Ankara'da Bilişim Teknolojileri Öğretmenlerine Üretken Yapay Zeka Eğitimi

Ankara Sanayi Odası (ASO), meslek lisesi bilişim teknolojileri öğretmenlerine üretken yapay zeka eğitiminin vereceği bir program gerçekleştirecek.

ASO 35'inci Bilgisayar Yazılımları Sanayi Meslek Komitesi'nin girişimleriyle, Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Mamak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Bilgi Teknolojileri Kurumu (BTK) iş birliğinde önemli bir eğitim programı hayata geçiriliyor. 1-2 Ekim tarihlerinde BTK yerleşkesinde düzenlenecek olan üretken yapay zeka eğitimi, meslek liselerinde görev yapan bilişim teknolojileri öğretmenlerini geleceğin teknolojilerine hazırlamayı hedefliyor.

Program kapsamında, meslek liselerindeki bilişim bölümü şeflerinin üretken yapay zekayı güvenli, etik ve Milli Eğitim Bakanlığı müfredatına uyumlu şekilde sınıf ortamlarına entegre edebilmeleri amaçlanıyor. Öğretmenler, eğitim sonunda yalnızca teorik bilgi edinmekle kalmayacak; aynı zamanda yapay zeka tabanlı ders içerikleri, proje planları ve atölye çalışmaları geliştirme becerisi kazanacak. Böylece öğrencilerin hem teknolojiye uyum sağlaması hem de üretken projelerle geleceğe hazırlanması sağlanacak.

100 bilişim teknolojileri öğretmeni katılacak

Mamak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı meslek liselerinde görev yapan 100 bilişim teknolojileri öğretmeni, BTK Akademi'nin güçlü altyapısı ve uzman eğitmen kadrosuyla eğitim alacak. Katılımcılar, en güncel yapay zeka uygulamalarını deneyimleme fırsatı bulurken, aynı zamanda bu teknolojileri derslerinde kullanabilecekleri pratik yöntemlerle tanışacak.

"Yetiştirmede meslek liselerinin stratejik bir rolü var"

Eğitim programı hakkında değerlendirmelerde bulunan Ankara Sanayi Odası Başkanı Seyit Ardıç, gençlerin nitelikli eğitim almasının Türkiye'nin geleceği açısından kritik önem taşıdığına dikkat çekerek şunları söyledi:

"Sanayimizin ihtiyaç duyduğu insan kaynağını yetiştirmede meslek liselerinin stratejik bir rolü var. Bu nedenle öğretmenlerimizin çağın teknolojilerini yakından takip etmeleri, öğrencilerine aktarmaları ve gençlerimizi geleceğe hazırlamaları için her türlü desteği vermeye devam edeceğiz. Üretken yapay zeka eğitimi de bu anlayışımızın somut bir yansımasıdır."

"Projenin tüm Ankara'ya yaygınlaştırılması için çalışmalarımızı sürdüreceğiz"

ASO Meclis Üyesi ve 35'inci Bilgisayar Yazılımları Sanayi Meslek Komitesi Başkanı Nuray Başar da programın önemine dikkati çekerek şu ifadelere yer verdi:

"Komite olarak mesleki eğitime büyük önem veriyoruz. Uzun yıllardır Mamak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile birçok proje gerçekleştirdik. Her yıl düzenlediğimiz girişimcilik günleriyle sektörün öncü firmalarını gençlerle buluşturuyoruz. 1-2 Ekim'de gerçekleştireceğimiz etkinlikte Mamak ilçesini pilot bölge olarak seçtik. Bundan sonraki süreçte bu projenin tüm Ankara'ya yaygınlaştırılması için çalışmalarımızı sürdüreceğiz."

Türkiye'nin bilişim ekosistemine katkı

ASO, Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Mamak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve BTK iş birliğiyle gerçekleştirilecek bu eğitim programı, yalnızca öğretmenlerin bilgi ve donanımını artırmakla kalmayacak; aynı zamanda Türkiye'nin bilişim ekosistemine de katkı sunacak. Bu tür iş birlikleri ile gençlerin, geleceğin dijital dünyasında rekabet gücüne sahip bireyler olarak yetişmesi amaçlanıyor. - ANKARA