Adaya 100 koyun bıraktılar, 157 yıl sonra pişman oldular

Adaya 100 koyun bıraktılar, 157 yıl sonra pişman oldularGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Meksika'daki Socorro Adası'na 1869 yılında getirilen yaklaşık 100 koyun, yıllar içinde kontrolsüz çoğalarak adanın doğal dengesini bozdu. Bitki örtüsünün zarar görmesi, erozyonun artması ve yerel türlerin etkilenmesi üzerine koyunların adadan temizlenmesi için yıllar süren operasyonlar gerçekleştirildi.
- Meksika'ya bağlı Socorro Adası'na 1869 yılında getirilen yaklaşık 100 koyun, doğal avcıların bulunmaması nedeniyle kontrolsüz şekilde çoğaldı.
- Yoğun otlatma nedeniyle ada yüzeyinin yaklaşık yüzde 30'unda bitki örtüsü kayboldu ve 2 bin hektardan fazla doğal alan zarar gördü.
- 2009-2012 yılları arasında yürütülen operasyonlarda sadece havadan gerçekleştirilen çalışmalarla 1.257 yabani koyun yakalandı.
Meksika'ya bağlı Socorro Adası'nda yıllar önce başlayan küçük bir girişim, zamanla ciddi bir çevre sorununa dönüştü. 1869 yılında adaya getirilen yaklaşık 100 koyun, doğal dengenin olmaması nedeniyle hızla çoğaldı ve adanın ekosistemini tehdit eden bir unsura dönüştü.
BİTKİ ÖRTÜSÜNE BÜYÜK ZARAR VERDİLER
Adada doğal avcıların bulunmaması, koyunların kontrolsüz şekilde yayılmasına neden oldu. Yoğun otlatma nedeniyle bitki örtüsü zarar gördü, yeni filizlenen bitkiler yok oldu ve toprak yapısı bozuldu. Bu süreçte ada yüzeyinin yaklaşık yüzde 30'unda bitki örtüsünün kaybolduğu, 2 bin hektardan fazla doğal alanın zarar gördüğü belirtildi.
EROZYON ARTINCA DOĞAL YAŞAM ETKİLENDİ
Socorro Adası'nın tropikal fırtınaların etkisinde olması da yaşanan sorunu büyüttü. Bitki örtüsünün azalmasıyla birlikte şiddetli yağışlar toprağın sürüklenmesine ve derin erozyon kanallarının oluşmasına neden oldu.
YEREL TÜRLER TEHDİT ALTINA GİRDİ
Ekolojik değişim yalnızca bitkilerle sınırlı kalmadı. Adaya yayılan yabani kediler ve koyunlar, yerel canlı türleri üzerinde baskı oluşturdu. Bu durumun Socorro güvercini ve Socorro cüce baykuşu gibi bazı yerel türleri olumsuz etkilediği belirtildi.
KOYUNLARI TEMİZLEMEK İÇİN OPERASYON BAŞLATILDI
Koyunların adadan uzaklaştırılması için çalışmalar 2000'li yılların sonunda hız kazandı. 2009-2012 yılları arasında yürütülen operasyonlarda havadan ve karadan yöntemler kullanıldı. Sadece havadan gerçekleştirilen çalışmalarda 1.257 yabani koyunun yakalandığı aktarıldı.