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Dedektörle arama yaptığı tarlasında hazine buldu

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Dedektörle arama yaptığı tarlasında hazine buldu
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İngiltere'de yeğenine metal dedektörüyle arama yapmayı öğreten Profesör Tom Licence, M.Ö. 1. yüzyıla ait 18 adet nadir Demir Çağı altın sikkesi keşfetti. Müzayedede açık artırmaya çıkarılan sikkeler yaklaşık 2 milyon liraya (33 bin 200 sterlin) alıcı bulurken, akademisyen elde edilen gelirin bir kısmını arkeolojik çalışmalara bağışlayacağını açıkladı.

  • İngiltere'nin Suffolk bölgesinde Profesör Tom Licence, yeğenine metal dedektörü kullanmayı gösterirken M.Ö. 1. yüzyıla tarihlenen 18 adet Demir Çağı altın sikkesi buldu.
  • Sikkelerin Roma öncesi Britanya'da hüküm süren Trinovantes kabilesi liderleri Addedomaros ve Dubnovellaunos dönemine ait olduğu ve Dubnovellaunos dönemine ait bilinen en büyük altın sikke definesi olduğu belirlendi.
  • 16 sikke Londra'daki Noonans Mayfair müzayede evinde 33 bin 200 sterline (yaklaşık 2 milyon lira) satıldı; gelirin bir kısmı Suffolk'taki arkeolojik kazılara bağışlanacak.

İngiltere'de yeğenine metal dedektörünün nasıl kullanılacağını gösteren Profesör Tom Licence, Demir Çağı'na ait 18 adet nadir altın sikke keşfetti. Müzayedede satışa çıkarılan sikkeler yaklaşık 2 milyon liraya alıcı buldu.

İngiltere'nin Suffolk bölgesinde gerçekleşen olayda, East Anglia Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Tom Licence, yeğeniyle araziye çıktı. Eğitim amaçlı yapılan dedektör araması sırasında M.Ö. 1. yüzyıla tarihlenen ve "Bury St Edmunds Hazinesi" adı verilen 18 adet Demir Çağı altın sikkesi gün yüzüne çıkarıldı.

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Taşınabilir Eski Eserler Şeması üzerinden yetkililere bildirilen ve yasal süreçlerin ardından resmi olarak "hazine" ilan edilen sikkelerin, Roma öncesi Britanya'da hüküm süren Trinovantes kabilesi liderleri Addedomaros ve Dubnovellaunos dönemine ait olduğu belirlendi. Uzmanlar, yapılan bu keşfin Dubnovellaunos dönemine ait bilinen en büyük altın sikke definesi olma özelliğini taşıdığını vurguladı.

AÇIK ARTIRMADA TAHMİNLERİ AŞTI

Keşfedilen 18 sikkenin 2 adedi Profesör Licence ve arazi sahibi tarafından hatıra olarak saklanırken, kalan 16 sikke Londra'daki Noonans Mayfair müzayede evinde açık artırmaya sunuldu. Müzayedede büyük ilgi gören ve beklenilen tahmini değerin üzerine çıkan 16 adet sikke, toplam 33 bin 200 sterline (yaklaşık 2 milyon lira) satıldı. Profesör Tom Licence, elde edilen gelirin bir kısmını Suffolk bölgesinde yürütülen arkeolojik çalışmaları ve kazıları desteklemek amacıyla bağışlayacağını duyurdu.

Kaynak: Haberler.com
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