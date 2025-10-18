Ak Parti İzmir İl Başkanlığı'nda "Bir Sofrada İlle de Roman" Programı Düzenlendi

(İZMİR) – Ak Parti Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkanlığı tarafından İzmir İl Başkanlığı'nda "Bir Sofrada İlle de Roman" programı düzenlendi. Programa AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Belgin Uygur, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Sevim Sayım Madak, AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, AK Parti MKYK Üyesi Hamza Dağ, İzmir milletvekilleri ve kentin farklı ilçelerinden gelen Roman vatandaşlar katıldı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Belgin Uygur, programda yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Roman vatandaşlara ilişkin sözlerini hatırlatarak, "Sayın Cumhurbaşkanımızın bir sözü var: 'Sizler bizim için kandan öte can kardeşlerimizsiniz.' Bu söz ne bir hitap cümlesidir, ne de bir nezaket ifadesi… Bu söz, bir ömrün, bir yolculuğun, bir gönül bağının özüdür. Çünkü Cumhurbaşkanımız sizlere siyasetin diliyle değil, hayatın içinden gelen bir muhabbetle seslenir. Aynı sokaklarda büyümüş, aynı sofraya oturmuş, aynı duyguları yaşamış bir kardeşliktir bu. Bu topraklar, binlerce yıl boyunca farklı kültürlere, farklı medeniyetlere ev sahipliği yapmış; bereketin, paylaşmanın ve dayanışmanın sembolü olmuştur. Bu çeşitlilik, bizi biz yapan en güçlü miraslardan biri. Biz bu topraklarda hiçbir kimliği ötekileştirmedik, hiçbir rengi dışlamadık. Cumhurbaşkanımızın güçlü liderliğiyle, yıllardır milletimizin arasına örülmek istenen duvarları yıktık, her türlü ayrımcılığı ortadan kaldırdık, gönülleri birleştirdik" dedi.

"Birliğimizi kuvvetlendirmek, muhabbetimizi tazelemek niyetiyle gerçekleştirdiğimiz tematik programlarımızın yedincisinde, İzmir'de 'Bir Sofrada İlle de Roman' buluşmamızla; mutluluğumuzu, kardeşliğimizi ve umudumuzu paylaşıyoruz" diyen Uygur, şunları kaydetti:

"Bizim Roman kardeşlerimizle olan kardeşlik bağımız, yılların emeğiyle, vefasıyla, samimiyetiyle yoğrulmuş bir yol arkadaşlığıdır. Şayet bugün bu sofrada bir aradaysak, bu; aynı davaya, aynı gönül iklimine inandığımız içindir. Birlikte yaşamayı, birlikte üretmeyi, birlikte gülümsemeyi her fırsatta çoğalttık. Çünkü biliyoruz ki; bir toplum ancak yürekten birbirine kenetlenirse, gerçek huzuru ve bereketi bulabilir. Bizim siyasetimiz, insanı merkezine alan, ötekileştirmeyen, dinlemeyi, anlamayı ve birlikte üretmeyi şiar edinen bir siyasettir. Birlikte yürüdüğümüz bu yolda, her birinizin alın teri, duası ve varlığı bizim için büyük bir kıymettir. İnşallah bu kardeşliğimiz, bu yol arkadaşlığımız her daim devam edecek."

Uygur, Roman vatandaşların toplumsal yaşamın ayrılmaz bir parçası olduğunu vurgulayarak, "Son 23 yılda ülkemizde Türkiye tarihinin en büyük demokrasi ve kalkınma hamlelerini hayata geçirdik. Güzel İzmir'imizde de eser ve hizmet siyasetinin en güzel örneklerini ortaya koyduk. Bu hizmetleri gerçekleştirirken, Roman kardeşlerimiz başta olmak üzere hiçbir vatandaşımızı dışarıda bırakmadık. Cumhurbaşkanımızın güçlü liderliğiyle, Türkiye'de ayrımcılığın her türünü ortadan kaldırdık. 85 milyonun her bir ferdine, hiçbir ayrım gözetmeksizin; kökenine, kimliğine, inancına ve kültürüne bakmadan 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın' düsturu ile hizmet ettik" dedi.

Uygur, Roman vatandaşlara yönelik yürütülen çalışmalara ilişkin şunları söyledi:

"Roman kardeşlerimizin yoğun olarak yaşadığı şehirlerimizde; onları eğitimden sağlığa, üretimden istihdama kadar her alanda destekleyecek mekanizmalar kurduk. Roman vatandaşlarımıza yönelik Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımız bünyesinde hazırlanan Strateji Eylem Planı kapsamında özellikle Roman kadınlarımızın psikososyal, sosyokültürel, mesleki, sanatsal ve kişisel gelişimlerini destekleyen çalışmalar yürütülmekte, bu doğrultuda SODAM merkezleri etkin biçimde hizmet vermektedir. Bununla birlikte; İçişleri Bakanlığımız bünyesinde, biri Bakanlık düzeyinde olmak üzere, il ve ilçelerimizde toplam 182 Roman saha koordinatörü görevlendirilmiştir. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız tarafından Roman vatandaşlarımızın yoğun yaşadığı illerde hayata geçirilen 5 bin 143 sosyal konut teslim edilmiştir, farklı illerimizde devam eden projelerimiz de bulunmaktadır. Kalkınma ajanslarımız aracılığıyla, Roman vatandaşlarımızın sosyal ve ekonomik yönden güçlenmesine katkı sunacak destek programları ve iş birlikleri yürütüyoruz. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımız eliyle, KOSGEB vasıtasıyla eğitim ve finansman desteği sağlanmakta, İŞKUR'un girişimcilik, mesleki eğitim ve işbaşı eğitim programlarıyla Roman vatandaşlarımızın istihdam ve üretim süreçlerine aktif katılımı desteklenmektedir. Roman kadınlarımızın kuracakları üretim ve pazarlama amaçlı kooperatiflere hibe desteği veriliyor. Roman gençlerimizin kurduğu spor kulüplerini destekliyor, altyapılarını güçlendiriyoruz. Yine ilk kez, 2021 yılında Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ile 8 Nisan Dünya Romanlar Günü ilan edilmiştir. Bu adım, Roman kardeşlerimizin varlığını, emeğini, sanatını ve enerjisini bu ülkenin asli unsuru olarak görmemizin bir ifadesidir. Sayın Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi 'Türkiye Yüzyılı romanını hep birlikte yazacağız.' Gönülleriniz var, muhabbetimiz daim olsun, ille de de Roman' olsun."

Saygılı: "Sizler bize Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın emanetlerisiniz"

AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı da konuşmasında şunları söyledi:

"Bizler partimizi hiçbir vatandaşımızı ötekileştirmeyeceğiz diye kurduk. Ötekileştirmeyi kabul etmeyen bir ruhla kurduk. Sayın Cumhurbaşkanımız tabii ki hiçbir topluluğu ötekileştirmediği gibi Roman vatandaşlarımızı da kalbinin en güzel güzel köşesine koydu. Biz de aynı şekilde bakıyoruz. Aile ve Sosyal Hizmet Bakanlığımız üzerinden Roman strateji eylem planlarını çıkardık. Bu planın dört yıl daha uzatarak 2030 yılına getirdik. 2030 yılına kadar süren bir süreç olacak. Yıllarca ötekileştirilmiş, problemleri görmemezlikten gelinen Roman vatandaşlarımızın acaba bir eksiği kalır mı diye bu dört yılı özetle uzatmamızın sebebi Cumhurbaşkanımızın hassasiyetidir Roman kardeşlerimize karşı. Bu planla birlikte eksik kaldığımız, görmediğimiz, atladığımız bütün boşlukları doldurmaya inşallah çalışacağız. Roman stratejisi bizim için bir görev değil, gönül meselesidir."

Dağ: "Roman gerçeğini anlamadan, bilmeden İzmir'i okumak mümkün değildir"

AK Parti MKYK Üyesi Hamza Dağ ise "Bu ülkenin her bir ferdinin asli bir unsur olması için 23 yıldır önemli mesafe kat ettik. Roman kardeşlerimiz, Roman komşularımız, Roman hemşehrilerimizle hamdolsun bu süreçte bu anlamda üzerimize düşeni yapmaya gayret ettik. Tabii ki daha yapacak çok şey var. Atacağımız çok adım var. Bu atacağımız adımları hep birlikte Allah'ın izniyle bazen bizden gelecek projeler bazen sizden gelecek projelerle hayata geçireceğiz" diye konuştu.