. Etkinliğe ev sahipliği yapan avukat Gizem Manisalı, "Resmin birleştirici gücünü bugün de yeterince hissettik.  Umarım, bundan sonraki senelerde de zeytinin sanat halini farklı eserlerle yine tekrardan burada göreceğiz" dedi.

'Zeytinin Sanat Hali' temasıyla Sabriye Çelik Uğuz ve Gizem Manisalı'nın küratörlüğündeki açık çağrılı uluslararası posta sanatı projesi, Türkiye ve 30 ülkeden yaklaşık 200 katılımcının eserleriyle "eARTh of Olive" Uluslararası Posta Sanatı sergisine dönüştü.

Sergi açılışı öncesinde, çeşitli atölye çalışmaları yapılırken, zeytin ile ilgili şiirler okundu ve dans gösterileri yapıldı. Sergi açılışına Burhaniye Ticaret Odası Başkanı Hasan Varol, Edremit Ticaret Odası Başkanı Ahmet Çetin ile Balıkesir Üniversitesinden Prof. Dr. Abdullah Soykan, Burhaniye Uygulamalı Bilimler Fakültesinden Prof. Dr. Sabriye Çelik Uğuz ve çok sayıda sanatsever katıldı.

"Resmin birleştirici gücünü bugün de yeterince hissettik"

Etkinliğe ev sahipliği yapan avukat Gizem Manisalı, "Resmin birleştirici gücünü bugün de yeterince hissettik. Kalabalık bir katılım var.  Sanatseverlerle buluştuğumuz bu keyifli hafta sonunda 'eARTh of Olive' ilk sergisini yapmak gerçekten çok keyif verici. Çok heyecanlı. Umarım, bundan sonraki senelerde de zeytinin sanat halini farklı eserlerle yine tekrardan burada göreceğiz" dedi.

Prof. Dr. Sabriye Çelik Uğuz da "Gizim Manisalı ile bu sergiyi organize ettik. 'eARTh of Olive' Türkiye'den ve 30 ülkeden yaklaşık 200 eserin gelmesiyle birlikte bu sanata dönüştü. Posta sanatı, herkesin paylaşabileceği sanatçıların, katılımcıların farklı alanlarda tematik olarak zeytine ait olarak yapmış olduğu eserlerini bize gönderdiler. Posta yoluyla, e-posta yoluyla. Uluslararası Posta Sanatını hafta sonu Edremit Körfezi'nde Gömeç'de bir sergi haline dönüştürdük. Sergi olarak da yoğun bir katılımcı ile birlikte etkinliklerimizle birlikte çocuklara ve gençlere zeytin temalı ve yetişkinlere etkinlikler düzenleyerek de bugünü, zeytinin sanat halini hem kutladık hem paylaştık. Gelecekte yeni projelerle buluşmak üzere" diye konuştu.

Kaynak: ANKA / Yerel
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