Ardahan'da Camiye Ses Sistemi İçin Verilen Para Nedeniyle Köylü Kadın ile İmam Karakolluk Oldu

Ardahan’ın Balıkçılar köyünde yaşayan 3 çocuk annesi Gülfikar Çoban, kendisine darp ettiği gerekçesiyle köy imamı N.K.’den şikayetçi oldu. İmam N.K. de aynı nedenle Çoban’ı şikayet etti. Vefat eden kayınpederinin hayrına ses sistemi alınması için imama para verdiklerini belirten Çoban, “Hoparlörü aldınız mı diye sordum. Beni darp etti, küfürler söyledi. Yumrukla sopayla beni dövdü” dedi. İmam N.K. de ifadesinde, “Hakaretlerde bulundu, o da elinde bulunan sopa ile kafama vurdu" dedi.

ÖZKAN KARAKAYA

Ardahan'ın Balıkçılar köyünde yaşayan 3 çocuk annesi Gülfikar Çoban, kendisine darp ettiği gerekçesiyle köy imamı N.K.'den şikayetçi oldu. İmam N.K. de aynı nedenle Çoban'ı şikayet etti. Vefat eden kayınpederinin hayrına ses sistemi alınması için imama para verdiklerini belirten Çoban, "Hoparlörü aldınız mı diye sordum. Beni darp etti, küfürler söyledi. Yumrukla sopayla beni dövdü" dedi. İmam N.K. de ifadesinde "Hakaretlerde bulundu, o da elinde bulunan sopa ile kafama vurdu" dedi.

Ardahan'ın Balıkçılar köyünde yaşayan 3 çocuk annesi Gülfikar Çoban ile köyün imamı, ses sistemi alınması için verilen para nedeniyle karakolluk oldu. Kendisine darp ederek burnunu kırdığını ileri sürdüğü imam N.K'den karakola giderek şikayetçi olan Gülfikar Çoban, olayı şöyle anlattı:

"HAYIR YAPALIM DERKEN DAYAK YEDİK"

"Ben hayvanları yıkatmak için köy çeşmesine gitmiştim. Köyün imamına da para vermiştik camiye ses sistemi alsın diye hoparlör, sordum aldınız mı diye oda bana bağırdı hakaret etti üstüme yürüdü ve beni darp etti, bana küfürler söyledi yumrukla sopayla beni dövdü. Ağza alınmayacak hakaretler söyledi. Ağza alınmayacak küfürler söyledi. Beni bu hale getirdikten sonra komşular ayırdı bizi, ben daha sonra karakol ve savcılığa gittim. Darp raporu aldım ve kan verdim, film çektiler, burnumda kırık olduğunu gördüler, burnum kırık olduğu için pazartesi günü sabah 8'de ameliyat oldum. Benim durumum ortada, benim amacım sadece ses sisteminin alınıp alınmadığını öğrenmekti, benim başka bir amacım ve niyetim yoktu. Biz hayır yapmak istedik, hayır yapalım derken dayak yedik bu hale geldik, benim tek amacım buydu başka amacım yoktu. Beni darp eden köyümüzün imamı N.K'dır, eşi muhtardır. Kendisi imamdır, her tarafta eli kolu var, nereye gitse bizi bir şekilde engelleyecek durumda bir insandır, benim durumum ve halim ortadadır. Benim yapabileceğim hiçbir şeyim yok."

İmam N.K.'den şikayetçi olduklarını belirten Gülfikar Çoban'ın eşi Okan Çoban ise, "Ardahan Balıkçı köyünde oturuyorum. N.K. isimli şahıs eşimi bu hala getirdi ondan şikayetçi ve davacıyım. Vatandaşlar olmasaydı eşim daha kötü olurdu" dedi.

"BANA VURDUĞU İÇİN BEN DE ŞİKAYETÇİYİM"

İmam N.K. de Gülfikar Çoban'dan şikayetçi oldu. N.K., karakol ifadesinde şunları söyledi:

"Balıkçılar köyü imamı olarak görev yaparım. Yaklaşık 1 hafta 1 gün önce köyümüzde bir cenazemiz oldu. Cenaze sahibi yurtdışında Almanya ülkesinde ikamet ettiğinden cenaze merasimine katılmak için köyümüze geldi. Taziye çadırında kuran okurken bana 'hocam sizin ses yayın cihazınız ihtiyacınız var ve ben bunu karşılamak istiyorum herhangi bir karşılık beklemiyorum' dedi ve müteakiben beraber Ardahan merkeze gittik ve ses yayın sistemi almak istedik. Gittiğimiz firma ellerinde bizim istediğimiz ürün olmadığını ve sipariş verdiğimiz takdirde getirebileceklerini söylediler. Gurbetçi olan N.Ç. isimli şahıs da siparişi verin ben parasını peşin vereyim dedi. Fakat firma çalışanı ürün geldikten sonra parayı alabileceklerini söyledi. N.Ç. de ne zaman geleceğini bilmediğinden 3 bin 500 TL parayı bana verdi. Zamanı geldiğinde de kendisi Almanya ülkesine gitti. Cihaz geciktiği için Gülfikar Çoban isimli şahıs köyde bulunan vatandaşlara 'hoca paranın üzerine yattı, yedi' gibi kelimeler kullanmış, 19.04.2023 günü sabah saat 7.30 sıralarında hayvanları çobana kattım. Geri döndüğümde Gülfikar Çoban çeşmenin oradaydı. Gülfikar Çoban'ın yanına giderek 'utanmıyor musun beni hırsız çıkarıyorsun. Parayı neden hoca yedi diyorsun' dedim. O da bana 'niye şimdiye kadar ses cihazını getirmedin, ben böyle dedim diye hoparlörü getirdin yoksa getirmezdin' dedi. Ben de 'sipariş verdiğimiz firma yeni aradı ancak geldi' dedim ve Gülfikar Çoban bana sinkaflı kelimeler kullandı. Hakaretlerde bulundu, o da elinde bulunan sopa ile kafama vurdu ve kafamı kırdı. Orada bulunan o anki sinirle hatırlamadığım kadınlar Gülfikar Çoban isimli şahsı iterek uzaklaştırdı ve o esnada yüzükoyun yere düştü. Daha sonra da ben de eve geldim. Beni şikayet ettiğini öğrendim. Gülfikar Çoban isimli şahıs bana vurduğu için şikayetçi ve davacıyım."