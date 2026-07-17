Dem Parti İmralı Heyeti, 23 Temmuz Perşembe Günü İmralı Adası'na Gidecek

(ANKARA) - DEM Parti İmralı Heyeti'nin, 23 Temmuz Perşembe günü İmralı Adası'nda terör örgütü lideri Abdullah Öcalan ile bir görüşme gerçekleştireceği öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, DEM Parti İmralı Heyeti, 23 Temmuz Perşembe günü İmralı Adası'na giderek Abdullah Öcalan ile görüşecek. Heyetin, görüşmenin ardından kamuoyuna açıklama yapması bekleniyor.

Heyet, son olarak 24 Mayıs'ta İmralı Adası'nda Abdullah Öcalan ile görüşme gerçekleştirmişti. 23 Temmuz'da yapılacak görüşme, taraflar arasında yaklaşık iki ay aradan sonra gerçekleştirilecek ilk temas olacak.

Kaynak: ANKA