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Fenerbahçe, Kerem Aktürkoğlu’nun doğum gününü kutlamadı

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Fenerbahçe, Kerem Aktürkoğlu’nun doğum gününü kutlamadı Haber Videosunu İzle
Fenerbahçe, Kerem Aktürkoğlu’nun doğum gününü kutlamadı
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Fenerbahçe, Kerem Aktürkoğlu’nun doğum günü için resmi kulüp hesaplarından kutlama paylaşımı yapmadı. Milli futbolcunun takım arkadaşları ise yayımladıkları fotoğraflar ve mesajlarla Kerem’in yeni yaşını kutladı.

  • Fenerbahçe, 21 Ekim'deki doğum gününde Kerem Aktürkoğlu için resmi sosyal medya hesaplarından kutlama mesajı yayımlamadı.
  • Mert Hakan Yandaş, Kerem Aktürkoğlu ile birlikte gülümsedikleri fotoğrafı "Nice güzel FENERBAHÇELİ yıllara" notuyla paylaştı.
  • Levent Mercan, İsmail Yüksek, İrfan Can Kahveci, Nelson Semedo ve Milan Skriniar, Kerem Aktürkoğlu'nun doğum gününü sosyal medya hesaplarından kutladı.

Fenerbahçeli Kerem Aktürkoğlu’nun 21 Ekim’deki doğum gününde, sarı-lacivertli kulübün resmi sosyal medya hesaplarından kutlama mesajı yayımlanmadı. Futbolcuların doğum günleri için yapılan paylaşımların Kerem için gelmemesine karşılık, takım arkadaşları milli oyuncuyu unutmadı.

KULÜP HESAPLARINDAN PAYLAŞIM GELMEDİ

Kerem Aktürkoğlu için resmi hesaplardan doğum günü mesajı paylaşılmazken, bunun nedenine ilişkin doğrulanmış bir bilgi bulunmuyor. Paylaşım yapılmamasının gerekçesi konusunda kesin bir değerlendirme yapmak mümkün değil.

MERT HAKAN’DAN “FENERBAHÇELİ YILLARA” MESAJI

Kerem’in doğum gününü kutlayan isimlerden biri Mert Hakan Yandaş oldu. Takım arkadaşıyla birlikte gülümsedikleri fotoğrafı paylaşan Yandaş, “Nice güzel FENERBAHÇELİ yıllara” notunu düştü. İki futbolcu, Kerem’in Galatasaray’da oynadığı dönemde derbide tartışma yaşamış, ardından Fenerbahçe’de takım arkadaşı olmuştu.

TAKIM ARKADAŞLARI UNUTMADI

Levent Mercan, İsmail Yüksek, İrfan Can Kahveci, Nelson Semedo ve Milan Skriniar da sosyal medya hesaplarından Kerem’in doğum gününü kutladı. İsmail Yüksek, “Nice mutlu yıllara kardeşim” ifadelerini kullanırken, İrfan Can Kahveci paylaşımına “Doğum günün kutlu olsun kardeşim” mesajını ekledi.

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