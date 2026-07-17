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Gümüş yatırımından zarar gören vatandaş isyanı olay oldu

Gümüş yatırımından zarar gören vatandaş isyanı olay oldu Haber Videosunu İzle
Gümüş yatırımından zarar gören vatandaş isyanı olay oldu
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ABD-İran gerginliği ve güçlü doların etkisiyle altın, gümüş ve bakır fiyatlarında yaşanan sert düşüş dalgası yatırımcıyı vurdu. Gram gümüşün 140 TL seviyelerinden 84 TL'ye kadar gerilemesiyle büyük zarara uğrayan bir vatandaşın, bagajındaki gümüş külçeleriyle çektiği ve "180 bin liradan aldığım gümüşler 85 bin liraya düşünce gömmeye gidiyorum" diyerek paylaştığı sitem dolu video gündem oldu.

  • Gümüş fiyatı 1 Şubat'taki 140 TL'den 84,27 TL'ye düştü.
  • Bir yatırımcı, 180 bin liraya aldığı gümüş külçelerinin 85 bin liraya düşmesi üzerine sosyal medyada isyan videosu paylaştı.
  • Gram altın fiyatı 28 Ocak'taki 7.535 TL'den 6.062 TL'ye geriledi.

ABD ile İran arasındaki bitmek bilmeyen gerilim, güçlü dolar endeksi ve yükselen petrol fiyatları değerli metaller üzerinde adeta bir balyoz etkisi yarattı. Yakın zamanda rekor üstüne rekor kıran altın, gümüş ve bakır fiyatları hızla tepetaklak oldu. Bu sert düşüş dalgasında büyük zarar eden bir vatandaşın gümüş külçeleriyle çektiği isyan videosu ise sosyal medyanın en çok konuşulan konusu haline geldi.

"ALLAH'INI SEVEN ÜZERİME TOPRAK ATSIN"

Gümüş fiyatlarındaki ani çöküşün ardından yatırımcının uğradığı zararın boyutunu gözler önüne seren bir video sosyal medyada viral oldu. Görüntülerde, aracının bagajında yatırım amacıyla satın aldığı 1 kilogramlık gümüş külçelerle dolu kolileri taşıyan bir vatandaş yer alıyor. Arka planda popüler film repliği olan "Allah'ını seven üzerime toprak atsın" sesinin çaldığı videoda talihsiz yatırımcı, uğradığı devasa zararı şu esprili ama sitemkâr sözlerle paylaştı: "180 bin liradan aldığım gümüşler 85 bin liraya düşünce gömmeye gidiyorum..."

Sadece tek bir külçe gümüşte bile 95 bin lira zarar ettiğini belirten vatandaşın bu paylaşımı, piyasaların durumunu özetler nitelikteydi.

DEĞERLİ METALLERDE DEPREM

Piyasalarda yaşanan jeopolitik baskı ve doların küresel gücü, tüm değerli madenleri derinden sarstı. İşte son dönemdeki fiyat hareketleri:

Gümüş

  • Bugünkü fiyat: 84,27 TL
  • 1 Şubat'taki fiyat: 140 TL (Büyük değer kaybı)

Altın

  • Bugünkü fiyat: 6.062 TL (Gram)
  • 28 Ocak'taki fiyat: 7.535 TL (Gram)

Bakır

Orta Doğu'da tırmanan savaş atmosferi ve petrol sevkiyatının kalbi olan Hürmüz Boğazı'ndaki aksamalar bakır fiyatlarını da aşağı çekti. Hem Londra Metal Borsası (LME) hem de Şanghay Vadeli İşlemler Borsası'nda düşüş trendi hakim oldu.

  • Bugünkü fiyat (Ons/Libre): 6,2203 Dolar
  • 13 Mayıs'taki fiyat: 6,75 Dolar
Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıBörü 24:

2030'a kadar sakla sonra alırsın bir kaç ev

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