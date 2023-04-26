Yücel Yılmaz Haberleri - Yücel Yılmaz Kimdir - Haberler

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Yücel Yılmaz Haberleri

Yücel Yılmaz haber, Yücel Yılmaz son dakika haberleri ve gelişmeleri.

Yücel Yılmaz

Yücel Yılmaz Biyografisi

Doğum Tarihi1.1.1975

Yücel Yılmaz Kimdir ?

1975 yılında Almanya’da doğdu. İlkokul, ortaokul ve lise eğitimini Balıkesir’de tamamlayan Yılmaz, Anadolu Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği Bölümünden mezun oldu. Balıkesir’de Milli Eğitim Bakanlığına bağlı bazı okullarda İngilizce öğretmenliği yaptı. Yılmaz, 8 şehirde yabancı dil eğitimi veren şirketini kurdu. Balıkesir Ticaret Odası Meclis Başkanlığı görevini belediye başkan adaylığı dolayısıyla bıraktı. Yılmaz, 30 Mart 2014 yerel seçi
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Başkan Yılmaz, milyonlarca liralık yatırımları Balıkesir'e kazandırıyor

Başkan Yılmaz, milyonlarca liralık yatırımları Balıkesir'e kazandırıyor

Yücel Yılmaz - 26.04.2023
Balıkesir Zağnospaşa'da bayramlaştı

Balıkesir Zağnospaşa'da bayramlaştı

Yücel Yılmaz - 21.04.2023
Balıkesir, Zağnospaşa'da bayramlaştı

Balıkesir, Zağnospaşa'da bayramlaştı

Yücel Yılmaz - 21.04.2023
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi şehit babasının yanan evini yeniden inşa etti

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi şehit babasının yanan evini yeniden inşa etti

Yücel Yılmaz - 12.04.2023
Başkan Yılmaz evi yanan şehit babasına verdiği sözünü tuttu

Başkan Yılmaz evi yanan şehit babasına verdiği sözünü tuttu

Yücel Yılmaz - 12.04.2023
2022'nin en çok konuşulan isimlerinden Yücel Yılmaz kimdir? Yücel Yılmaz hayatı ve biyografisi!

2022'nin en çok konuşulan isimlerinden Yücel Yılmaz kimdir? Yücel Yılmaz hayatı ve biyografisi!

Yücel Yılmaz - 26.12.2022
CHP'li Başkan su indirimi duydu, imza kampanyası başlattı

CHP'li Başkan su indirimi duydu, imza kampanyası başlattı

Yücel Yılmaz - 17.11.2022
Balıkesir haber... Balıkesir Büyükşehir, Atatürk Parkı'nda Skate Park oluşturdu

Balıkesir haber... Balıkesir Büyükşehir, Atatürk Parkı'nda Skate Park oluşturdu

Yücel Yılmaz - 17.10.2022
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yücel Yılmaz'a 'Genç Belediye' ödülü

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yücel Yılmaz'a "Genç Belediye" ödülü

Yücel Yılmaz - 05.10.2022
Balıkesirli gençler Ata'nın huzurunda

Balıkesirli gençler Ata'nın huzurunda

Yücel Yılmaz - 05.10.2022
Balıkesir gündem haberleri | Balıkesir Büyükşehir Belediyesinden öğrencilere ulaşım desteği

Balıkesir gündem haberleri | Balıkesir Büyükşehir Belediyesinden öğrencilere ulaşım desteği

Yücel Yılmaz - 28.09.2022
Kampüs hattında otobüs sayısı arttı

Kampüs hattında otobüs sayısı arttı

Yücel Yılmaz - 28.09.2022
Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz kimdir, kaç yaşında, nereli? Yücel Yılmaz'ın hayatı ve biyografisi!

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz kimdir, kaç yaşında, nereli? Yücel Yılmaz'ın hayatı ve biyografisi!

Yücel Yılmaz - 15.09.2022
Balıkesir haberleri... Balıkesir Büyükşehirden üreticiye 3 bin kovan desteği

Balıkesir haberleri... Balıkesir Büyükşehirden üreticiye 3 bin kovan desteği

Yücel Yılmaz - 10.09.2022
Düşmanın 100 yıllık korkusu: Tülütabaklar

Düşmanın 100 yıllık korkusu: Tülütabaklar

Yücel Yılmaz - 06.09.2022
30 Ağustos Zaferinin 100'ncü yılı törenlerle kutlandı

30 Ağustos Zaferinin 100'ncü yılı törenlerle kutlandı

Yücel Yılmaz - 30.08.2022
Pehlivanlar Kurtdere'de kol bağladı

Pehlivanlar Kurtdere'de kol bağladı

Yücel Yılmaz - 12.08.2022
Balıkesir haberi: BALIKESİR - 62. Geleneksel Kurtdereli Yağlı Güreşleri başladı

Balıkesir haberi: BALIKESİR - 62. Geleneksel Kurtdereli Yağlı Güreşleri başladı

Yücel Yılmaz - 12.08.2022
Balıkesir haberi | Balıkesir Büyükşehir Belediyesi 9 bin kraliçe arı üretti

Balıkesir haberi | Balıkesir Büyükşehir Belediyesi 9 bin kraliçe arı üretti

Yücel Yılmaz - 11.08.2022
Kurtdere Güreşleri 12-13-14 Ağustos'ta yapılacak

Kurtdere Güreşleri 12-13-14 Ağustos'ta yapılacak

Yücel Yılmaz - 03.08.2022
Balıkesir'de 'JeoFest Balıkesir-22' etkinliği düzenlenecek

Balıkesir'de "JeoFest Balıkesir-22" etkinliği düzenlenecek

Yücel Yılmaz - 27.07.2022
JeoFest Balıkesir-22'nin hazırlıkları başladı

JeoFest Balıkesir-22'nin hazırlıkları başladı

Yücel Yılmaz - 27.07.2022
Başkan Yılmaz'dan üniversiteli gençlere 'Balıkesir'i tercih edin' çağrısı

Başkan Yılmaz'dan üniversiteli gençlere 'Balıkesir'i tercih edin' çağrısı

Yücel Yılmaz - 25.07.2022
Balıkesir Büyükşehir, Eylül ayında Susurluk'ta çalışmalara başlıyor

Balıkesir Büyükşehir, Eylül ayında Susurluk'ta çalışmalara başlıyor

Yücel Yılmaz - 24.07.2022
AFAD: 'Gönen depremi sonrası olumsuz ihbar yok'

AFAD: "Gönen depremi sonrası olumsuz ihbar yok"

Yücel Yılmaz - 21.07.2022
Bandırma'da atık su arıtma tesisinin yapımı hız kazandı

Bandırma'da atık su arıtma tesisinin yapımı hız kazandı

Yücel Yılmaz - 02.07.2022
Burhaniye' de çölyaklılara Büyükşehir'den gıda desteği

Burhaniye' de çölyaklılara Büyükşehir'den gıda desteği

Yücel Yılmaz - 28.06.2022
Son dakika haberi... Yangında evi küle dönen şehit babasının evi yeniden yapılacak

Son dakika haberi... Yangında evi küle dönen şehit babasının evi yeniden yapılacak

Yücel Yılmaz - 26.06.2022
Balıkesir'de plaj voleybolu rüzgarı esiyor

Balıkesir'de plaj voleybolu rüzgarı esiyor

Yücel Yılmaz - 21.06.2022
Burhaniye'de hasarlı iskeleyi Büyükşehir onardı

Burhaniye'de hasarlı iskeleyi Büyükşehir onardı

Yücel Yılmaz - 20.06.2022
Yaz Şenliği'nde doyasıya eğlendiler

Yaz Şenliği'nde doyasıya eğlendiler

Yücel Yılmaz - 14.06.2022
AK Parti'de istişare toplantısı

AK Parti'de istişare toplantısı

Yücel Yılmaz - 13.06.2022
Balıkesir Büyükşehir'den süt üreticilerine büyük destek

Balıkesir Büyükşehir'den süt üreticilerine büyük destek

Yücel Yılmaz - 08.06.2022
İVRİNDİ'DE KUZU VE OĞLAKLAR BİRİNCİLİK İÇİN YARIŞTI

İVRİNDİ'DE KUZU VE OĞLAKLAR BİRİNCİLİK İÇİN YARIŞTI

Yücel Yılmaz - 25.05.2022
7. Balıkesir İstihdam Fuarı açıldı

7. Balıkesir İstihdam Fuarı açıldı

Yücel Yılmaz - 25.05.2022
Balıkesir'de kaykay ve paten sevenler çok şanslı

Balıkesir'de kaykay ve paten sevenler çok şanslı

Yücel Yılmaz - 21.05.2022
Başkan Yılmaz, 103'üncü yılda 103 gençle buluştu

Başkan Yılmaz, 103'üncü yılda 103 gençle buluştu

Yücel Yılmaz - 20.05.2022
Son dakika haberleri! Başkan Yılmaz, Şehit yakınları ve Gazileri unutmuyor

Son dakika haberleri! Başkan Yılmaz, Şehit yakınları ve Gazileri unutmuyor

Yücel Yılmaz - 11.05.2022
Başkan Yılmaz, 'Özverili çalışmaya devam edeceğiz'

Başkan Yılmaz, "Özverili çalışmaya devam edeceğiz"

Yücel Yılmaz - 29.04.2022
Başkan Yılmaz: Fedakarca çalışmaya devam edeceğiz

Başkan Yılmaz: Fedakarca çalışmaya devam edeceğiz

Yücel Yılmaz - 29.04.2022
Başkan Yılmaz'dan gençlere kaykay parkı

Başkan Yılmaz'dan gençlere kaykay parkı

Yücel Yılmaz - 26.04.2022
Başkan Başkan Yılmaz engelli Sabri ile sıkı dost oldu

Başkan Başkan Yılmaz engelli Sabri ile sıkı dost oldu

Yücel Yılmaz - 22.04.2022
Başkan Yılmaz Erdek'te vatandaşlarla buluştu

Başkan Yılmaz Erdek'te vatandaşlarla buluştu

Yücel Yılmaz - 22.04.2022
Başkanlar veresiye defterini kapattı

Başkanlar veresiye defterini kapattı

Yücel Yılmaz - 21.04.2022
Kübra ile Başkan Yılmaz'ın tebessüm ettiren röportajı

Kübra ile Başkan Yılmaz'ın tebessüm ettiren röportajı

Yücel Yılmaz - 14.04.2022
Balıkesir Büyükşehir'den yerli üreticiye damızlık koç desteği

Balıkesir Büyükşehir'den yerli üreticiye damızlık koç desteği

Yücel Yılmaz - 13.04.2022
El emeği puşideler kültür ve dini turizme katkı sağlayacak

El emeği puşideler kültür ve dini turizme katkı sağlayacak

Yücel Yılmaz - 10.04.2022
Başkan Yılmaz: 'Z kuşağı değil Zafer kuşağı'

Başkan Yılmaz: "Z kuşağı değil Zafer kuşağı"

Yücel Yılmaz - 04.04.2022
'Z' kuşağı gençleri Yücel Başkan ile buluştu

"Z" kuşağı gençleri Yücel Başkan ile buluştu

Yücel Yılmaz - 30.03.2022
'İşimiz gücümüz Balıkesir İstihdamı' çalıştayı başladı

'İşimiz gücümüz Balıkesir İstihdamı' çalıştayı başladı

Yücel Yılmaz - 25.03.2022
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