Ankara Kent Konseyi'nden Engelliler Haftasında 'Bilimden Sanata Engellilik' Paneli

ANKARA (ANKA) -

Ankara Kent Konseyi (AKK), '10-16 Mayıs Engelliler Haftası' kapsamında "Bilimden Sanata Engellilik" konulu panele ev sahipliği yaptı. Engelli vatandaşların sosyal hayatta karşılaştığı sorunlar ve çözüm yollarının ele alındığı panelde; Engelli Meclisi Özel Bireyler Karma Korusu müzik dinletisi sunarken, AKK Gençlik Meclisi de farkındalık atölyesi düzenledi.

Kent gündemini yakından takip eden ve yaptığı projelerle toplumsal farkındalığı artırmayı amaçlayan Ankara Kent Konseyi (AKK), "10-16 Mayıs Engelliler Haftası" nedeniyle özel bir panele ev sahipliği yaptı. Gençlik Parkı Kabul Salonu'nda düzenlenen panele; AKK Başkanı Halil İbrahim Yılmaz ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın eşi Nursen Yavaş'ın yanı sıra İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ayfer Yılmaz, CHP Milletvekili Çetin Arık, ABB Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Adnan Tatlısu, AKK Engelli Meclisi Başkanı Ersan Petekkaya ve çok sayıda davetli katıldı.

"ANKARA KENT KONSEYİ BU ENGELLERİ KALDIRMAK İÇİN BUNDAN SONRA DA DURMADAN YOLUNA DEVAM EDECEK"

Engelli vatandaşların sosyal hayata kazandırılması ve yaşadıkları sorunların çözümüne yönelik çalışmaların masaya yatırıldığı "Bilimden Sanata Engellilik" adlı panelin açılış konuşmasında önemli değerlendirmelerde bulunan Ankara Kent Konseyi Yürütme Kurulu Başkanı Halil İbrahim Yılmaz, şöyle konuştu:

"Bu kentte şöyle talihsizlikler yaşadık, Cumhuriyet'in Başkent'inde 6 milyon birey yaşıyor. 500 metre yürüyemiyorsunuz, kaldırımın devamlılığı yok. Buradaki engel sorumluluk alanlarındı. Bu konuda Ankara Kent Konseyi ezberleri bozdu. Toplumun tüm kesimini buluşturdu. Sıfır bütçeyle öyle güzel projeler ortaya çıktı ki. Bu projeler ortak akılla ortaya çıktığı için buna kimse itiraz edemedi. Ankara Kent Konseyi bu engelleri kaldırmak için bundan sonra da durmadan yoluna devam edecek."

"ÜZERİMİZE DÜŞEN HER TÜRLÜ SORUMLULUĞU YERİNE GETİRMEYE ÇALIŞIYORUZ"

'Engelsiz Başkent' hedefi doğrultusunda toplumun her kesimiyle iş birliği yaptıklarına dikkat çeken Ankara Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Adnan Tatlısu da "Kimimizin akrabası, kimimizin komşusu, kimimizin çocuğunun bir engeli var. Bizzat engelli olarak hayatını sürdüren milyonlarca insan var. Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak engelli vatandaşların yaşamını kolaylaştırmak ve yaşadıkları sorunları beraber çözmek amacıyla üzerimize düşen her türlü sorumluluğu yerine getirmeye çalışıyoruz" dedi.

"ANKARA'DA 3 YILDIR ENGELLİLİK ADINA GÜZEL ŞEYLER OLMAYA BAŞLADI"

Yerel yönetimlerle STK'ler sayesinde Başkent'te toplumsal farkındalığın oluşmaya başladığına dikkat çeken AKK Engelli Meclisi Başkanı Ersan Petekkaya ise "Ankara'da 3 yıldır engellilik adına güzel şeyler olmaya başladı. Bu kapsamda AKK Engelli Meclisi olarak haklar ve sorunlar konusunda kamuoyunun dikkatini çekmek üzere çalışmalar yürütüyoruz. Bugün bizlerle olan herkese çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

SİYASETÇİLER, AKADEMİSYENLER VE AİLELER GÖRÜŞLERİNİ PAYLAŞTI

Prof. Dr. Ayşe Sanem Şahlı moderatörlüğünde düzenlenen "Bilimden Sanata Engellilik" adlı panelde; Prof. Dr. Erol Belgin 'Geçmişten Günümüze Engellilik', Prof. Dr. Nezihe Şentürk de 'Engelli Çocuklarda Müziğin Kullanımı ve Önemi'ne ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Prof. Dr. Tülin Düger 'Eğitim Sistemi İçerisinde Engelli Olmak' konusunda görüşlerini dile getirirken, Uzman Odyolog Özlem Bidav ise 'Özel Eğitim-Rehabilitasyon Sürecinde Engelli Bireyler' başlıklı sunum düzenledi. Konuşmacı olarak panele katılan Otizm Vakfı Yönetim Kurulu Genel Sekreteri Hülya Saygı da 'Engelli Bir Çocuğa Sahip Olmak' üzerine deneyimlerini aktardı.

"TÜRKİYE'DE OLMAYAN YA DA YETERİ KADAR ANLAŞILMAYAN BİR KONU İSE KENT HAKKI KAVRAMIDIR"

Panelin açılış konuşmasında ayrıca CHP Milletvekili Çetin Arık da engelli vatandaşların günlük hayatta karşılaştığı sorunları anlatarak, şöyle konuştu:

"Özel gereksinimli bireyler için sosyal hizmet politikaları oluştururken odak özel gereksinimli bireyin bağımsız yaşam hakkının tesis edilmesi olmalıdır. BM Engelli Hakları Sözleşmesi de buna dikkat çekmiştir. Türkiye'de durum tam tersidir. Türkiye'de olmayan ya da yeteri kadar anlaşılmayan bir konu ise kent hakkı kavramıdır. Bu kavram kentteki ortak mal ve hizmetlere o kentte yaşayan bireylerin eşit bir şekilde erişebilmesini ve hizmetlerden yararlanmasını ifade eder. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve çalışma arkadaşlarına teşekkür etmek istiyorum. Ankara'yı Ankaralılarla birlikte yönetiyor. Toplumun talepleri doğrultusunda kararlar alıp çözüm üretiyor."

"ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ VE AKK ÇOK BAŞARILI PROJELER YÜRÜTÜYOR"

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ayfer Yılmaz da, "Önceliklerimizden bir tanesi toplumsal sorunlara bakış açımızdı ve duyarlılığımızı ortaya koymaktı. Özellikle engelli vatandaşların sorunlarına ayrı bir önem verdik. Çözüm odaklı olarak önem vermeye devam edeceğiz. Engellilik düşüncelerimizde, bizler hak temelli bir yaklaşım olarak görüyor ve engelli haklarını bir yaşam hakkı olarak nitelendiriyoruz. Ankara Büyükşehir Belediyesi ve AKK çok başarılı projeler yürütüyor " dedi.

Program kapsamında koro Şefi Tuncay Baytemur'un yönettiği "Engelli Meclisi Özel Bireyler Karma Korosu" müzik dinletisi gerçekleştirirken, AKK Gençlik Meclisi de atölye çalışmasıyla farkındalık yarattı.