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AK Parti Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Seçim Vaadini İptal Etti

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Balıkesir'de seçim döneminde, "öğretmen ve sağlık çalışanlarının her zaman destekçisiyiz" diyerek toplu taşıma ücretlerinde yüzde 40'a varan indirim yapan ve öğrencilere ise sınav dönemlerinde toplu taşımayı ücretsiz olduğunu duyuran AK Parti Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, seçimi kaybetmesinin ardından toplu taşımada gerçekleştirdiği indirimi iptal etti.

Konu ile ilgili konuşan toplu taşıma şoförü Gökhan Köse, seçim vaadi olarak verilen indirimlerin geri alındığını söyleyerek şu ifadelere yer verdi: "Saat 07.00'den beri çalışıyorum. Bu kartlarla ilgili büyük sıkıntı var. Normal olan öğrenci indirimleri devam ediyor ama seçim vaadi olarak verilen memur kartları var, öğretmen, sağlıkçılardan tam ücret kesiliyor. Normalde 10 TL kesiliyordu. Bunların desteği bize geçte olsa yatırılıyordu en son biraz alacağımız kaldı ama insanlarda öyle bir tepki var ki, neden 15 kesiyor neden böyle oluyor diye. Biz sabahtan beri buradaki arkadaşlar, tek tek konuyu anlatıyor. Buradaki amaç nedir bilmiyorum ama giderayak yine bir sürpriz oldu yani" dedi.

Balıkesir'de üniversitede okuyan öğrenci Rabia Gülşah Gültaş ise "Yaklaşık 3 yıldır Balıkesir Üniversitesi öğrencisiyim. 3 senedir vizelerde, finallerde ücretsiz bir şekilde okulumuza gidip geliyorduk bu bize tanınmış bir ayrıcalıktı. Şu anda ise biz kartımızı bastığımızda öğrenci indirimi olan ücreti bizden kesiyor, ücretsiz hakkımızı kaybettik. Bu durum bizi birazcık şaşırttı, böyle bir şey beklemiyorduk. Sınav sürecimiz bir hafta daha devam edecek, bu süreçte ücretsiz bir şekilde okulumuza gitmeyi bekliyorduk" dedi. - BALIKESİR

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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