Yücel Yılmaz Haberleri - Yücel Yılmaz Kimdir - Haberler

Yücel Yılmaz Kimdir ?

1975 yılında Almanya’da doğdu. İlkokul, ortaokul ve lise eğitimini Balıkesir’de tamamlayan Yılmaz, Anadolu Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği Bölümünden mezun oldu. Balıkesir’de Milli Eğitim Bakanlığına bağlı bazı okullarda İngilizce öğretmenliği yaptı. Yılmaz, 8 şehirde yabancı dil eğitimi veren şirketini kurdu. Balıkesir Ticaret Odası Meclis Başkanlığı görevini belediye başkan adaylığı dolayısıyla bıraktı. Yılmaz, 30 Mart 2014 yerel seçi