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Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, Ak Parti Bayburt Milletvekili Prof. Dr. Orhan Ateş'i kabul etti

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Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, yeni görevine atanmasının ardından tebrik ziyaretlerini kabul etmeye devam ediyor. Ak Parti Bayburt Milletvekili Prof. Dr. Orhan Ateş, Hacımüftüoğlu'nu ziyaret ederek başarılar diledi.

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, yeni görevine atanmasının ardından tebrik ziyaretlerini kabul etmeye devam ediyor. Bu kapsamda Rektör Hacımüftüoğlu'nun son konuğu, Ak Parti Bayburt Milletvekili Prof. Dr. Orhan Ateş oldu.

Ziyaret sırasında Milletvekili Ateş, Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu'nu tebrik ederek, yeni görevinde başarılar diledi. Üniversitelerin, bulundukları bölgeye ve ülkeye katkılarının önemine değinen Ateş, Atatürk Üniversitesinin de bilimsel çalışmalarıyla Türkiye'nin önde gelen üniversiteleri arasında yer aldığını vurguladı.

Rektör Hacımüftüoğlu ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Milletvekili Ateş'e nazik ziyaretinden ötürü teşekkür etti. Hacımüftüoğlu, üniversitenin yeni dönemdeki vizyonu ve hedefleri hakkında bilgi vererek, bölgesel kalkınmaya ve ülke genelinde eğitimde kaliteyi artırmaya yönelik çalışmalarının devam edeceğini belirtti.

Görüşme esnasında iki akademisyen geçmişe dayalı tecrübelerini paylaşarak, üniversitelerin toplumsal gelişime katkı sağlamadaki rolü üzerine fikir alışverişinde bulundular. Ayrıca, Bayburt ile Erzurum arasındaki iş birliğinin daha da güçlendirilmesi gerektiği konusunda mutabık kaldılar. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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