AKUT Kuşadası ekibi deprem bölgesinde yaşadıklarını anlattı

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve birçok ilde yıkıma neden olan depremlerin ardından afet bölgesine yardıma koşan AKUT Kuşadası ekibi, 26 kişiyi enkaz altından sağ olarak kurtardı.

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve birçok ilde yıkıma neden olan depremlerin ardından afet bölgesine yardıma koşan AKUT Kuşadası ekibi, 26 kişiyi enkaz altından sağ olarak kurtardı. Gece gündüz arama kurtarma çalışması yapan ekip üyeleri, yaşadıklarını Kuşadası Belediyesi ve Kuşadası Kent Konseyi tarafından düzenlenen 'Kent Kahramanlarıyla Buluşuyor' isimli panelde anlattı.

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçesinde 6 Şubat'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler, 11 ilde yıkıma neden oldu. Yıkım yaşanan bölgeye, İzmir'den havalanan askeri uçakla giden kurtarma ekipleri arasında AKUT Kuşadası ekibi de yer aldı. Gaziantep'in İslahiye ilçesi ve Antakya'da 32 kişi ve 2 özel eğitimli köpekle 9 gün boyunca arama kurtarma çalışması yürüten AKUT Kuşadası ekibi, 26 kişiyi enkaz altından sağ olarak çıkardı. Türkiye'yi yasa boğan asrın felaketinde, kurtardıkları hayatlarla Kuşadası'nın gurur kaynağı olan ekip üyeleri, deprem bölgesinde yaşadıklarını ve yaptıkları gözlemleri, Kuşadası Belediyesi ile Kuşadası Kent Konseyi tarafından düzenlenen 'Kent Kahramanlarıyla Buluşuyor' isimli panelde anlattı.

"Ulaşımda zorluk yaşadık"

AKUT Kuşadası ekip lideri Tağmaç Saraçoğlu, depremin meydana geldiği ilk andan itibaren harekete geçtiklerini belirterek, "Depremden etkilenen yerlere ulaşımda zorluk yaşadık. Çünkü yollar hasar almıştı. Madenciler, inşaat ustaları ve farklı meslek gruplarından gelenlerle birlikte çalıştık. AKUT olarak deprem bölgesinde üzerimize düşen ne görev varsa yaptık. AKUT bu tür büyük afetlere karşı her zaman hazırlıklı. Kuşadası ekibi olarak 26 kişiyi enkaz altından sağ olarak çıkardık. Yıkımın olduğu bölgelerde hala gıda, kıyafet, sağlık ve hijyen malzemesine ihtiyaç var" dedi.

"Acımı kalbime gömdüm"

İzmir'de 30 Ekim 2020 tarihinde meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremde, oğlu Berk'i kaybeden AKUT Kuşadası ekibi üyesi Merve Öztürk ise "İzmir Depremi'nde oğluma 23 saat sonra ulaşabildik. Berk'i bulduğumuzda hayatını kaybetmişti. Bir anne olarak bunu dile getirmek çok zor. Sonrasında acımı kalbime gömdüm. İşimden istifa edip, AKUT gönüllüsü oldum. Eğitimlerimi tamamladım. Kahramanmaraş merkezli depremler meydana geldikten sonra ekiple birlikte Gaziantep'in İslahiye ilçesine hareket ettik. Oraya indiğim an benim yaşadıklarımın hiçbir şey olduğunu anladım. İnsan beterin beterini görünce anlıyor. Oğlum Berk yaşasaydı burada AKUT Kuşadası ekibinin arasında olmayı isterdi" dedi.

"Biz orada yok oluşu gördük"

Yaşadıklarını anlatırken göz yaşlarına hakim olamayan AKUT Kahramanmaraş ekip lideri Fatih Dağ da, "Ben depremin tam merkezindeydim. 35 gün enkazlarda ekibimle beraber görev yaptım. Burada anlatılanlar, orada yaşanılanların binde biri bile değil. Hatay'ın yüzde 90'ı haritadan silindi. Biz orada yok oluşu gördük. Görev yaptığım bir enkazın altında kalan karı ve koca bilinçleri açık kalsın diye 4 saat boyunca sohbet etmiş. 3 yaşındaki çocukları hayatını kaybetti. Çok zor bir durum" diye konuştu.

Panele Kuşadası Belediye Başkan Vekili Emre Fazlılar, Kuşadası Kent Konseyi Başkanı Mustafa Ünver, STK temsilcileri ve çok sayıda Kuşadalı katıldı. Panelin sonunda Kuşadası Belediye Başkan Vekili Emre Fazlılar tarafından AKUT Kuşadası ekip lideri Tağmaç Saraçoğlu'na teşekkür plaketi verildi. - AYDIN