Bakan Yardımcısı Aydın'dan 'Yeni Anayasa' vurgusu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Ahmet Aydın, Türkiye'nin terörle mücadelede önemli bir eşiği geride bıraktığını belirterek, "Terörsüz Türkiye" ve " Yeni anayasa" vurgusu yapıldı.

Aydın, bu süreçte yeni ve sivil bir anayasa hazırlanmasının stratejik bir zorunluluk olduğunu ifade etti.

Bakan Yardımcısı Aydın, Türkiye'nin uzun yıllardır mücadele ettiği terör sorununda ilk kez bu denli umut verici bir aşamaya gelindiğini söyledi. Terör örgütünün silah bırakma ve kendini feshetme kararının tarihi bir dönüm noktası olduğunu belirten Aydın, sürecin dikkatle, sabırla ve özenle yürütülmesi gerektiğini vurguladı.

Kalıcı barışın ve huzurun ancak demokratik hukuk düzeninin sağlam temellere oturtulmasıyla mümkün olabileceğine işaret eden Aydın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu siyasi irade ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin sürece katkı sunduğu dirayetli duruşun devlet aklının ortak kararlılığını temsil ettiğini ifade etti.

Bakan Yardımcısı Aydın, açıklamasında yeni ve sivil bir anayasanın kaçınılmaz bir ihtiyaç olduğunu belirtti.

Türkiye'nin artık demokratik olgunluğu, toplumsal mutabakat arzusu ve kurumsal gücü ile kendi anayasasını yapabilecek bir noktada olduğunu dile getiren Aydın, "Bu sadece bir hukuk reformu değil, milletimizin demokratik egemenliğine duyduğu inancın da bir tezahürüdür.

Etnik ve mezhebi farklılıkları kültürel zenginlik olarak gören, insan onurunu esas alan ve adalet ilkesine dayalı bir anayasa mümkün. Yeter ki süreç, kısa vadeli siyasi mülahazalardan uzak şekilde yürütülsün" dedi.

Cumhurbaşkanlığı Hükumet Sistemi ile millet iradesinin doğrudan tecelli ettiğini söyleyen Aydın, vesayetçi yapıların sistem dışına itildiğini hatırlatarak, anayasal çerçevenin de bu dönüşüme uygun hale getirilmesi gerektiğini belirtti. Aydın, yeni anayasanın çağdaş, katılımcı ve özgürlükçü bir zemin oluşturacağını ifade etti.

Aydın, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından görevlendirilen hukukçu ekibin çalışmalarına başladığını belirterek, hedefin evrensel hukuk ilkeleriyle uyumlu, temel hak ve özgürlükleri güvence altına alan bir anayasa hazırlamak olduğunu söyledi.

Aydın, "Bu fırsatı heba etmeyelim. Gelin, milletimizin iradesini temel alan, çağdaş normlara dayalı, çoğulcu bir anayasa ile bu süreci taçlandıralım. Milletin sözü artık hukuk metnine dönüşmelidir. Bugün Türkiye, tarihi önemi haiz bir eşiği geride bırakmanın tam ortasındadır. Uzun yıllardır milletimizin yüreğinde derin yaralar açan terör meselesinde, ilk kez bu denli somut ve umut verici bir aşamaya gelinmiştir. Artık "Terörsüz Türkiye" hedefi, yalnızca bir temenni değil; milletimizin ortak duası ve devlet aklının kararlılığı ile şekillenen bir gerçekliğe dönüşmektedir.

Terör örgütünün kendini feshetme ve silah bırakma kararı alması, elbette tarihi bir dönüm noktasıdır. Ancak bu noktada, hepimize düşen büyük bir sorumluluk vardır: Bu süreci zehirlememek, gölge düşürmemek ve dikkatle, özenle, sabırla yürütmek. Çünkü barış, sadece silahların susması değildir. Kalıcı barış ve huzur, demokratik hukuk düzeninin sağlam temellere oturtulmasıyla mümkündür. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu yüksek siyasi irade ve Devlet Bahçeli'nin sürece kattığı dirayetli duruş, devlet aklının ortak kararlılığını yansıtmaktadır. Bu güçlü liderlik, aynı zamanda milletin farklı kesimlerine seslenen ve onları kuşatan bir birlik ve kardeşlik çağrısıdır. Ancak unutulmamalıdır ki, tarihi kazanımlar hukuki ve anayasal zeminle tahkim edildiğinde kalıcı olabilir. Bu sebeple yeni ve sivil bir anayasanın hazırlanması, içinde bulunduğumuz sürecin en stratejik adımlarından biri olacaktır. Yeni anayasa, geçmişin izlerini geride bırakarak Türkiye'nin önünü açacak, çağdaş, katılımcı ve özgürlükçü bir anayasal temel oluşturacaktır. Cumhurbaşkanımızın görevlendirdiği hukukçu ekip, bu tarihi görevin ilk adımlarını atarak çalışmalara başlayacaktır. Hedef; evrensel hukuk ilkeleriyle uyumlu, temel hak ve hürriyetleri eksiksiz şekilde tanıyan, milletin değerleriyle örtüşen modern bir anayasa hazırlamaktır. Bu çaba, yalnızca hukuki değil; aynı zamanda siyasal bilincin, toplumsal vicdanın ve ortak geleceğe duyulan inancın bir göstergesidir. Yeni anayasa çalışması, yalnızca bugünü değil; gelecek kuşakların hayatını da doğrudan şekillendirecek bir adımdır. Bu fırsatı heba etmeyelim. Gelin, milletimizin iradesini temel alan, çağdaş normlara dayalı, çoğulcu bir anayasa ile bu süreci taçlandıralım.

Milletin sözü artık hukuk metnine dönüşmelidir. Bu millet, kendi anayasasını kendi kararıyla yaparak, birlikte yaşama iradesini yasal güvenceye kavuşturmalıdır" diye konuştu. - ADIYAMAN