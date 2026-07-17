Resmi açıklama geldi! Barcelona'dan Fenerbahçe'ye transfer

Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı, yeni sezon kadrosunu güçlendirmek adına önemli bir transfere imza attı.

CLYBURN, FENERBAHÇE'DE

Sarı-lacivertli kulüp, son olarak İspanyol devi Barcelona’da forma giyen dünyaca ünlü forvet Will Clyburn ile resmi sözleşme imzaladığını duyurdu.

1 YILLIK SÖZLEŞME İMZALANDI

Kulüpten yapılan resmi açıklamaya göre, 36 yaşındaki deneyimli Amerikalı oyuncu ile 1 yıllık anlaşmaya varıldı. Kariyeri boyunca ratiopharm Ulm, Hapoel Holon, Darüşşafaka, CSKA Moskova, Anadolu Efes ve Virtus Bologna formalarını terleten Clyburn, yeni sezonda Fenerbahçe’nin başarısı için sahaya çıkacak.

AVRUPA'NIN EN DENEYİMLİ YILDIZLARINDAN BİRİ

EuroLeague arenasında elde ettiği başarılarla adından sıkça söz ettiren Will Clyburn, 2018-19 sezonunda CSKA Moskova ile şampiyonluk sevinci yaşamış ve o dönem Final Four’un en değerli oyuncusu seçilerek turnuvanın en iyi beşinde yer almıştı. Başarılı forvet, kariyerinde ayrıca CSKA ile 3 VTB Ligi, Anadolu Efes ile Türkiye Ligi ve Virtus Bologna ile İtalya Ligi şampiyonlukları tattı.

SEZON İSTATİSTİKLERİ

Geride bıraktığımız 2025-26 sezonunu Barcelona'da geçiren tecrübeli yıldız; EuroLeague'de maç başına 13.8 sayı, 5.2 ribaund, 1.7 asist ve 15.1 verimlilik puanı istatistikleri yakalayarak takımının en dikkat çeken isimlerinden biri olmayı başarmıştı.