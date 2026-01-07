Haberler

Milletvekili Ölmeztoprak'tan mahalle mahalle yerinde istişare

Milletvekili Ölmeztoprak'tan mahalle mahalle yerinde istişare
Güncelleme:
AK Parti Malatya Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, deprem sonrası konut, altyapı ve sosyal ihtiyaçları yerinde değerlendirmek amacıyla mahalle sakinleri ve muhtarlarla buluştu. Kuyulu, Kırlangıç ve Büyük Mustafa Paşa mahallelerinde yapılan toplantılarda, çeşitli talepler dinlendi.

AK Parti Malatya Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, Kuyulu, Kırlangıç ve Büyük Mustafa Paşa mahallelerinde muhtarlar ve mahalle sakinleriyle bir araya gelerek deprem sonrası yürütülen konut çalışmaları, altyapı ve sosyal ihtiyaçları yerinde değerlendirdi. Sahadaki taleplerin doğrudan dinlendiğini vurgulayan Ölmeztoprak, sürecin tüm boyutlarıyla takip edildiğini ifade etti.

AK Parti Malatya Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, deprem sonrası yeniden yapılanma sürecinin sahadaki yansımalarını yerinde görmek ve mahallelerin öncelikli ihtiyaçlarını doğrudan dinlemek amacıyla Malatya'nın farklı noktalarında muhtarlar, mahalle sakinleri ve esnafla bir araya geldi.

Kuyulu Mahallesi'nde köy evleri süreci masaya yatırıldı

Kuyulu Mahallesi'nde gerçekleştirilen muhtarlık toplantısında, deprem sonrası yapımı tamamlanan ve yapımı devam eden köy evlerine ilişkin sahadaki son durum ele alındı. Milletvekili Ölmeztoprak, kırsalda yürütülen konut çalışmalarının yalnızca barınma ihtiyacını karşılamadığını belirterek, "Köy evleri, hemşehrilerimizin toprağıyla bağını koruyan, komşuluğu ve üretimi yeniden ayağa kaldıran yapılardır" ifadelerini kullandı.

Toplantıda mahalle sakinlerinin çok amaçlı tesis, kurs faaliyetleri ve doğal gaz talepleri de gündeme gelirken, Milletvekili Ölmeztoprak temeli atılan tesisin sürecinin hızlandırılması için ilgili kurumlarla temasların sürdüğünü kaydetti.

Kırlangıç Mahallesi'nde yeni yerleşim ve altyapı başlıkları

Kırlangıç Mahallesi'ndeki toplantıda ise küme evleri ve köy geliştirme projesi kapsamında planlanan yeni yerleşim alanı değerlendirildi. Ölmeztoprak, bu sürecin mahalle için önemli bir kazanım olduğuna dikkat çekerek, "Amacımız hem daha sağlıklı hem de ulaşım ve altyapı sorunları çözülmüş bir yaşam alanını hemşehrilerimizle buluşturmak" dedi.

Mahalle sakinlerinin internet altyapısına ilişkin taleplerinin de not alındığı toplantıda, eski bir yapının köy konağı veya çok amaçlı sosyal alan olarak değerlendirilmesi yönünde fikir alışverişinde bulunuldu.

Büyük Mustafa Paşa Mahallesi'nde sosyal yaşam ve güvenlik vurgusu

Büyük Mustafa Paşa Mahallesi'nde de muhtarlıkta mahalleliyle bir araya gelen Ölmeztoprak, park alanlarında güvenliğin artırılması, yeşil alanların iyileştirilmesi ve taziye evi ihtiyacına ilişkin talepleri dinledi. Bu konuda yaptığı değerlendirmede, mahallelerin huzuru ile ilgi çalışmaların öncelikleri arasında olduğunu kaydetti.

Esnaf ziyaretleri

Yeşilyurt ilçesi Karakavak Mahallesi Güngör Caddesi'nde esnafları da ziyaret eden Milletvekili Ölmeztoprak, talep ve önerileri dinledi. Esnafın mahalle kültürünün temel taşı olduğunu vurgulayan Ölmeztoprak, "Esnaf, bir mahallenin nabzını tutan güvendir. Bizler her zaman esnafımızın yanında olmaya devam edeceğiz" diye konuştu. - MALATYA

