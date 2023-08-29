Atatürk Üniversitesi, sosyal ve sportif imkanlarıyla yeni döneme hazır

Vermiş olduğu kaliteli eğitimin yanında kültürel, sosyal ve sportif imkanlarıyla de en fazla tercih edilen üniversiteler arasında yer alan Atatürk Üniversitesi, yeni dönem için hazırlıklarına devam ediyor.

Vermiş olduğu kaliteli eğitimin yanında kültürel, sosyal ve sportif imkanlarıyla de en fazla tercih edilen üniversiteler arasında yer alan Atatürk Üniversitesi, yeni dönem için hazırlıklarına devam ediyor.

Bir yandan fiziki imkanlarını iyileştiren, diğer yandan bilimsel alt yapısını güçlendiren Atatürk Üniversitesi, öğrencilerin eğitimlerinin yanında sosyal imkanlarını da geliştirecek çalışmaları hayata geçirmeyi sürdürüyor. Akademik dönem içerisinde öğrencilerinin eğitimlerinin yanında gerek sosyal gerekse sportif ve kültürel etkinliklere katılmaları noktasında çalışmalarını yürüten Atatürk Üniversitesi, öğrencilerin kendilerini çok yönlü bir şekilde geliştirmelerine olanak tanıyor.

İçerisinde sporcu test merkezi ve yarı olimpik yüzme havuzunun bulunduğu Spor Merkezi başta olmak üzere kortlar, bowling, oyun ve sinema salonları, botanik bahçesi, bisiklet yolları, sosyal tesisler ile müzeler hem üniversite mensuplarının hem de sosyal ve sportif faaliyetlerde bulunmak isteyen vatandaşların yıl içerisinde en çok tercih ettiği alanları oluşturuyor.

Rektör Çomaklı: "Öğrencilerimize Zengin Bir Sosyal Hayat Sunuyoruz"

Atatürk Üniversitesinin bölgesi ve ülkesi için oldukça değerli olduğunu belirten ve bu sorumlulukla çalışarak her tercih dönemini yüzde 100 doluluk oranı ile geçirdiklerini dile getiren Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı, bu başarının sadece akademik çalışmalarla değil aynı zamanda üniversitenin öğrencilerine sunduğu zengin bir sosyal hayatla mümkün olduğunu söyledi.

Atatürk Üniversitesinin ulusal ve uluslararası alanda elde ettiği başarılar ve öğrenci merkezli eğitim anlayışıyla her geçen gün başarı çıtasını daha da yukarılara taşıdığını aktaran Rektör Çomaklı: "Tüm çalışmalarımızın merkezine aldığımız öğrencilerimizle bulunduğumuz yerden başlayarak geleceğimize değer katmaya devam edeceğiz. Ülkemizin ihtiyaç duyduğu nitelikli insan kaynağını yetiştirme konusunda tüm paydaşlarımızla birlikte gayret gösteriyoruz. Bu sebeple öğrencilerimizin ders temposunun yanında hem sosyalleşebilecekleri hem de fiziksel ve zihinsel dinginliğe ulaşabilecekleri etkinlikleri de yıl boyunca düzenliyoruz. Yeni dönemin de hem akademik hem de sosyal açıdan verimli geçmesini temenni ediyor, tüm öğrencilerime başarılarla dolu bir eğitim dönemi diliyorum" şeklinde konuştu.

Spor Merkezi

İki ana bölümden oluşan Spor Merkezinin halka açık olan bölümünde; Uluslararası Yüzme Federasyonu (FINA) standartlarına uygun 25 metre boyunda, 16 metre eninde, 2 metre sabit derinlikte ve 6 kulvardan oluşan 1000 m2 Yarı Olimpik Yüzme Havuzu, çocuk havuzu, fitnes salonu, Türk hamamı, saunası ve buhar odası ile kadın ve erkek seansları olmak üzere Temiz Havuz Sertifikası eşliğinde hizmet vermeyi sürdürüyor.

Sporcu Performans Ölçüm ve Değerlendirme Merkezinin yer aldığı diğer bölümde ise profesyonel sporcular için önemli bir altyapı hizmeti sağlanıyor. 2019 yılında açılan merkezde sporcuların her türlü performans ölçümleri dijital olarak yapılabiliyor. Spor turizmine de katkı sunan merkezde; sporcuların fizyolojik ve aynı zamanda psikolojik performans ölçümleri yapılarak performans gelişimleri artırılabiliyor. Yapılan testlere göre sporcu eğitim merkezinde çeşitli antrenman programları öneriliyor. Bu sayede sporcuların müsabaka performansları artırılarak ulusal ve uluslararası düzeyde başarı elde etmeleri sağlanıyor.

Ata Botanik Bahçesi

Atatürk Üniversitesi kampüsü kavşağından başlayan yaklaşık 350 dönüm arazide kurulu olan, Doğu Anadolu'daki ağaç, çiçek ve bitkilerden örneklerin toplandığı Ata Botanik Bahçesi; öğrenci, personel ile yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktası olmayı sürdürüyor.

Akasya türleri, köknar, ladin, çam, ardıç, mazı türleri, ıhlamur, meşe türleri, üvez, sumak, huş türleri, süs meyveleri, erik, vişne, armut, kiraz, dut, elma, kızılcık, kuşburnu gibi onlarca bitki türünü barındıran Ata Botanik Bahçesinde, dünyanın yüksek rakımlı bölgelerinden getirilen nadir türler de yer alıyor.

Sabah saat 10'da açılan park, akşam 19'a kadar; yaklaşık 5 bin m2'lik yapay gölet, yaya yolları, ahşap hizmet binası, pergole ve kamelyalar, bank ve oturma alanları, wc, otopark, köprü, kaya bahçeleri, koşu alanları, meyve bahçesi, çimlendirilmiş yüzeyler, mevsimlik çiçek ve lale gösteri alanlarını ziyaretçilerinin hizmetine sunuyor. Parkın rengarenk doğası ve güzelliklerini değerlendirmek isteyen ziyaretçilerin yanı sıra düğün fotoğrafçıları da "doğal stüdyo" olarak kullandıkları yüzlerce alanda çiftlerin en mutlu anlarını ölümsüzleştiriyor.

Hobi Bahçesi

Personelin aidiyet duygusunu yükseltmek, sosyal hayatlarına çeşitlilik katmak ve kurum içi iletişimi güçlendirmek üzere inşa edilen hobi bahçeleri, özellikle hava sıcaklığının yükselmesiyle birlikte üniversite mensuplarının en çok tercih ettiği alanların başında geliyor. Toplam 414 adet kamelya ve bahçenin bulunduğu alan, üniversiteye yakınlığı ile de personelin kolaylıkla ulaşmasına imkan tanıyor.

Müzeler

Bu yıl kuruluşunun 67. yılını geride bırakan Atatürk Üniversitesi, bir asra yaklaşan tarihi ile ülke yükseköğretimine hizmet etmeyi sürdürüyor. Bu süreç boyunca yetiştirdiği ve mezun ettiği öğrencilerinin yanında kazandığı önemli birikimleri ile geleceğe güvenle bakan üniversitenin bilgi birikimini somut hale dönüştürdüğü yerlerden bazılarını da müze olarak mensupların ve vatandaşların ilgisine sunuyor.

Türkiye'de tek olan Ata Buz Müzesinin yanında binlerce canlı türüne ev sahipliği yapan Biyoçeşitlilik Bilim Müzesi ile Araştırma Hastanesi içerisinde yer alan ve tedavilerde kullanılan araç ve gereçlerin yer aldığı Hastane Müzesi aktif şekilde hizmet verirken, ülkenin en eski fakülteleri arasında yer alan Ziraat Fakültesinde kullanılan ürünlerin sergileneceği bir müze ile baskı makinelerinin yer aldığı hurufat matbaa müzesinin de yakın zamanda açılması planlanıyor.

Öğrenci Merkezi

Yeni Nesil Üniversite Tasarım ve Dönüşüm Projesi hareketiyle çehresini tamamen değiştirerek günümüzün akademik, sosyal ve kültürel yapısına ayak uyduran Atatürk Üniversitesi, eğitim ve bilimin yanında öğrencilerinin eğlenceli bir kampüs hayatı yaşaması için tüm imkanlarını seferber ediyor.

Bu kapsamda uzun yıllardır öğrencilere ve üniversite personeline hizmet veren Öğrenci Merkezi, yenilenen yüzüyle öğrencilerin çeşitli etkinliklerle eğlenceli vakit geçirmelerini sağlayarak sosyalleşme açısından önemli bir rol üstleniyor. Sabah 9'da açılan ve akşam 22'ye kadar hizmet veren Öğrenci Merkezinde; sıcak-soğuk aperatif ve fast food tarzı yeme-içme imkanları eşliğinde, 12 adet bilardo masası ve 8 adet bowling istasyonunda gönüllerince eğlenen öğrenciler, 2 bine yakın kitabı bulunan okuma salonunda ise ders çalışarak sınavlara hazırlık yapabiliyor.

Kütüphane ve Okuma Salonları

Ülkenin en zengin kütüphane olanaklarından birisine sahip olan Atatürk Üniversitesi ; Fuat Sezgin Kütüphanesi ve Okuma Salonun yanında yeni hizmete açığı Garaj Okuma Salonu ile öğrencilerine ders çalışmaları noktasında geniş imkanlar sunuyor.

Toplam 3 bin metrekare kapalı alanda, aynı anda yaklaşık bin öğrenciye hizmet veren Garaj Okuma Salonunda; yapay zeka ve robotik atölye, her biri yaklaşık 150 metrekare alana sahip 8 adet çalışma salonu, 14 metrekare alana sahip 2 adet mescit (bay-bayan), 52 metrekare alana sahip 2 adet WC (bay-bayan) ve 2 adet engelli WC bulunuyor. Ayrıca, yaklaşık 400 metrekare alana sahip bir kantinin yer aldığı okuma salonunu bahçesinde sosyal yaşam alanları, çeşitli sportif faaliyetlerin yapılacağı sahalar ve dinlenme alanlarının da yapımı planlanıyor.

Tırmanma Duvarı ve Kano ile Rafting Havuzu

Atatürk Üniversitesi kampüsünde yer alan Doğa Sporları Kompleksi içerisinde Türkiye'nin en büyük Spor Tırmanış Duvarı (22,5m) bulunuyor. Bunun yanında yine Türkiye'nin en büyük Buz Tırmanış Duvarı da alan içerisinde yer alıyor. İçerisinde bulunan büyük havuzda ise rafting ve kano temel eğitimi yapılıyor. Yıl boyunca birçok festivale ve etkinliklere ev sahipliği yapan bu alanda aynı zamanda Spor Bilimleri Fakültesi ve Atatürk Üniversitesi seçmeli dersleri de uygulamalı olarak işleniyor.

Binicilik

Toplumla bütünleşme misyonunu kapsamında Atatürk Üniversitesi, bilimsel ve akademik çalışmalarının yanında topluma yönelik çalışmalarıyla da ön plana çıkıyor. Bu kapsamda Atatürk Üniversitesi; Manej Alanı ve Atçılık Koordinatörlüğü bünyesinde yer alan atlı tesislerde 1 kapalı ve 5 açık manej alanları ile profesyonel binicilik eğitimleri hizmeti veriyor.

Öğrenci Kulüpleri

Yüzü aşkın öğrenci kulübünün bulunduğu Atatürk Üniversitesinde sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif etkinliklerin yapılmasıyla birlikte, akademik eğitime yarar sağlayıcı mesleki uğraşlara da ağırlık veriliyor. Öğrencilerin dinlenme, eğlenme ve sosyal katılımda bulunma alışkanlıkları kazanmalarına vesile olan kulüpler, yapmış oldukları ortak etkinlikler ile adaptasyon sürecini de hızlandırmış oluyor. - ERZURUM