ABD'den, Edirne'ye gelin gelen genç kadın oyun havaları eşliğinde evlendi - Haberler

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ABD'den, Edirne'ye gelin gelen genç kadın oyun havaları eşliğinde evlendi

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Amerika'dan Edirne'ye gelen gelin, Türkiye'nin gelenek ve göreneklerine göre oyun havaları eşliğinde dünyaevine girdi. Konu hakkında konuşan gelinin kaynanası ise düğün esnasında gelinin biraz stres yaptığını ancak sonra alıştığını belirterek "Gelinimiz ilk önce biraz stres yaptı ama havaya girince onu da baştan çıkardık" dedi.

Edirne'ye gelin olan Amerikalı Chantelle Curtis ile Volkan Karayastık Türk usulü düğün ile dünyaevine girdi. İş dolayısıyla Edirne'den Amerika'ya giden Volkan Karayastık, orada tanıştığı Amerikalı Chantelle Curtis ile tanışıp evlenme kararı aldı. Çift, Karayastık'ın Edirne'de yaşayan ailesi ve dostları ile bir araya gelerek Türk usulü düğün ile evlendi. Düğünde oyun havaları eşliğinde oynayan Curtis, Amerika'da böyle bir kültürün olmadığını ve Türk kültürünün çok zengin olduğunu söyledi.

Stres yapan ABD'li gelini baştan çıkaran kaynana, genç kadına kurtlarını döktürdü

Amerikalı gelin Chantelle Curtis, düğünde çok eğlendiğini belirterek "Amerika'da böyle bir kültür yok. Türk usulü düğün çok eğlenceli. Çok mutlu oldum. Edirne'de gezdim ve burada herhangi bir dans kursu almadım. Sadece kuzenim bana birkaç şey öğretti ve düğünde gördüğüm kadarıyla oynadım" dedi.

Stres yapan ABD'li gelini baştan çıkaran kaynana, genç kadına kurtlarını döktürdü

Sürekli Edirne'ye geldiğini söyleyen Volkan Karayastık ise Türkiye'nin zengin yemek kültürüne sahip olduğunu vurgulayarak, "Fırsat buldukça Edirne'de oturan ailemi ziyarete geliyorum" şeklinde konuştu.

Stres yapan ABD'li gelini baştan çıkaran kaynana, genç kadına kurtlarını döktürdü

Türk geleneğine uygun bir düğün yapmak istediklerini söyleyen Meral Karayastık ise 5 yıldır Amerika'da yaşayan oğlu için kına yaktıklarını ifade ederek, "Bugün burada geleneklerimizi ve alayımızı yaptık. Gelinimizle birlikte çiftetelliden başlayıp bütün oyunları oynamaya çalıştık. Gelinimiz ilk önce biraz stres yaptı ama havaya girince onu da baştan çıkardık" ifadelerini kullandı.

İhlas Haber Ajansı / Yerel

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