Kanseri yendi, korna ile kutladı

Antalya'ya yaz tatili için gelen 45 yaşındaki Esengül Karaman, meme bölgesinde hissettiği kısa süreli sızının ardından başvurduğu hastanede meme kanseri olduğunu öğrendi. Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ameliyat edilen Karaman, 13 kür kemoterapi ve 15 kür ışın tedavisinin ardından 3 gün önce temiz raporunu aldı. Sağlığına kavuştuğunu öğrenen Karaman, şehirde çok fazla kişiyi tanımadığı için aracının arkasına "Kanseri yendim, kutlamak için kornaya basın" yazısı asarak 2 gün boyunca Antalya sokaklarında dolaştı. "Şu an bana ikinci hayatım gibi" diyen Karaman, "En ufak bir sızı, ağrı, halsizlik ya da yorgunlukta doktora başvurun. Vücudunuzu dinleyin" sözleriyle erken teşhisin önemine dikkat çekti.

Karabük'ten yaz tatili için Antalya'ya gelen Esengül Karaman'ın hayatı, meme bölgesinde hissettiği kısa süreli bir sızının ardından değişti. 2025 yılı 13 Ekim'de yaşadığı rahatsızlık sonrası Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne başvuran Karaman'dan ultrason ve mamografi istendi. Yapılan tetkiklerin ardından meme kanseri olduğunu öğrenen Karaman'ın tedavi süreci kısa sürede başladı. Erken evrede tespit edilen hastalık nedeniyle ameliyata alınan Karaman, ameliyatın ardından 13 kür kemoterapi ve 15 kür ışın tedavisi gördü.

Tedavi sürecini Antalya'da geçiren Karaman, 3 gün önce yapılan kontrollerin ardından temiz raporu aldı. Büyük sevinç yaşayan Karaman, aracının arkasına "Kanseri yendim, kutlamak için kornaya basın" yazısı astı. Otomobilini pembe balonlarla da süsleyen Karaman, 2 gün boyunca Antalya sokaklarında dolaşarak sevincini kentteki vatandaşlarla paylaştı. Karaman'ın kaydettiği videolarda, trafikteki sürücülerin korna çalarak kutlamaya ortak olduğu anlar yer aldı.

"Benim kitlem kesinlikle ele gelmiyordu"

Hastalığı kısa süreli bir sızıyla fark ettiğini belirten Esengül Karaman, kadınlara vücutlarındaki en küçük değişikliği dikkate almaları gerektiğini söyledi. Karaman, "45 yaşındayım. Geçen yıl 13 Ekim'de fark ettim. Fark etmem anlık bir sızıyla oldu. Doktorlar, 'Memenizi elinizle muayene edin, kitle gelirse doktorunuza başvurun' diyor. Buna ek olarak şunu söylemek istiyorum; benim kitlem kesinlikle ele gelmiyordu. Ufacık bir sızı ya da sızlama olursa mutlaka doktora başvurmanız gerekiyor. Benim hastalığım ultrasonda çıktı, ardından mamografi çekildi. Sürecim hemen başladı" dedi.

"Yoksa tekrarlayabilirdi, ölebilirdim"

Hastalığının 1'inci evrede tespit edildiğini anlatan Karaman, ameliyatın ardından tedavisinin devam ettiğini belirtti. Karaman, "Birinci evrede tespit edildi, erken evreydi. Önce ameliyat oldum. Küçük olduğu için alındı. Ameliyattan sonra doktorum, tekrarlamaması için koruma amaçlı kesinlikle kemoterapi almam gerektiğini söyledi. Yapılan tetkiklerde tümörümün hormon reseptörü pozitif olduğu belirlendi. Başka çarem de yoktu. Kemoterapi almamak için çok araştırdım ama en doğru karar kemoterapi almamdı. Yoksa tekrarlayabilirdi, ölebilirdim. 13 kür kemoterapi aldım, 15 kür de ışın tedavisi aldım. Şimdi hormon tedavisi ve kanser ilaçlarımla tedaviye devam ediyorum ama yendim. Temiz raporumu aldım, şu an çok mutluyum" diye konuştu.

"Kemoterapi sürecinde hastalık yokmuş gibi yaşadım"

Tedavi sürecinde moralini yüksek tutmaya çalıştığını dile getiren Karaman, kemoterapi döneminde yaşadığı zorlukları da anlattı. Karaman, "Kemoterapi aşamasında ben yokmuş gibi yaşadım. Sürekli mutlu olmaya çalıştım. Çok ağladım, çok üzüldüm. Ateş düştüğü yeri yakıyor ama yokmuş gibi davrandım. Sürekli gezdim, kendimi dışarı attım. Beslenmeme çok dikkat ettim, bağışıklığımı korudum. Doktorumun tavsiye ettiği ve onayladığı ek gıdalar aldım. Bu şekilde ilerledim" ifadelerini kullandı.

"Doktorum, 'Normal sağlıklı bir kadından hiçbir farkın yok' dedi"

Temiz raporunu 3 gün önce aldığını belirten Karaman, "Tahlillerim yapıldı. Doktorum 3 gün önce temiz raporumu verdi. Şükürler olsun. Bana, 'Artık normal sağlıklı bir kadından hiçbir farkın yok' dedi. Bu da bana yeterliydi zaten. Bir oğlum, bir kızım var. 21 ve 22 yaşındalar. Onlar da çok mutlu oldu. Arkadaşları sosyal medyada paylaştığım gönderiyi görmüş, onlar da çok mutlu olmuş. En çok çocuklarım sevindi" dedi.

"Kutlayabileceğim kimse olmayınca böyle bir yazı yazıp gezmek istedim"

Antalya'ya yazlık için geldiğini, teşhisin ardından tedavi süreci nedeniyle kentte kalmak zorunda olduğunu anlatan Karaman, sevincini neden bu şekilde kutladığını da paylaştı. Karaman, "Aslında Karadeniz bölgesinde yaşıyordum. Antalya'ya yazlık diye gelmiştik ve burada kaldım. Teşhisim konduktan sonra kışın da burada kalmak zorunda kaldım. Burada kimsem yoktu, birkaç tanıdığım vardı. Onların dışında kutlayabileceğim kimse olmayınca ben de böyle bir yazı yazıp gezmek istedim" dedi.

"Bütün Antalya halkına çok teşekkür ediyorum"

Aracıyla 2 gün boyunca Antalya sokaklarında dolaştığını belirten Karaman, gördüğü ilgiden dolayı mutlu olduğunu söyledi. Karaman, "Bütün Antalya halkına çok teşekkür ediyorum. Çok arkamda oldular, hala yazıyorlar, hala mesaj atıyorlar. Halkımız bu tarz olaylarda gerçekten çok duyarlı. Çok güzel mesajlar alıyorum. İki gün boyunca aracın arkasına yazıyı takarak Antalya'da dolaştım. Bir gün doymadım, bir gün daha yaptım. Çok eğlendim. İnsanlar kornaya basarken çok mutlu oldum. Karabük'ten gelmiştim, Antalya'yı çok sevdim. Şu an bana ikinci hayatım gibi bir şey. O yüzden her günümün, hatta her dakikamın değerini biliyorum. Benim için her şey sağlık. Sağlıktan öte hiçbir şey yok" diye konuştu.

"Babamla aynı ayda kanser teşhisi kondu"

Aynı dönemde babasına da kanser teşhisi konduğunu söyleyen Karaman, yaşadığı sürecin kendisine sağlığın önemini bir kez daha hatırlattığını ifade etti. Karaman, "İnsanlar sağlığına dikkat etsin. Lütfen vücudunun her yerini dinlesin. Bizim insanlarımız hastaneye, doktora gitmeyi pek sevmiyor. Bence en ufak bir yeri ağrıdığında kesinlikle doktora gitmeliler. Kendilerinden, vücutlarından şüphelensinler. Çünkü benim hiçbir şeyim yoktu. Gayet sağlıklıydım, hiçbir ağrım yoktu. Sadece üç saniyelik bir sızıydı. Doktora şüphelenerek gittim. Benim babam da akciğer kanseri. Babamla ikimize aynı ayda kanser teşhisi kondu. O ameliyat oldu, kurtuldu. Şükürler olsun ben de kurtuldum" dedi.

"Moral, moral, moral"

Tedavisinin Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde gerçekleştiğini belirten Karaman, hastalık sürecinde moralin kendisi için en büyük güç olduğunu söyledi. Karaman, "13 kür kemoterapi ve ameliyatım Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde gerçekleşti. Kaşım, kirpiğim, her şeyim döküldü. İnsanlıktan çıkmıştım ama şükürler olsun şu anda çok iyiyim. Motivasyon ve moral bu süreçte çok önemli. Moral, moral, moral. İnsanlar kendini dışarı atsın. Evde durmasın, kendini dinlemesin. Kesinlikle hiçbir şeyi kafaya takmasınlar. Hayat kısa, anı değerlendirsinler" ifadelerini kullandı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı